G-SCAN Z2シリーズ 発売記念キャンペーン開催― 購入した方へ2年間アップデート無料 & ジャンパープレゼント　同時に新製品無料体験キャンペーンも開催中！

自動車スキャンツール「G-SCAN」を展開する株式会社インターサポート（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：高松晃貴）は、2025年11月10日より発売を開始する10の史上初だらけのスキャンツール「G-SCAN Z2シリーズ」の発売を記念し、期間限定キャンペーンを実施いたします。

さらにご購入検討者様へ新製品の無料体験キャンペーンも実施中です。

■ キャンペーン概要

対象期間： 2025年11月10日（月）～12月31日（水）

対象製品： G-SCAN Z2シリーズ（Flagship / LV / MS 各モデル）

■ 特典：アップデート2年間無料＋G-SCANグッズプレゼント

G-SCANは年3回、対応車種・診断システムの拡充を行っています。

今回のキャンペーンでは、通常の「無料アップデート1年」に加え、さらに1年分を無料追加。

合計2年間、常に最新の診断データでご利用いただけます。

さらに、ユーザー登録完了後には、G-SCANオリジナルジャンパー・フェンダーカバーをプレゼント。

特典は2026年3月より順次発送予定です。

■Z2無料体験キャンペーンも実施中

期間中、全国の販売店を通じてZ2 Flagshipのデモ機無料貸出を実施します。

10の史上初だらけを体験できます！

実際の現場で使い勝手や機能を体感し、導入前の不安を解消できるチャンスです。

貸出期間：到着後1週間

無料で体験可能

現場での比較検討・サポート体制あり

さらに、公式X（旧Twitter）またはInstagramで

ハッシュタグ「#GSCANZ2体験レポート」を付け、

デモ機の使用写真と感想を投稿した方に、G-SCANジャンパーをプレゼントします。

※投稿内容は公式アカウント（@ins_g_scan）で紹介される場合があります。

お近くのG-SCAN販売店、または公式サイトからデモ機貸出をお申し込みください。

■ G-SCANの“長期安心宣言”

インターサポートは「車社会の安全と安心を支える」を使命に、

Z2シリーズからこれまで1年だったメーカー保証を3年に。またスタンダードプランやパッケージに１年無料で付帯するプレミアム補償を新たに導入しました。

破損や水没といった不測の事態にも対応し、現場を止めない体制を整えています。

私たちは、これからも整備士の皆さまが安心して長く使い続けられる診断機を届けてまいります。

株式会社インターサポート

・設立：1992年11月30日

・代表取締役社長：高松 晃貴

・本社：〒541-0042 大阪市中央区今橋1-6-2 INSビル

・製品サイト：https://g-scan.jp

・企業サイト：https://www.inter-support.co.jp





