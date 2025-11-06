【徳島県　鳴門市役所】鳴門市応援スタートアップ制度「なるスタ」に教育系スタートアップ２社を認定！

四国随一の「スタートアップが集まるまち・生まれるまち」を目指す本市では、「Yui Connection株式会社」及び「株式会社con-」の2社を鳴門市応援スタートアップ制度「なるスタ」に認定し、本市での挑戦を全面的にサポートします。


鳴門市応援スタートアップ制度「なるスタ」とは？

本市へ進出したスタートアップを「定着させる」ための取り組みとして、主に設立初期段階のスタートアップが抱える「社会的信用」「資金」「知名度・人脈」が不足するといった課題を市が伴走しながらサポートする制度です。


市長表敬訪問を実施しました！

Yui Connection株式会社


日時：令和７年10月28日（火）午前10時～10時30分


場所：鳴門市役所 ３階 第一応接室


訪問者：Yui Connection株式会社　


代表取締役　石川　いずみ　氏


サービス事業部長　船木　智子　氏




Yui Connection株式会社は、教員が見取った児童生徒の学校生活の様子を教育ニーズとして見える化し、一人ひとりに適切な教育プランを提案する教員支援サービス「結‐EN」を展開しています。


「結‐EN」を活用することで、教員の児童生徒理解が深化し、一人ひとりに適した教育の提供を通して、円滑な学級経営と確かな授業づくりを実現することが期待できます。


昨年度の「NARUTO CONNECT Vol.1 Ed Tech／Baby Tech」に登壇し、本市の小学校で実証実験が始まったことをきっかけに、進出が決定しました。



株式会社con-


日時：令和７年10月28日（火）午前10時30分～11時


場所：鳴門市役所 ３階 第一応接室


訪問者：株式会社con-　


代表取締役　伊勢　太惇　氏


一般社団法人共同通信社　経営企画局 グループ戦略・新規事業担当　仙石　高記　氏




株式会社con-は、新聞記事と生成AIを活用した防災授業を展開しています。同社のAIが過去の大地震に関する記事（徳島新聞社・共同通信社提供）を参照し、児童は好きな場所を指定して地震発生時の避難方法をAIとのやりとりを通じて考えることができます。記事を活用することで、地域に根ざした実践的な防災学習の提供が期待されます。


今年度、徳島県教育委員会の次世代の学校・教育現場を見据えた教育DX推進事業の指定校である里浦小学校で南海トラフ巨大地震に関する授業の実証が始まったことをきっかけに、本市への進出が決定しました。


今後もスタートアップ誘致によりイノベーション創出に取り組みます

鳴門市では、スタートアップに実証の場を提供し、スタートアップの成長と鳴門市のイノベーション創出を目指しています。様々な事業領域においてご提案を受け付けておりますので、鳴門市をフィールドとしたビジネスに興味のあるスタートアップの皆様からのご連絡をお待ちしております。



