【kubiユーザー対象】メーカーサポート終了後も安心。iPresenceがkubi遠隔操作アプリ『Robot-Stand Connect』を発表
iPresence株式会社（本社：兵庫県神戸市東灘区、代表取締役社長：クリストファーズ クリスフランシス）は、卓上型テレプレゼンスアバターロボットkubiの新しい遠隔操作アプリ「Robot-Stand Connect」をリリースしました。メーカー製アプリのサポート終了後も、既存のkubiユーザーが安心してデバイスを使い続けられるよう、継続利用を求める多くの声に応えて開発されました。
「Robot-Stand Connect」は、iOS版アプリとWebアプリ版の2つで構成されています。kubi本体にセットするiPadにはiOS版アプリを、遠隔操作を行うPCやスマートフォンからはWebアプリ版を使用することで、スムーズな遠隔操作が可能になります。
・Robot-Stand Connectの主な特徴と機能
KUBI Connectの機能継承: これまでのメーカーアプリ「KUBI Connect」が持っていた遠隔操作機能を踏襲しており、スムーズな操作が可能です。
マップ連携: kubiに搭載したiPadの位置情報を、遠隔操作側のWebアプリ上でマップと連携して表示できます。これにより、デバイスの現在地を視覚的に把握できるようになりました。
・アプリの利用方法
iOS版アプリ（現場用）: App Storeからダウンロード
https://apps.apple.com/us/app/robot-stand-connect/id6751521574
Webアプリ（遠隔操作用）: 下記URLからアクセス
https://robot-stand-connect.web.app/
・必要な動作環境
現場（kubi本体にセットする端末）
デバイス: iPad
アプリ: Robot-Stand Connect（iOS版）
OS: iPad OS 18以上
必要機能: 安定したインターネット接続、GPS機能、Bluetooth
遠隔操作側（操作用端末）
デバイス: PC（推奨）、スマートフォン
ブラウザ: Google Chrome最新版
Webアプリ: Robot-Stand Connect
必要機能: 安定したインターネット接続
今回のリリースは、kubiメーカーであるXandex社（米国）のメーカーアプリサポート終了を受け、継続利用を求める多くのユーザーの声に応える形で実現しました。今後も、ユーザーの皆様に快適にご利用いただけるよう、サービスを提供して参ります。
配信元企業：iPresence株式会社
「Robot-Stand Connect」は、iOS版アプリとWebアプリ版の2つで構成されています。kubi本体にセットするiPadにはiOS版アプリを、遠隔操作を行うPCやスマートフォンからはWebアプリ版を使用することで、スムーズな遠隔操作が可能になります。
・Robot-Stand Connectの主な特徴と機能
KUBI Connectの機能継承: これまでのメーカーアプリ「KUBI Connect」が持っていた遠隔操作機能を踏襲しており、スムーズな操作が可能です。
マップ連携: kubiに搭載したiPadの位置情報を、遠隔操作側のWebアプリ上でマップと連携して表示できます。これにより、デバイスの現在地を視覚的に把握できるようになりました。
・アプリの利用方法
iOS版アプリ（現場用）: App Storeからダウンロード
https://apps.apple.com/us/app/robot-stand-connect/id6751521574
Webアプリ（遠隔操作用）: 下記URLからアクセス
https://robot-stand-connect.web.app/
・必要な動作環境
現場（kubi本体にセットする端末）
デバイス: iPad
アプリ: Robot-Stand Connect（iOS版）
OS: iPad OS 18以上
必要機能: 安定したインターネット接続、GPS機能、Bluetooth
遠隔操作側（操作用端末）
デバイス: PC（推奨）、スマートフォン
ブラウザ: Google Chrome最新版
Webアプリ: Robot-Stand Connect
必要機能: 安定したインターネット接続
今回のリリースは、kubiメーカーであるXandex社（米国）のメーカーアプリサポート終了を受け、継続利用を求める多くのユーザーの声に応える形で実現しました。今後も、ユーザーの皆様に快適にご利用いただけるよう、サービスを提供して参ります。
配信元企業：iPresence株式会社
プレスリリース詳細へ