“凍ったままでやわらかい”冷凍フルーツ「アヲハタ くちどけフローズン」いちご・白桃が「低GI食品」であることを確認







アヲハタ株式会社（本社：広島県竹原市、代表取締役社長：上田敏哉、以下、アヲハタ）は、“凍ったままでやわらかい”冷凍フルーツ「アヲハタ くちどけフローズン」いちご・白桃を慈生会野村病院内科・東京慈恵会医科大学名誉教授の宇都宮一典先生監修のもと試験した結果、「低GI食品」であることを確認しました。