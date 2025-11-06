こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【日本大学】『医学と芸術の融合から見える世界 ー日本大学医学部・芸術学部ビジョナリー・シンポジウムー』を開催
日本大学は、令和7年度 理事長・学長セレクトシンポジウムとして、『医学と芸術の融合から見える世界 ー日本大学医学部・芸術学部ビジョナリー・シンポジウムー』を、令和7年11月9日（日）に開催いたします。
本シンポジウムは、異なる領域である医学部と芸術学部の教員が登壇し、「融合」をテーマに、それぞれの専門的知見を交差させることで、人間、社会、そして歴史を多角的に捉え、新たな発見を参加者とともに共有することを目指します。
【開催概要】
名 称 令和7年度 理事長・学長セレクトシンポジウム 『医学と芸術の融合から見える世界 ー日本大学医学部・芸術学部ビジョナリー・シンポジウムー』
開催日時 令和7年11月9日（日）10：00～12：00
場 所 桜門会館（東京都千代田区五番町2-6）
開催形式 対面（先着100名限定。定員に達し次第、会場参加の応募は締め切ります）及びオンライン
参加費 無料
申し込み方法 https://nihon-u-symposium.studio.site/ よりお申し込みください。
【プログラム】 本シンポジウムでは、多岐にわたる専門分野の教員が以下の４つのテーマで講演を行います。
◆ 基調講演：「文芸学 × 内科学」
テーマ： 宮沢賢治の世界と〈病〉 司会：權 寧博（医学部 呼吸器内科学分野）
講演：【宮沢賢治の世界と〈病〉～「疾中」詩編を中心に～】 ソコロワ山下 聖美（副学長・芸術学部 文芸学科）
◆ セッション１：「音響学 × 耳鼻咽喉科学」
テーマ： 声とジェンダー--音響と外科から考える多様性 司会：増田しのぶ（医学部 病態病理学系腫瘍病理学分野／ダイバーシティ委員会委員長）
講演1：【フォルマントからみたジェンダー】川上 央（芸術学部長・音楽学科）
講演2：【性同一性障害・性別不合に対する音声外科手術 女声と男声へ】中村 一博（医学部 耳鼻咽喉科学分野）
◆ セッション２：「医学史 × 美術」
テーマ： 医学の眼で見る美術史 司会：笠井則幸（芸術学部 デザイン学科）
講演3：【長崎から日本へ～医学と美術、そしてシーボルト～】中村 英樹（医学部 血液膠原病内科学分野）
講演4：【美術館を回診する】早川 智（医学部 微生物学分野）
◆ セッション３：「医の現場 × 芸術」
テーマ： 医の現場に息づくアート 司会：木暮 宏史（医学部 消化器肝臓内科学分野）
講演5：【医療・福祉領域における音楽療法】大寺 雅子（芸術学部 音楽学科）
講演6：【演劇的アプローチが拓く医療コミュニケーション】大谷 尚子 （芸術学部 映画学科）
講演7：【演劇を通じた医学生との「対話」】松山 立 （芸術学部 演劇学科）
【本シンポジウムのポイント】
・医学部と芸術学部という異分野融合による、革新的な知の創造を目指します。
・「宮沢賢治と病」「声とジェンダー」「医学の眼でみる美術史」「医の現場のアート」という社会性・話題性の高いテーマを多角的に深掘りします。
・基調講演に副学長が登壇するほか、両学部の第一線で活躍する教員が一堂に会し、学術的な視点と実践的な視点からの議論を展開します。
この貴重な機会に、ぜひご参加ください。
【お問い合わせ先】
日本大学医学部
内科学系・呼吸器内科学分野 教授
権 寧博
〒173-8610 東京都板橋区大谷口上町30-1
TEL 03-3972-7552 (教授室直通)
FAX 03-2972-7552
e-mail: gon.yasuhiro@nihon-u.ac.jp
