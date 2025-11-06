こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
一風堂がスペイン・バルセロナに初出店！
海外展開は15か国目に！
株式会社力の源ホールディングス（本社：福岡市中央区、代表取締役社長：山根 智之）傘下のChikaranomoto Global Holdingsは、2025年10月6日（月）、直営店「IPPUDO ESPAÑA Barcelona Diputació店」を、スペイン王国カタルーニャ州バルセロナ市アシュンプラ行政区にオープンいたしました。バルセロナは首都マドリードに次ぐスペイン第2の都市で、カタルーニャ州に属し、イベリア半島北東部に位置します。年間を通じて温暖で降水量が少なく、地中海で豊富に取れる海産物を活かした地中海式の食文化が根づく地域です。食の多様性に加え、国際的な観光都市として文化や学術面でも影響力があり、世界遺産サグラダ・ファミリアをはじめとする著名な建築物も多く存在します。
「IPPUDO ESPAÑA Barcelona Diputació店」では定番の「白丸元味」「赤丸新味」に加え、「担々麺」や「ベジラーメン」も提供いたします。またバンズや唐揚げなどのアラカルトメニューやドリンクも充実しており、様々なシーンでお楽しみいただける店舗です。
今後一風堂では、国内においては地方エリアやインバウンド需要に対応した店舗展開、商圏の変化に応じた柔軟な店舗戦略を進めてまいります。また、海外においては新たなエリアへの進出や、新業態・新ブランドの導入など、多角的なアプローチを通じて、人的リソースを効率的に活用しながらスピード感のある事業展開を目指してまいります。力の源グループは、常に変化する食のニーズに応えながら、新たな地域・商圏へのチャレンジと商品・サービスの最適化を図り、「食べる喜び」の発信に努めてまいります。
■店舗概要
IPPUDO ESPAÑA Barcelona Diputació店
店内カウンター席
店内テーブル席
店名 ：IPPUDO ESPAÑA Barcelona Diputació店
（読み：イップウドウ エスパーニャ バルセロナ ディプタシオ）
開業日：2025年10月6日（月）
住所 ：Carrer de la Diputació, 164, L'Eixample, 08011 Barcelona, ESPAÑA
営業時間：月～木、日：13:00～16:00(15:30 L.O)
19:00～22:30(22:00 L.O)
金、土：13:00～16:00(15:30 L.O)
19:00～23:00(22:30 L.O)
席数 ：48席（店内44席、テラス4席）
占有面積：194.18spm（58.74坪）
株式会社力の源ホールディングスについて
会社名 ： 株式会社力の源（チカラノモト）ホールディングス （東証プライム 証券コード：3561）
設立 ： 1986年
所在地 ： 〒810-0041 福岡市中央区大名1-13-14 4F
代表者 ： 代表取締役社長 山根 智之
URL ：http://www.chikaranomoto.com
本件に関するお問合わせ先
広報担当 桑野（Mail：pr@chikaranomoto.com）
ラーメン店「一風堂」を中心に、国内外の飲食店舗の運営や、商品開発に関するコンサルティング、食品工場の運営、など食全般にまつわる事業を行うグループです。グループ全体で計306 店舗（国内166店舗、海外140 店舗）を展開しています（国内：2025 年6月末、海外：2025 年3月末現在）。「一風堂」は、1985 年に福岡の大名で創業し、現在世界 15 か国・地域に展開。臭みが無くなめらかな豚骨スープと、歯切れの良い細麺の豚骨ラーメンで人気を博しています。子どもたちに食べる喜びを伝える料理体験教室「Child Kitchen」を実施するなど、食育活動にも取り組んできました。キッチンカーを用いた日本各地での「子ども食堂」参加に加え、環境負荷の少ない100%植物由来のラーメンを開発するなど、
持続可能な社会の実現に向けて積極的に行動しています。
