HUAWEI WATCH GT 6シリーズ、ヴェネチア・ビエンナーレ（Venice Biennale）限定ウォッチフェイスを発表、アートとスマートライフを融合

ヴェネチア（イタリア）、2025年11月4日 /PRNewswire/ -- 2025年5月10日から11月23日まで開催される第19回ヴェネチア建築ビエンナーレ（Venice Architecture Biennale）では、Huaweiと中国パビリオンのコラボレーションを通じ、芸術と技術の融合が披露されます。中国パビリオンの最高知能技術パートナーとして、HuaweiはHUAWEI Mate X6、HUAWEI MatePad Pro 12.2インチ PaperMatte版、HUAWEI MatePad Pro 13.2インチ PaperMatte版といった革新的な製品をパビリオンデザインに統合し、スマート技術で中国の建築遺産を際立たせます。

この技術提携をさらに祝し、2025年9月に発売されたHUAWEI WATCH GT 6シリーズでは、ビエンナーレのインスタレーション作品に着想を得た3種類の限定ウォッチフェイスを導入しました。これらのウォッチフェイスは建築と芸術の美学の本質を日常生活に取り入れ、ユーザーに芸術と技術の融合を体験するユニークな方法を提供します。

Dunhuang Con-stella-tionウォッチフェイスは、Atelier Alter Architectsによるインスタレーション作品「Dunhuang Con-stella-tion」に着想を得ています。この作品は、Silk Roadの文明の交差点として多様な文化が交わり新たな芸術を生み出した敦煌の歴史的意義を反映しています。特に莫高窟285窟の四つのドームには、ギリシャ、ペルシャ、インド、中国の建築要素が融合し、多様な文明が宇宙をいかに想像したかを象徴しています。「Dunhuang Con-stella-tion」インスタレーションにおいて、建築家は敦煌を未来的な浮遊都市として構想し、多様な文化の調和と星雲の幽玄な美を体現し、「文明の共鳴」という概念への現代的な賛歌を捧げています。



The Dunhuang Con-stella-tion watch face



「Vault of Heaven」ウォッチフェイスは、Department of Architecture of the Central Academy of Fine Artsの准教授でありPILLS創設者兼主任建築家であるWang Zigengによるインスタレーション作品「Vault of Heaven」に着想を得ています。この作品は、中国の建設現場から回収した緑色の保護ネットを用いて、伝統的な「格子天井」という建築要素を再解釈したものです。無形文化遺産である竹細工の技法を取り入れたダイナミックなデザインは、フェナキストスコープを思わせる魅惑的な視覚効果を生み出しています。これは寺院建築における「天宮」を象徴する古代の「天井」へのオマージュであると同時に、相互に連なる瞬間を紡ぎ出す連続的な物語を織りなしています。これらの儚くも深遠な瞬間は、中国独自の自然哲学を軸に展開し、天への詩的な想像力と、より良い生活への中国人の尽きることのない追求を鮮やかに表現しています。



The Vault of Heaven watch face



「City in China - Nature of All Things」ウォッチフェイスは、WAYスタジオによるインスタレーション作品「City in China - Nature of All Things」に着想を得ており、自然環境が都市建築とシームレスに融合する未来都市を構想しています。この革新的なデザインは、先進的な交通システムを通じて高層ビル間の接続を再考し、エネルギー消費を大幅に削減します。また、生物のように建物が有機的に成長する概念も強調しています。



The City in China - Nature of All Things watch face



Huaweiはこれらのウォッチフェイスを媒体として、中国パビリオンの「共生」テーマを最先端技術製品にシームレスに統合し、芸術、建築、ウェアラブル技術の隔たりを埋めています。この革新的なアプローチは文化的表現の境界をさらに押し広げます。HUAWEI WATCH GT 6シリーズのユーザーは、東洋の美学とスマートライフを優雅かつ機能的に融合させたこれらのユニークなウォッチフェイスを体験できます。

Huaweiは一貫してオープンで多様性のある国際的視点を持ち、世界の芸術運動からインスピレーションを得てデザインの無限の可能性を探求し続けています。Huaweiは今後も技術美学の先駆的進化に注力し、世界中の消費者にプレミアムでスタイリッシュな技術体験を提供するとともに、よりパーソナライズされたライフスタイルを実現する力を提供し続けます。

