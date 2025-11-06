全国14店舗展開するカスタムオーダーウォッチブランド「Maker’s Watch Knot」吉祥寺本店が11月16日(日)、中道通にリニューアルOPEN!!

株式会社Knot（本社：東京都吉祥寺、代表取締役社長：遠藤弘満、以下Knot）は、2025年11月16日(日)にMaker's Watch Knot 吉祥寺ギャラリーショップを移転リニューアルOPENいたします。



ご挨拶

2015年、クラウドファンディングをきっかけに誕生したMaker’s Watch Knot初の直営店を吉祥寺にオープンしました。



それから約10年。たくさんのお客様に支えられながら、Knotはプロダクトとサービスの両面で成長を続けています。2016年にはブランド初の機械式時計を発表し、腕時計やストラップに加えてウォールクロックまでラインナップを拡充。会員サービスの導入や電池交換・刻印などの店頭サービスも充実させ、より長くご愛用していただける体験を提供してきました。



さらに「MUSUBUパートナー」として全国20社を超える職人・工房と連携し、“日本のものづくり”を世界へ発信しています。現在では全国に14店舗を展開し、国内外から多くのお客様にご支持をいただくブランドへと成長しました。インバウンドのお客様が訪れるギャラリーショップや、越境ECによる海外販売も順調に拡大しています。



今回の移転は、手狭になった現店舗からの“拡張”であり、これまで支えてくださった皆さまとともに、Knotが次の10年へと踏み出す新たなステップです。創業の地・吉祥寺から、これからも「時をつなぐ」ブランドとして歩みを続けていきます。



現在の店舗は11月9日に閉店いたします。

11月9日(日)をもって現在のギャラリーショップは閉店いたします。長きにわたるご支援に心より感謝申し上げます。






ショップの前に行列ができたことも

長い間ありがとうございました



本店ならではの拡張されたラインナップと充実したサービス


ブランドの歩みを一望。約2倍に広がった本店カスタムスペース

Knotのギャラリーショップを象徴するカスタムスペース(センターテーブル)は既存店比で約2倍にサイズアップ。10年のブランドの歩みの中で広がったプロダクトラインナップを一望しながらカスタマイズが楽しめます。





Knotの時計以外でも。
スマートウォッチにも対応したストラップ専門コーナー

Apple Watchをはじめとしたスマートウォッチや、他社製の腕時計にも対応すべく新しいインナーブランドを展開しています。新しいショップでは専門コーナーを展開しておりますので、Knotの腕時計以外のお客様にとってもリストファッションをお楽しみいただけます。







創業の地「吉祥寺」の街との一体感が増した、中道商店街への移転

既存店との距離はわずか数十メートルですが、吉祥寺を象徴する路面商店街「中道通り」への移転。吉祥寺で生まれたKnotだからこそ、これから様々なブランドメッセージを吉祥寺から発信してまいります。






中道通りの目印はユニクロ

週末にはたくさんの人が賑わう商店街

予定地



ギャラリーショップの体験イメージ


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PF40h0XlysE ]



オープン記念サービスを一部ご紹介いたします

- オープン記念ストラップ販売「栃木レザーヌメ革」(50本限定)
- Knot THE STRAPキャンペーン！アダプターとバックルをプレゼント(11/30まで)


他にもリニューアルを記念した企画を多数ご用意しております。


スタッフ一同、ご来店お待ちしております。




限定50本
オープン記念「栃木レザー」ヌメ革ストラップ

50本限定！なくなり次第終了となります。



ヌメ革は深く美しいエイジングが楽しめるのが最大の魅力。是非、KnotのOPENと同時に手に入れて美しい経年変化を楽しんでください！






Knot THE STRAPキャンペーン！アダプターとバックルをプレゼント

期間中Apple Watch用にストラップをお買い上げのお客様に専用アダプター(\550)とバックル(\550)をプレゼント。開催期間：11/30まで








アクセス



Maker's Watch Knot 吉祥寺 ギャラリーショップ


〒180-0004


東京都武蔵野市吉祥寺本町２丁目３３－３


オオクラビル 1F



JR 吉祥寺駅 徒歩6分


京王井の頭線 吉祥寺駅 徒歩8分





Knot オフィシャルWebサイト



設計・施工協力

設計：MIRROR 田中 了多 / Instagram(https://www.instagram.com/mirror_ryotatanaka/)


施工：株式会社 コムプライム/ https://comprime.co.jp/




会社概要

・名称：株式会社Knot（ノット）


・設立：2014年3月


・代表者：遠藤弘満・所在地：〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-15-6 ルリアン吉祥寺 3F


・事業内容：腕時計の企画製造販売



運営ブランド

・Maker's Watch Knot


・Knot THE STRAP



