【新サービス】”日常に特別な一杯を”「丸山珈琲 公式アプリ」を11月6日（木）より提供開始

株式会社丸山珈琲

丸山珈琲の「見る」「買う」「貯める」を手軽に体験

丸山珈琲公式アプリは、丸山珈琲をもっと便利にご利用いただくためのアプリです。これまで、サービスの一環として丸山珈琲直営店の店頭や丸山珈琲公式オンラインストアにて「丸山珈琲倶楽部カード」の会員サービスをご提供してまいりました。より手軽に丸山珈琲を楽しんでいただくために、今後はアプリ内に会員証機能を搭載し、スマートフォンひとつで簡単に会員サービスをご利用いただけるようになります。

また、近年では特に自宅で丸山珈琲公式オンラインストアを利用し、手軽にコーヒーを楽しむ方も増えてきています。アプリをご利用いただくことで、よりスムーズに丸山珈琲の魅力を体験していただけます。

丸山珈琲公式アプリの概要

丸山珈琲では、丸山珈琲直営店や丸山珈琲公式オンラインストア、ご登録いただきましたメルマガにてコーヒーの新銘柄や新サービスの開始をご案内しています。今後は公式アプリをご利用いただくことで、新情報を素早くキャッチする事が可能になります。また、丸山珈琲直営店舗を簡単に検索・確認いただける、現在地から最寄りの店舗を探すことが可能な店舗検索機能も搭載いたします。加えて、丸山珈琲直営店とオンラインストア共通で貯まる・使えるポイントサービスの他、丸山珈琲公式オンラインストアでの購入履歴や丸山珈琲倶楽部カードの会員証機能など、便利でお得な機能を多数搭載。これまで以上に丸山珈琲でのお買い物を楽しんでいただけるオリジナルアプリになっており、お客様のコーヒーライフをより快適にサポートいたします。

今後も、新商品やお得なクーポンの発行などの情報をより詳細にいち早くお届けし、便利で快適なサービスを提供してまいります。ぜひこの機会に、丸山珈琲公式アプリをダウンロードいただき、より豊かなコーヒー体験をお楽しみください。

アプリ提供開始記念キャンペーンを実施

「丸山珈琲公式アプリ」をダウンロードし、丸山珈琲倶楽部へご入会いただいた方を対象に

抽選で100名様に丸山珈琲倶楽部カードポイント500pointをプレゼントいたします。

（※既に丸山珈琲倶楽部カード会員の方は対象外とさせていただきます。）

抽選対象期間： 2025年11月6日（木）から2025年12月26日（金）まで

当選の通知は、アプリ内のお知らせページよりご連絡いたします。（2026年1月下旬予定です。）

【アプリダウンロードURL】

App Store もしくは Google Play から「丸山珈琲」とご検索ください。

「丸山珈琲公式アプリ」はスマートフォン専用となります。

なお各OSのインストール可能OSバージョンは以下の通りです。

■iOS：14.0以上 ■Android：8.0以上

【丸山珈琲とは】

丸山珈琲は、スペシャルティコーヒーのメーカーです。取り扱うコーヒー豆は生産地に赴き、生産者より直接買い付けを行っています。会社全体でコーヒー豆の品質にこだわりをもって関わっているため、他社にはない、多種多様な銘柄・バリエーションを有しています。また、丸山珈琲が取り扱うコーヒー豆は、生産者との信頼関係に基づいて仕入れている希少価値の高いコーヒー豆であり、20年以上の長いお付き合いから高品質なコーヒー豆を選りすぐっています。丸山珈琲は、素材であるコーヒー豆を”農作物”として捉え、品種や生育環境、精製処理方法が大切であると考えています。

現在、軽井沢本店を含めて長野県内に４店舗、東京都内に8店舗と山梨県に1店舗、全13店舗の直営店の他、オンラインストアや、スーパー、一般量販店にて、幅広くお取り扱いいただいています。スペシャルティコーヒーの味わいをご家庭でも簡単に味わっていただける「リキッドコーヒー」や「カフェラテベース」の他、原料にスペシャルティコーヒーを使った「マシュマロ」や「ようかん」「バームクーヘン」など様々なお菓子を提供しています。

製造業でありながら飲食業でもある丸山珈琲は「産地からお客さまのカップ一杯に至るすべてのプロセスに密接に関わること」を信念に社業に取り組んでいます。

公式サイト:https://official.maruyamacoffee.com/

オンラインストア︓https://www.maruyamacoffee.com/ec

公式 X︓https://twitter.com/MARUYAMA_COFFEE

公式Instagram︓https://www.instagram.com/maruyama_coffee/

この件に関する報道関係者からのお問い合わせ先：

https://official.maruyamacoffee.com/contact/official-contact/