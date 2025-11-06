「魚七」天王町店 11 月9 日（日）お寿司を半額！ 2 周年祭を開催！

株式会社焼肉坂井ホールディングス

神奈川県内でしか出回らない三崎の地魚がコスパ抜群で楽しめる本格江戸前寿司と地酒の「魚七」天王町店ではリニューアルオープン2周年を記念しまして11月9日（日）に「お寿司半額」イベントを開催いたします。店内でのご飲食、テイクアウトお好み寿司も半額でございます。どうぞ、この機会に魚七のお寿司をご堪能ください。皆さまのご来店をスタジオ一同お待ちしております。

「魚七」天王町店

魚七のこだわり

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28006/table/430_1_690d64a14d183786f43b05343eff0f51.jpg?v=202511060459 ]「魚七」天王町店相鉄線・天王町駅 東口徒歩2 分１. 売り切れ御免！朝獲れ直送鮮魚

本当に美味しいお魚を皆様に食べていただきたい思いで、当社

の目利きの仕入担当スタッフが毎朝、三崎漁港・築地市場・横

浜中央市場と駆け回って、鮮度が良く上質な鮮魚を仕入れてい

ます。北海道のプリプリのボタンエビや大分の豊後サバなどの

全国各地の美味しい鮮魚と、神奈川県内でしか出回らない三崎

の地魚が同時に楽しめるのも魅力です。

２. 名物・海鮮なだれ寿司

いくらやまぐろをこぼれるまで盛り合わせた贅沢な「海鮮なだれ

寿司」。「寿司」の垣根を通り越した見た目も華やかな逸品で、ま

るでお寿司の宝石箱でございます。

海鮮なだれ寿司３. 絶品 ・新鮮刺身の数々

漁港直送の本マグロ中トロ刺しは、当店にいらしたら是非、ご賞味いただきたい逸品です。

店内仕込みの特製刺身醤油に付けてお召し上がりください。どっさり切り落としなど、

日替わりメニューも多数ご用意しております。

４. 蔵元直送の限定地酒など多彩

日本酒は、全国各地の地酒が8種類ほど、季節限定ものは5、6種類程ご用意していま

す。入荷により変わりますが、珍しいお酒も入りますので日本酒通の方も嬉しい 限り

です。さらに、関西の方から蔵元直送の限定酒が入ることも◎です。スタッフは定期的

に現地へ出向き酒蔵見学をして勉強しています。

関連店舗一覧

・寿司居酒屋 七福 武蔵小杉本店 川崎市中原区小杉町1丁目403 武蔵小杉タワープレイスビル2F

044-712-1160

・寿司居酒屋 七福 戸塚店 横浜市戸塚区戸塚町16-1トツカーナ 1階 B114 045-865-1725

・寿司居酒屋 七福 藤沢店 藤沢市鵠沼石上１-1-1 江ノ電第2ビルＢ1 0466-50-0622

・寿司居酒屋 七福 武山店 横須賀市長坂3-10-16 046-857-7274

・寿司居酒屋 七福 厚木店 厚木市中町3-6-16 ホテル東海１Ｆ 046-296-8522

・炉ばた 七福 藤沢新店 藤沢市南藤沢2-1-2プライムビル 2Ｆ 0466-549-225 ・海鮮居酒家 いろは丸 藤沢店 藤沢市南藤沢2-1-2プライムビル1F 0466-25-9950

・大衆寿司 天ぷら いろは丸 総本店 藤沢市南藤沢22-2 春日ビル地下1 階 0466-52-6811

・寿司居酒屋 太郎丸 上大岡店 横浜市港南区上大岡西１-17-24ミツワビル1F 045-841-9944

・大衆寿司 天ぷら 太郎丸 新店 横浜市港南区上大岡西1-10-9 桂ビル2F 045-844-5960 ・寿司 魚 地酒 魚七 綱島店 横浜市港北区綱島西1-9-4 おてもやんビル１F 045-947-4033

・寿司 魚 地酒 魚七 天王町店 横浜市保土ヶ谷区天王町2-46-2 045-331-0422

・ジャンボおしどり寿司 日野本店 横浜市港南区日野8-5-14 045-845-9267

・ジャンボおしどり寿司 磯子店 横浜市磯子区氷取沢425-3 045-865-1725

・ジャンボおしどり寿司 希望ヶ丘店 横浜市旭区東希望が丘104-2 045-364-8335

・ジャンボおしどり寿司 アクロスプラザ東神奈川店 横浜市神奈川区西寺尾1-16-15 045-401-2871

・ジャンボおしどり寿司 辻堂店 藤沢市辻堂5-20-29 0466-33-6263

【会社概要】

社名：株式会社 丸七

代表：代表取締役 高橋 仁志

本社所在地：神奈川県藤沢市鵠沼東1-1 玉半ビル4F

設立年： 1978年4月

事業内容：寿司居酒家他 直営飲食店経営

株式会社 丸七 HP http://maru-vii.com/

丸七グループ 公式アプリ ダウンロード用QRコード

☆会員様限定、毎日お得なクーポン配信中です！

ご予約もテイクアウト予約も、このアプリから

ご注文できます。

丸七グループ 公式インスタグラムQRコード

【グループ会社】

社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL：https://ys-holdings.co.jp/

設立年：1959年11月 資本金：100百万円 従業員数：4,583名（臨時雇用社員含む）

事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開