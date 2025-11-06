「伊勢宮リバーサイド横丁(松江市）」 11/14(金)“街コン NIGHT CRUISE ”開催!!
10月25日から開催中の「伊勢宮リバーサイド～縁結びナイト～」は、週末毎にイベントを開催し、賑わい創出をしています。
そして11月14日（金）は、特別な夜の街コンイベント「街コン NIGHT CRUISE」を開催します。はくちょう号を貸し切り、ライトアップされた夜の宍道湖を眺めながら、船上で素敵な出会いと交流をお楽しみください！
街コンイベント概要
日程：11月14日（金）19:00～20:30
人数：男性20名、女性20名（計40名限定）
※先着順の為、定員を超えて参加申込された場合は、お断りさせていただく可能性があります。
料金：男性 4,000円（税込）／女性 3,000円（税込）
内容：船内飲み放題付き、気軽に交流できる特別クルージング
集合場所：リバーサイド伊勢宮（詳細は参加者へご案内）
本イベントはご予約が必要です。ご予約はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUvZwEOHxGQzQFqJGa95aehCuPo363USPPED1kIzrMxaCMYA/viewform)をクリックしてください。
※申込締切：11月12日（水）
イベントのお問合せは、InstagramのDMまでどうぞ。
https://www.instagram.com/isemiya.riverside.yokocho/
紅葉、色づくイベント会場
開催概要
名称：伊勢宮リバーサイド横丁 ～縁結びナイト～
期間：2025年10月25日(土)～11月16日(日)の金・土・日・祝日開催(12日間)
時間：18:00～21:00
会場：松江市伊勢宮町 大橋川河川沿い
主催：TSKさんいん中央テレビ、エモクリ
共催：松江商工会議所
後援：松江市
協力：山陰飲食の会
公式HP：https://isemiya-riverside.hataraku-japan.com/
本イベントに関する過去のリリース
夜の松江に新たな風物詩！「伊勢宮リバーサイド横丁 ～縁結びナイト～」10月25日開幕
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000101.000086416.html
10/25(土)開幕「伊勢宮リバーサイド横丁」にて、松江の夜景を満喫できる“ナイトクルーズ”を特別運行！
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000105.000086416.html