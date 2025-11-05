新店「東横INN高知」11月6日から宿泊予約開始

株式会社東横イン

株式会社東横イン（本社：東京都大田区）は、11月6日(木)から2026年2月7日(土)オープン予定の「東横INN高知」の宿泊予約の受付を開始します。ぜひ東横INN公式予約サイト(https://www.toyoko-inn.com/)からご予約ください。

オープン当日にご宿泊されるお客さま全員に「ご当地GENKIバッジ(https://www.toyoko-inn.com/news/8DF73/)」高知版をプレゼントします。

東横INNは「全国ネットワークの基地ホテル」として、現在、国内46都道府県に342店舗を展開しています。このたびの「東横INN高知」のオープンで、業界初※1となる全国47都道府県すべてに東横INNを出店することになります。

シングルルーム画像提供：高知県観光コンベンション協会「ご当地GENKIバッジ」高知版

東横INNで361店舗目となる「東横INN高知」は、繁華街の中央部で、とさでん交通「大橋通」目の前に位置し、近くには高知の食の魅力がつまった「ひろめ市場」があります。そんな繁華街や高知城の眺望を楽しんでいただけるよう、最上階に朝食会場を設けて、ビュッフェstyleの「無料元気朝食」をご提供します。ぜひビジネスや観光などさまざまなシーンにてご利用ください。

■ホテル概要

アクセスMAP

店舗名：東横INN高知

オープン日：2026年2月7日(土)

予約開始日：2025年11月6日(木)

住所：〒780-0870 高知県高知市本町2丁目1-13

客室数：209室

最大収容人数：416人

駐車場：8台 予約制（有料）\1200 / 1泊

アクセス：とさでん交通大橋通駅から徒歩1分、JR土讃線高知駅から徒歩25分

■客室構成

シングル（1泊1名様）【113室】通常7,400円～（税込）

デラックスシングル（1泊1名様）【13室】通常9,000円～（税込）

プレミアムプラスルーム（1泊1名様）【10室】通常8,400円～（税込）

エコノミーダブル（1泊1室）【24室】通常9,400円～（税込）

ダブル（1泊1室）【11室】通常11,000円～（税込）

ツイン（1泊1室）【23室】通常11,000円～（税込）

ハリウッドツイン（1泊1室）【12室】通常11,400円～（税込）

ハートフルシングル※1（1泊1名様）【2室】通常7,400円～（税込）

ハートフルツイン※1（1泊1室）【1室】通常11,000円～（税込）

※1ハートフルルーム(R)は、株式会社東横インの登録商標です。

■東横INNの特長

全国ネットワークの基地ホテル

客室数日本一※2。「あらゆる人の移動を応援する基地」として、全国どこにでもある安心感を提供しています。国内に限らず、韓国やドイツ、フランスなど海外5ヵ国にも展開。世界350を超える拠点で、あらゆる人の移動を支えています。

原則ワンプライス

サービスや品質だけでなく、客室料金でも安心感を提供しています。皆さまの「生活必需品」でありたいという想いから、予算内で泊まれる価格を上限に、いつでも、誰にでも、わかりやすい安定価格。それが私たちの「原則ワンプライス」です。

私たちのおもてなし※3

お客さまに感動体験をしていただくことをモットーにしています。シンプルで清潔・快適な客室、店舗ごとに異なるスタイルの無料元気朝食、最高の笑顔の「行ってらっしゃい」でお客さまの出発をお見送りします。

※1 日本国内ビジネスホテルチェーンを対象とした自社調べ（2025年11月5日時点）

※2 出典：国際ホテル旅館「全国ホテル・旅館チェーン客室数ランキング」（ブライダル産業新聞社）

総客室数は78,821室（2025年11月6日時点）

※3 経産省創設のおもてなし規格認証制度で「紺」認証を1企業最多の333事業所で取得（2024年6月）