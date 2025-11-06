一風堂がスペイン・バルセロナに初出店！



株式会社力の源ホールディングス（本社：福岡市中央区、代表取締役社長：山根 智之）傘下のChikaranomoto Global Holdingsは、2025年10月6日（月）、直営店「IPPUDO ESPAÑA Barcelona Diputació店」を、スペイン王国カタルーニャ州バルセロナ市アシュンプラ行政区にオープンいたしました。バルセロナは首都マドリードに次ぐスペイン第2の都市で、カタルーニャ州に属し、イベリア半島北東部に位置します。年間を通じて温暖で降水量が少なく、地中海で豊富に取れる海産物を活かした地中海式の食文化が根づく地域です。食の多様性に加え、国際的な観光都市として文化や学術面でも影響力があり、世界遺産サグラダ・ファミリアをはじめとする著名な建築物も多く存在します。



「IPPUDO ESPAÑA Barcelona Diputació店」では定番の「白丸元味」「赤丸新味」に加え、「担々麺」や「ベジラーメン」も提供いたします。またバンズや唐揚げなどのアラカルトメニューやドリンクも充実しており、様々なシーンでお楽しみいただける店舗です。



今後一風堂では、国内においては地方エリアやインバウンド需要に対応した店舗展開、商圏の変化に応じた柔軟な店舗戦略を進めてまいります。また、海外においては新たなエリアへの進出や、新業態・新ブランドの導入など、多角的なアプローチを通じて、人的リソースを効率的に活用しながらスピード感のある事業展開を目指してまいります。力の源グループは、常に変化する食のニーズに応えながら、新たな地域・商圏へのチャレンジと商品・サービスの最適化を図り、「食べる喜び」の発信に努めてまいります。



