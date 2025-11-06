こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「1日分の野菜×サンリオキャラクターズ オリジナルシール付きキャンペーン」を、11月17日（月）より開始
「1日分の野菜」とサンリオキャラクターズのコラボ！全30種類のオリジナルシール！
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、厚生労働省が推奨する1日の野菜摂取目標量「350g分」の野菜を使用した「1日分の野菜」ブランドと、株式会社サンリオ（社長：辻朋邦 本社：東京都品川区）の人気キャラクター「ポムポムプリン」「シナモロール」「クロミ」とコラボした「1日分の野菜×サンリオキャラクターズ オリジナルシール付きキャンペーン」を11月17日（月）よりスタートします。
「1日分の野菜」は、厚生労働省が推奨する1日に必要な野菜「350g分」の野菜を使用した、野菜汁100％飲料ブランドです。厳選した30種類の野菜を原料として用いて、2004年5月の発売以来、手軽に野菜の栄養を補える点で多くのお客様に好評をいただいているロングセラーブランドです。
近年、野菜飲料市場は、特にトマト飲料において女性や若年層を中心に飲用層が拡大しています。当社では、こうした飲用層の拡大や健康志向の高まりを背景に、忙しい日々でも手軽に栄養を補える「1日分の野菜」ブランドを、さらに若い世代にも手に取っていただくきっかけとして「1日分の野菜×サンリオキャラクターズ オリジナルシール付きキャンペーン」を実施します。本キャンペーンでは、人気キャラクター「ポムポムプリン」「シナモロール」「クロミ」のキャラクターシールを、同ブランドで使用している30種類の野菜と連動したデザインで対象製品に貼付します。各キャラクター10種類ずつ、全30種類のシールを展開して、シールを集めながら「1日分の野菜」の飲用をお楽しみいただけるキャンペーンです。
当社は、本キャンペーンを通じて、野菜飲料をより身近に感じていただき、皆さまの健康で豊かな生活に貢献していくとともに、野菜飲料市場の活性化を図ってまいります。
1日分の野菜×サンリオキャラクターズ オリジナルシール付きキャンペーン
＜キャンペーン概要＞
サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」「シナモロール」「クロミ」のキャラクターシールを「1日分の野菜」ブランド対象製品に貼付します。「1日分の野菜」に使用されている30種類の野菜と連動したデザインで、各キャラクター10種類ずつ、全30種類のデザインにて展開します。シールは、好きなところに貼れる「くり抜きシール」を使用していて、各キャラクター10種類のうち、1種類はレアシールです。
＜キャンペーン期間＞
2025年11月17日（月）～なくなり次第終了
＜対象製品＞
「1日分の野菜」200ml紙パック
「1日分の野菜 濃厚トマトMix」200ml紙パック
＜対象製品の概要＞
製品名：1日分の野菜／1日分の野菜 濃厚トマトMix
容量・容器：200ml紙パック
希望小売価格税込（税別）：オープン価格
販売地域：全国
