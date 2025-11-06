一気にたためるバッグ「Shupatto」誕生10周年

株式会社マーナ

生活雑貨メーカー株式会社マーナ（東京都墨田区、代表取締役 名児耶 剛［なごや ごう］）は、一気にたためるバッグ「Shupatto（シュパット）」が、2025年11月に誕生10周年を迎えることをお知らせします。

「Shupattoバッグ」は、「たたむのが面倒」「付属の袋にきちんと入らない」など、従来のポータブルバッグに対する潜在的な不満を解消するために生まれました。プリーツ構造で両端を引っ張ると一気に帯状にたためて、あとはまとめて留めるだけでコンパクトになる形状を開発。2015年11月に初代モデル「Shupatto コンパクトバッグ M」発売以降、ラインナップを拡充し、日常使いのバッグとして定着いたしました。

また、2023年の5月にはベルトや留め具がなく、閉じるだけで一気にたためる「Shupatto アンブレラ」を発売し、バッグ以外にも「Shupatto」ブランドの領域を広げています。

この節目の10周年を迎えるにあたり、アニバーサリーイヤーのテーマを「新しい出会い」と設定いたしました。日頃よりご愛用いただいている方には、心はずむ新しいカラーやデザインを、はじめてShupattoに出会う方には、一気にたためる快適さを体験していただき、足どりが軽くなったその先の新しい”自分らしさ”との出会いをお届けしたいという願いを込めました。

本日よりShupatto 10周年 特設ページを公開、また2025年11月20日（木）～ 11月26日（水）「Shupatto POP-UP STORE」を青山のスパイラルで開催いたします。今後も2026年にかけて、オンラインショップ・店頭で10周年を記念した施策を予定しております。

■ Shupatto 10周年 特設ページ

Shupatto誕生のきっかけから、10年の沿革、最新情報などを集約した特設ページを公開しました。

https://marna.jp/shop/pages/shupatto10th.aspx

■ Shupatto POP-UP STORE

Shupattoの全ラインナップを一同に集め、実際に製品を手に取って魅力を体験いただける特別な期間限定ストアを開催いたします。60種類以上のShupatto バッグに加え、WEB限定「Shupatto アンブレラ plus」も展開。また、2026年1月発売予定の10周年記念モデルを数量限定（各色20個）で先行販売いたします。また、ご購入いただいたお客様には、先着で「Shupatto バッグ人気柄のオリジナルマスキングテープ」をプレゼントいたします。

日時：2025年11月20日（木）～ 11月26日（水）11:00～19:00

場所：東京都港区南青山5-6-23 エントランス（スパイラル1F）

POP-UP STOREイメージShupatto コンパクトバッグ M 10周年記念モデルShupatto バッグ人気柄のオリジナルマスキングテープ