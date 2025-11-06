神戸に新規オープンした撮影スタジオ ATELIER NOBLE（アトリエノーブル）が【いい夫婦の日】にちなんだオープンニングキャンペーンを実施！ロケーション＆スタジオ撮影を限定3組にプレゼント！

株式会社ジーライオン

GLIONグループ（ジーライオングループ 所在地：兵庫県神戸市）が運営するフォトウェディングブランド「VOYAGE KOBE（ヴォヤージュコウベ）」が

姉妹店として神戸北野エリアに「ATELIER NOBLE（アトリエノーブル）」を2025年10月19日(日)に新規オープン。

旧居留地やハーバーランド、北野エリアなど魅力溢れる神戸のロケーションを中心に、ふたりだけの特別な瞬間をカタチにするフォトウェディングサービスを専門としています。

その新店舗がオープン記念イベントとして「いい夫婦（11月22日）の日」にちなんだプレゼントキャンペーンを企画。

限定3組のカップル様にロケーション＆スタジオ撮影が無料プレゼントとなります。

「いい夫婦（11月22日）の日に当選発表」

神戸ロケーションと専用スタジオの両方で撮影できる贅沢プランをプレゼント！

異国情緒溢れる「旧居留地エリア」や

神戸のランドマークに囲まれた「ハーバーランドエリア」など

神戸の人気ロケーションで特別な撮影が叶います。

また併設している専用スタジオは個性的なグリーンで装飾されており、

ロケーションとも一味違ったシチュエーションに＊

通常価格162,800円のプランが限定3組様に無料プレゼントになる特別企画！

★当選に漏れた方にも素敵な特典をご用意しております★

コンセプトは"in Your Mood"

華やかすぎず、でも特別で。

大人の上品さの中に、遊び心をひとさじ。

自然体でワクワクしている、ちょうどいいバランス。

写真に映るのは、ふたりの姿だけじゃない。

その空気も、温度も、感情も、まるごと全部。

ATELIER NOBLEが描くのは、

"いま"の気分さえも、"ずっと"残せる、

かけがえのないフォトウェディングです。

キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36445/table/587_1_cb5de47181b7ec177b5363d77402da4d.jpg?v=202511060528 ]応募方法

ATELIER NOBLE Instagramにて受付

1)アカウントフォロー

2)以下3点をDM １.代表者のお名前フルネーム ２.お住まい（都道府県まで） ３.お電話番号

公式Instagram：https://www.instagram.com/atelier_noble_kobe/

公式ウェブサイト：https://atelier-noble.com/

VOYAGE KOBE(ボヤージュ・コウベ)

神戸市でウェディングフォト＆コーディネートを手掛けるVOYAGE KOBEはOne & Only “人生で一番かがやく瞬間に今までにない特別な選択肢を” をコンセプトにアート・アクアリウムをはじめ、旧居留地やハーバーランドなど、ここにしかないドラマティックなウェディングプランをご用意しております。

ジーライオングループについて

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s BuildinG

ジーライオングループHP :https://glion.co.jp/