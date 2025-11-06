【調査】今年のクリスマスのチキン、どこで買う？2025年クリスマスに食べたいチキンを15人にアンケート。
LeveColle合同会社が運営する、ごほうびスイーツ、グルメ情報をまとめた「LeveColleごほうびチョイス（https://levecolle.co.jp/gohoubichoice/）」は、今年のクリスマスに買いたいクリスマスチキンのアンケート調査を実施しました。その結果を公表します。
調査方法：インターネット調査
調査人数：15人（20代:4人、30代:6人、40代:4人、50代:1人、60代以上:0人）
調査主体：LeveColle合同会社
調査時期：2025年11月6日
※本アンケート結果を引用する場合は「LeveColleごほうびチョイス」のURLを使用してください。
1位：ケンタッキークリスマスチキン
「クリスマス＝ケンタッキー」というイメージを定着させた老舗チェーン。」
「パーティバーレルなど、家族向けのセットがいい。」
関連記事：https://levecolle.co.jp/gohoubichoice/kfc-christmas/
2位：モスバーガークリスマスチキン
「モスチキンパックなどを早期予約・早割で展開しているのがいい」
「昔から変わらぬ美味しさ」
関連記事：https://levecolle.co.jp/gohoubichoice/moschicken-christmas/
3位：ファミリーマートクリスマスチキン
「コンビニで手軽に買えるのでいい。クリスマス用チキンを毎年ファミマで買ってる」
4位：セブンイレブンクリスマスチキン
「ななチキなど骨付き商品もあり。クリスマス向けチキンも好き」
5位：ローソンクリスマスチキン
「安定の美味しさ」
以上、2025年クリスマスに食べたいチキンのアンケート結果でした。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
あなたは今年のクリスマスチキンはどこで買いますか？
