【12/11-13開催】木のまち・新木場の工場や会社をひらく、地域回遊イベント「SHINKIBA CREATIVE HUB」







街の工場には様々な素材がストックしてあります。それら街の素材に紙をあて、鉛筆でこすって模様を写し取る“採集型スタンプラリー”「SHINKIBA WALL RALLY（ウォールラリー）」を実施。素材の痕跡を集めたBookをつくり、街の記憶を“かさねなおす”ように巡る体験型プログラムです。