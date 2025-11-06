こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
シンプレクス、DMM.com証券の新サービス「ウルトラ投資アプリ TOSSY」のサービス開発を支援
株式、為替(FX)、暗号資産、株価指数、商品資源、バラエティの六つの商品を一つのアプリで取引可能にする、マルチアセット取引システムを構築
シンプレクス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：金子 英樹、以下シンプレクス）は、株式会社DMM.com証券（本社：東京都中央区、代表取締役：谷川 龍二、以下DMM.com証券）が2025年10月29日に提供を開始した新サービス「ウルトラ投資アプリ TOSSY*」のサービス開発を支援しました。
「ウルトラ投資アプリ TOSSY」は、株式、為替(FX)、暗号資産、株価指数、商品資源(金や原油)、バラエティの六つの金融商品を、アプリひとつでスピーディーに売買できるサービスです。これまで同社では、アセット毎にサービスが分かれており、利用者はそれぞれに口座を開設する必要がありました。この度2025年10月29日より開始した本サービスでは、従来の為替(FX)、商品資源、株価指数に加えて三つのカテゴリを追加しました。これにより、利用者はアプリ一つで、世界中の様々な商品への投資を複雑な口座管理なしに行うことができます。また、アセット間での資金移動の自動化により、異なる商品の取引をシームレスにおこなうことも可能になりました。
シンプレクスは、2021年より本サービスの構想に参画し、サービス基礎検討、要件定義、システム開発、UI/UXコンサルティングを担当しました。本サービスは、利用者による煩雑な管理を必要とせず、複数の商品カテゴリでの取引を実現することを目的に設計されています。通常、商品カテゴリごとに口座開設や取引ツールが必要ですが、本システムでは複数の商品カテゴリを一つの取引ツール上で取り扱える仕組みを構築しました。取引を行う際には商品カテゴリ単位での証拠金管理が必要となりますが、こうした利用者の管理負荷を低減するため、利用者ごと・商品カテゴリ単位で必要な証拠金額をシステムが自動計算し、利用者の資産状況に合わせて最適な資金移動を実現する機能を搭載しました。このように、幅広い投資商品を取り扱いながらも複雑な運用管理を伴うことなく、利用者の利便性を向上させています。
またUI/UXに関しては、シンプレクスのデザイン組織であるAlceoが株式会社DMM FinTech（以下DMM FinTech）のデザインチームとタッグを組み支援しました。DMM FinTechのチームがデザインコンセプトを構想し、Alceoはこれまで複数の金融機関にて金融リテール領域のUI/UXデザインを担当してきた実績を生かし、スマートフォンアプリにおける体験設計を行いました。ユーザの好みによってUIを変更できる機能を実装しており、利用者は、「FUN & POP モード」と「NEW MINIMAL モード」の二種類から選択することが可能です。
シンプレクスとDMM.com証券との取り組みは2013年より開始しており、2014年には「Simplex FX」がDMM.com証券のFXディーリングエンジンとして採用されたほか、2017年には「DMMバヌーシー」向けに競走用馬ファンド管理システムを提供し、現在までディーリングコンサルティング、ITコンサルティング、エンハンスなど継続してサービスを提供しています。シンプレクスは、今後もDMM.com証券の挑戦に伴走し、金融の既成概念を超えたサービスの開発を目指してまいります。
*ウルトラ投資アプリ TOSSY公式ページ https://tossy.com
■シンプレクス株式会社について https://www.simplex.inc/
シンプレクスは1997年の創業以来、メガバンクや大手総合証券を筆頭に、日本を代表する金融機関のテクノロジーパートナーとしてビジネスを展開してきました。現在では、金融領域で培った豊富なノウハウを活用し、金融以外の領域でもソリューションを展開しています。2019年3月にはAI企業のDeep Percept株式会社、2021年4月には総合コンサルティングファームのXspear Consulting株式会社がグループに加わり、創業時より付加価値の創造に取り組んできたシンプレクスとワンチームとなって、公的機関や金融機関、各業界をリードする企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進を支援しています。
本件に関するお問合わせ先
≪ソリューションの導入に関するお問い合わせ≫
シンプレクス株式会社
クロス・フロンティアディビジョン 千田
TEL：03-3539-7370 お問い合わせフォーム：https://www.simplex.inc/contact/
≪報道機関からのお問い合わせ≫
シンプレクス・ホールディングス株式会社
コーポレート・イノベーションディビジョン 広報 瀬川
TEL：03-3539-7370 お問い合わせフォーム：https://www.simplex.holdings/contact/
