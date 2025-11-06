¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·úÂØ¤¨Ë¡¡×¤Ë¤è¤ë·úÂØ¤¨»ö¶È¡ÖÂ¿ËàÀî¥·ー¥º¥ó¥º¡×Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¥ëー¥à³«Àß¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
¾®ÅÄµÞÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼ÒÄ¹Ã«¹©ÉÔÆ°»º
³ô¼°²ñ¼ÒÄ¹Ã«¹©¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó
¡¡ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò·óCEO¡¡¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§Ãç°æ ²Å¹À¡¢°Ê²¼¡ÖÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¡×¡Ë¡¢¾®ÅÄµÞÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è/¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸Þ½½Íò¡¡½¨¡¢°Ê²¼¡Ö¾®ÅÄµÞÉÔÆ°»º¡×¡Ë¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼ÒÄ¹Ã«¹©ÉÔÆ°»º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾ËÜ¡¡·ò¡¢°Ê²¼¡ÖÄ¹Ã«¹©ÉÔÆ°»º¡×¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÄ¹Ã«¹©¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§·§Ìî Áï¡¢°Ê²¼¡ÖÄ¹Ã«¹©¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¡Ë¤¬»²²ÃÁÈ¹ç°÷¤È¤·¤Æ»ö¶È¤Ë»²²è¤·¡¢Â¿ËàÀî½»Âð¥ËÅïÃÄÃÏ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·úÂØÁÈ¹ç¡ÊÍý»öÄ¹¡§ÂçÃ« ·¼»Ë¡Ë¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥æー¥Ç¥£ÅÔ»Ô·úÃÛ¸¦µæ½ê¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¼ÆÅÄ¡¡¹±½¨¡Ë¤È¶¦¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖÂ¿ËàÀî½»Âð¥ËÅïÃÄÃÏ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·úÂØ¤¨»ö¶È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ÖÂ¿ËàÀî¥·ー¥º¥ó¥º¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜÊª·ï¡×¡Ë¤Î¥â¥Ç¥ë¥ëー¥à¤ò11·î8Æü¤Ë³«Àß¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥·ー¥º¥ó¥º¥²ー¥È´°À®Í½ÁÛCG
¡¡ËÜÊª·ï¤Ï¡¢Ä¹´üÍ¥ÎÉ½»ÂðÇ§Äê¤ò¼èÆÀÍ½Äê¤Ç¡¢ÂÑ¿ÌÀ¡¦¾Ê¥¨¥ÍÀ¡¦°Ý»ý´ÉÍý¤ÎÍÆ°×¤µ¤òÈ÷¤¨¤¿¡È°Â¿´¤·¤ÆÄ¹¤¯½»¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë½»¤Þ¤¤¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢CASBEE¡Ê·úÃÛ´Ä¶Áí¹çÀÇ½É¾²Á¥·¥¹¥Æ¥à¡ËA¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤·¡¢½»Åï¤Ç¤ÎZEH-M Oriented¡Ê¥¼¥Ã¥Á¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¥Ã¥É¡ËÇ§¾Ú¤â¼èÆÀÍ½Äê¤Ç¤¹¡£´Ä¶ÀÇ½¤ËÍ¥¤ì¤¿½»Âð¤È¤·¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ê²ÁÃÍ¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£º¬Àî¤µ¤¯¤éÄÌ¤ê¤ËÀÜ¤¹¤ë½»Åï¤«¤é¤Ï½Õ¤ÎºùÊÂÌÚ¤ò´Ö¶á¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢µ¨Àá¤ÎºÌ¤ê¤òÆü¾ï¤Ë¼è¤ê¹þ¤á¤Þ¤¹¡£ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¡¢½Õ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö¥µ¥¯¥é¥Î¥½¥Î¡×¡Ö¥µ¥¯¥é¥ê¥ó¥°¡×¡Ê¼¡¹à´°À®Í½ÁÛCG»²¾È¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥Á¥ç¥¦¥²ー¥È¡Ê½©¡Ë¤ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥×¥í¥à¥Êー¥É¡Ê²Æ¡Ë¤Ê¤É¤òÇÛÃÖ¤·¡¢»Íµ¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Á³¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£ÉßÃÏ¤ÎÌó1ha¤ò¸ø±à¤äÍ·ÊâÆ»¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤·¡¢ÃÏ°è¤Ë³«¤«¤ì¤¿½á¤¤¤¢¤ë´Ä¶¤ò·ÁÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¢£½¼¼Â¤ÎÀßÈ÷¡¦¥µー¥Ó¥¹¡Ê¶¦ÍÑÉô¡¦ÀìÍÉô¡Ë
1. Êë¤é¤·¤òÊØÍø¤Ë¤·¡¢¸òÎ®¤òÂ¥¤¹Àè¿Ê¥µー¥Ó¥¹
ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¡¢AI¥«¥á¥é¤È¥»¥ó¥µー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Þー¥È·èºÑÂÐ±þ¤Î¥ß¥Ë¥·¥ç¥Ã¥×¤òÀß¤±¡¢¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ñ¥ó¤ä¥³ー¥Òー¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£¥ß¥Ë¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÎÐË¤«¤Ê¥«¥Õ¥§¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢Æþµï¼Ô¤ä¥²¥¹¥È¤¬¼«Í³¤Ë¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¡£¥ß¥Ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥Ñ¥ó¤ä¥³ー¥Òー¤ò¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢½»¤Þ¤¦ÊýÆ±»Î¤Î¼«Á³¤Ê¸òÎ®¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶¦ÍÑ»ÜÀß¤È¤·¤ÆIoTÂÐ±þ¥é¥ó¥É¥êー¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç²ÔÆ¯¾õ¶·³ÎÇ§¤ä½ªÎ»ÄÌÃÎ¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸úÎ¨Åª¤Ç²÷Å¬¤ÊÍøÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãó¼Ö¾ìÆâ¤Ë¤Ï¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö½¼ÅÅÀìÍÑ¥¹¥Úー¥¹¤òÀß¤±¡¢µï½»¼Ô¤¬¼«²ÈÍÑ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ò°Â¿´¤·¤Æ½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Æ°¼Ö¡¦¼«Å¾¼Ö¤ò½êÍ¤»¤ºÉ¬Í×¤Ê»þ¤À¤±ÍøÍÑ¤·¤¿¤¤Êý¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µï½»¼ÔÀìÍÑ¥«ー¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ä¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥À¥¤¥Á¥ã¥ê¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2.»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ÈÂ¿À¤Âå¸òÎ®¤òÂ¥¤¹¶¦ÍÑ»ÜÀß
»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥È¥¤¥µ¥Ö¡ª¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿¥¥Ã¥º¥ëー¥à¤ä¡¢ÀÄ»³¥Ö¥Ã¥¯¥»¥ó¥¿ー¤¬Áª½ñ¤¹¤ë¿·´©½ñÀÒ¤ÎÄê´üÇÛÁ÷¥µー¥Ó¥¹¤òÈ÷¤¨¤¿¥¥Ã¥ºÀìÍÑ¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¤È¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¡¢¤µ¤é¤Ë¥·¥¢¥¿ー¥ëー¥à·ó¥«¥é¥ª¥±¥ëー¥à¡¢¥²ー¥à¥ëー¥à¡¢¥Ñー¥Æ¥£ー¥ëー¥à¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤¬¼«Á³¤Ë¸òÎ®¤Ç¤¤ë¾ì¤òÀß¤±¤Þ¤¹¡£
3. ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ïー¥¯»þÂå¤ò»Ù¤¨¤ë²÷Å¬¤ÊÀìÍÉô
ºßÂð¶ÐÌ³¤ä¥ê¥âー¥È³Ø½¬¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë½»¤Þ¤¤¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀìÍÉô¤Ë¤Ï1Gbps¤Î¹âÂ®¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¡¢5Gbps¡¦10Gbps¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¡ÊÍ½þ¡Ë¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µï¼¼¤Î°ìÉô¤Ë¤ÏType-C¡¿Type-AÂÐ±þ¥³¥ó¥»¥ó¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢PC¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤¹¤ëºÝ¤â¥¢¥À¥×¥¿ーÆ±»Î¤¬´³¾Ä¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤ò¤¹¤Ã¤¤êÊÝ¤Æ¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥³ー¥É¥ì¥¹ÁÝ½üµ¡¤ò½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é¼ýÇ¼¤Ç¤¤ëÊªÆþ¡¢ÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¸¼´Ø¼ýÇ¼¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÁ´¼¼¡Ê¸¼´Ø¤ÈÏ²¼¤Ï½ü¤¯¡Ë¤Î¾ÈÌÀ¤ò¾ÃÅô¤Ç¤¤ë¥ªー¥ë¾ÈÌÀ¥ª¥Õ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ê¤É¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ò¥¹¥Þー¥È¤Ë»Ù¤¨¡¢Êë¤é¤·¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¹©É×¤ò¿ï½ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦ÍÑ»ÜÀß³°´Ñ´°À®Í½ÁÛCG /ÉßÃÏÇÛÃÖ³µÇ°¿Þ
¥µ¥¯¥é¥ê¥ó¥°´°À®Í½ÁÛCG/¥µ¥¯¥é¥Î¥½¥Î´°À®Í½ÁÛCG
¢¨·ÇºÜ¤Î´°À®Í½ÁÛCG¤Ï¡¢Á´¤Æ2025Ç¯10·î»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸åÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È:https://www.sekisuihouse.co.jp/gm/tyo/tamagawa-seasons/
¢£¸½ÃÏ°ÌÃÖ¿Þ
¢£»ö¶È¤Î·Ð°Þ
¢£Êª·ï³µÍ×
¢£ÈÎÇä³µÍ×
¢¨·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯10·î27Æü»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¤Î´°À®Í½ÁÛCG¤Ï¡¢·×²èÃÊ³¬¤Î¿ÞÌÌ¤ò´ð¤ËÉÁ¤µ¯¤³¤·¤¿¥¤¥áー¥¸¿Þ¤Ç¡¢·Á¾õ¡¦¼Á´¶¡¦¿§Ì£Åù¤Ï¼ÂºÝ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³°´Ñ¤ÎºÙÉô¡¦ÀßÈ÷µ¡´ï¡¦ÇÛ´É¡¦¾ÈÌÀµ¡´ïÅù¤ª¤è¤Ó¼þÊÕ·úÊª¡¦ÅÅÃì¡¦²ÍÀþ¡¦É¸¼±Åù¤Ï°ìÉô¾ÊÎ¬Ëô¤Ï´ÊÎ¬²½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿¢ºÏ¤Ï·×²èÃÊ³¬¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½×¹©¤«¤é¤ÎÀ¸°é´ü´Ö¤ò·Ð¤¿»Þ¤Ö¤ê¤ä¼ù·Á¤òÁÛÄê¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÆÃÄê¤Îµ¨Àá¤Î¾õ¶·¤òÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£