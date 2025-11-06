【埼玉県戸田市立戸田中学校】「STEAM CAMPUS開設記念式」を開催します

埼玉県戸田市

埼玉県戸田市では、インテル株式会社およびダイワボウ情報システム株式会社と連携し、戸田市立戸田中学校に設置する「STEAM CAMPUS（※1）」で、最新テクノロジーを活用した「STEAM教育（※2）」のあり方について、共同研究を行います。また、この度の連携に伴い、「STEAM CAMPUS開設記念式」を行います。

研究では、「STEAM CAMPUS」において、最新テクノロジーを各教科の学習で活用するほか、「戸田型PBL（※3）」に取り組みます。また、教員研修では、インテル社の教員研修プログラム「Skills for Innovation」を実施し、テクノロジーや端末を単なる道具としてではなく、子どもたちの創造力や批判的思考力を伸ばすための強力なサポートとして活用できる人材を育成してまいります。

※1…戸田中学校の特別教室（メディアルーム、理科室、木工室、音楽室、美術室）に配置

※2…Science（科学）、Technology（技術）、Engineering（工学）、Art（芸術・デザイン）、Mathematics（数学）などの頭文字をとったもので、実社会における課題解決を通して、新しい価値を創造できる人材育成を目指す教科等横断的な教育のこと。幅広い分野で新しい価値を創造する人材育成を目指す新しい教育の在り方の一つであり、全国的に注目されている新しい学びのあり方です

※3…実社会における課題解決などを行うプロジェクト型学習のこと

「STEAM CAMPUS開設記念式」概要

日時

11月11日（火）午前10時～11時15分頃

※受付：午前9時45分～9時55分

場所

戸田市立戸田中学校 メディアルーム

備考

取材希望の場合は、事前にご連絡ください。