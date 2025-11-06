大好評につき第二弾！［ロゼット洗顔パスタ］×温浴施設コラボ企画「豊島園 庭の湯」にて新商品が試せる期間限定の洗顔体験フェアを開催

ロゼット株式会社※画像はイメージです

ロゼット株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：藤井敬二）が展開する洗顔ブランド『ロゼット洗顔パスタ』は、2025年11月15日(土)～2025年12月15日(月)の期間、西武レクリエーション株式会社(本社：埼玉県所沢市、社長：依田龍也)が運営する、温浴施設「バーデと天然温泉 豊島園 庭の湯」（東京都練馬区）にて、期間限定コラボレーションを実施いたします。

好評企画の第二弾。期間中は『ロゼット洗顔パスタ』オリジナルデザインの暖簾が施設内に登場するほか、大浴場では新商品を実際にお試しいただける特別体験もご用意しています。さらに2025年11月22日(土)、23日(日)には、ロゼット商品が当たる抽選会を開催予定です。ロゼット洗顔パスタをご愛用の方はもちろん、まだ使ったことがない方にも、ブランドの魅力を直接感じていただける絶好の機会となっております。ぜひこの特別な期間に、『ロゼット洗顔パスタ』の新たな洗顔体験をお楽しみください。

■『ロゼット洗顔パスタ』の新商品2種を気軽にお試し！

※画像内の注釈No.と本文テキストの注釈は異なります。

現在好評発売中の２つの新商品「ロゼット洗顔パスタ ディープブラック」「ロゼット洗顔パスタ シャワークレンズ」（※ドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ、ロゼット公式オンラインショップにて先行発売中）を、男女それぞれの大浴場の洗い場に設置。肌悩みやお好みに合わせてお選びいただき、実際に使い心地をお試しいただけます。

■抽選でロゼット商品が当たるイベントブースを展開！

2025年11月22日(土)、23日(日)には、新商品や「ロゼット洗顔パスタ」ブランドを紹介する特別ブースを展示。ロゼット商品がもらえる抽選会を実施いたします。

■概要

≪実施期間≫

・コラボレーション＆テスター設置：2025年11月15日(土)～2025年12月15日(月)

・抽選会＆ブース出展：2025年11月22日(土)、23日(日) 12時～20時

※画像はイメージです。

≪実施施設≫

「バーデと天然温泉 豊島園 庭の湯」

住所：〒176-0022 東京都練馬区向山3-25-1

営業時間：10:00～23：00（最終受付22:00）

休館日： なし（メンテナンス実施日は臨時休業いたします）

公式HP：https://www.seibu-leisure.co.jp/niwanoyu/index.html

■テスター商品紹介

角栓ごっそり！毛穴さっぱりつるつるの洗い上がり「ロゼット洗顔パスタ ディープブラック」

“とにかくさっぱり汚れを落とし切りたい！”という方に向けた、黒いパッケージが目印の角栓・ざらつき対策洗顔料。しつこい角栓・毛穴悩みに、ブラッククレイ*1×炭*2×酵素*3配合の“黒密泡”でアプローチ。角栓汚れをごっそり落として毛穴さっぱりつるつるの肌へ洗い上げます。

容量：120g

価格：660円／726円(税込)

*1 海シルト[清浄成分]

*2 清浄成分

*3 リパーゼ[皮フコンディショニング成分]

ニオイの元となる汚れをオフ！“テカリなし”のサラサラ肌に導く「ロゼット洗顔パスタ シャワークレンズ」

昨今注目度が高まっている“ニオイ汚れ*4のケアに着目した、爽やかなスカイブルーのパッケージの皮脂毛穴対策洗顔料。銀イオン*5や４種のクレイ*6、炭*2を配合。顔や顔周りのニオイの原因となる皮脂や毛穴汚れをしっかりオフして、ベタつきのないサラサラ肌へと洗い上げます。

容量：120g

価格：660円／726円(税込)

*2 清浄成分

*4 皮脂や毛穴汚れ

*5 酸化銀[製品の抗酸化剤]

*6 カオリン、含硫ケイ酸Ａｌ、海シルト（氷河泥・くちゃ）[清浄成分]