障がい者アーティストの作品をデザインしたTシャツ専門販売サイト「パラリンアートTシャツ オンラインショップ」開設のお知らせ

パラリンアートは、オフィシャルパートナーである総合商研株式会社と共に、障がい者アーティストの支援と活動の認知拡大を目的とし、障がい者アーティストの作品をデザインしたTシャツ専門販売サイト「パラリンアートTシャツ オンラインショップ」を開設いたしました。

■ 背景

パラリンアートは、2017年より「プラチナパートナー」として活動をご支援いただいている総合商研株式会社と協働し、障がい者アーティストの活躍機会の創出と社会参加の促進に取り組んでいます。

総合商研株式会社は、一次代理店としてパラリンアートと企業・団体との協賛をつなぐ役割を担っており、このたび両者の協働により、パラリンアートに所属する障がい者アーティストの絵画作品をデザインしたTシャツを販売する特設オンラインショップを開設いたしました。

本取り組みを通じて、より多くの方々に障がい者アートの魅力を発信し、持続的な社会貢献の輪を広げてまいります。

■ 売上の50%がパラリンアートへの運営資金としてとして支援

Tシャツを均一価格（3,000円・税込／送料込）で販売し、その売上の50％をご支援いただきます。いただいたご支援は、パラリンアートを通じて障がい者アーティストへ報酬として還元し創作活動の継続と活躍の場の拡大につなげてまいります。

■ パラリンアートTシャツ オンラインショップ

https://www.paralymart-tshirt.com/

