「伊勢宮リバーサイド横丁(松江市）」　11/14(金)“街コン NIGHT CRUISE ”開催!!

山陰中央テレビジョン放送株式会社

10月25日から開催中の「伊勢宮リバーサイド～縁結びナイト～」は、週末毎にイベントを開催し、賑わい創出をしています。

そして11月14日（金）は、特別な夜の街コンイベント「街コン NIGHT CRUISE」を開催します。はくちょう号を貸し切り、ライトアップされた夜の宍道湖を眺めながら、船上で素敵な出会いと交流をお楽しみください！

街コンイベント概要

日程：11月14日（金）19:00～20:30

人数：男性20名、女性20名（計40名限定）

※先着順の為、定員を超えて参加申込された場合は、お断りさせていただく可能性があります。

料金：男性 4,000円（税込）／女性 3,000円（税込）

内容：船内飲み放題付き、気軽に交流できる特別クルージング

集合場所：リバーサイド伊勢宮（詳細は参加者へご案内）

本イベントはご予約が必要です。ご予約はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUvZwEOHxGQzQFqJGa95aehCuPo363USPPED1kIzrMxaCMYA/viewform)をクリックしてください。

※申込締切：11月12日（水）

イベントのお問合せは、InstagramのDMまでどうぞ。

https://www.instagram.com/isemiya.riverside.yokocho/

紅葉、色づくイベント会場

開催概要

名称：伊勢宮リバーサイド横丁 ～縁結びナイト～

期間：2025年10月25日(土)～11月16日(日)の金・土・日・祝日開催(12日間)

時間：18:00～21:00

会場：松江市伊勢宮町 大橋川河川沿い

主催：TSKさんいん中央テレビ、エモクリ

共催：松江商工会議所

後援：松江市

協力：山陰飲食の会

公式HP：https://isemiya-riverside.hataraku-japan.com/

