こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
リコーとNeat社、グローバルパートナーシップ契約を締結
～ ワークプレイス向けのハイエンドAVソリューション領域で協業 ～
株式会社リコー(本社：東京都大田区、社長執行役員：大山 晃、以下 リコー)とNeat（本社：ノルウェー オスロ、CEO: Janine Pelosi、以下 Neat社）は、ワークプレイス向けのハイエンドAV（オーディオビジュアル）ソリューションでの協業に向け、グローバルパートナーシップ契約を締結したことをお知らせします。
Neat社は、AVソリューション業界のグローバルリーダーであり、高品質かつ革新的なビデオ会議ソリューションで広く知られています。リコーは、今回の協業を通じて、ワークプレイスエクスペリエンス事業をさらに拡大し、グローバルのお客様に、快適さと創造力を発揮できる“はたらく”環境を提供してまいります。本契約の締結は、リコーが注力するワークプレイスエクスペリエンス事業において、AVマネージドサービス（以下、AVMS）を中核としたグローバル体制をさらに強化する戦略的な取り組みです。
両社の協業で提供力を強化させたAVMSの導入により、お客様はシステム運用の手間から解放され、コアビジネスにより一層集中できるようになります。
このパートナーシップのもと、リコーは自社のAVMSに、Neat社の「Neat Board」、「Neat Bar」やAIを活用したカメラソリューションなど、最先端の音響およびビデオ会議の技術を統合します。AVMSは、統合的な機器管理と運用・保守を提供し、オンサイトおよびリモート双方で重要な会議やセミナーを支える包括的なサービスです。
Neat社のCTO兼共同創業者であるIvar Johnsurd 氏は次のように述べています。
「Neatのグローバルパートナーシッププログラムは、これまで大きな成功を収めており、このたびリコーを本プログラムに迎えられたことを嬉しく思います。私たちは、現代のワークプレイスにおける顧客の課題を解決し、ビデオ会議システムの未来を共に形づくるという、共通の志を持っています。リコーと密に連携し、Neatのソリューションを世界中のあらゆる規模の企業にお使いいただけることを楽しみにしています。」
株式会社リコー コーポレート上席執行役員 リコーデジタルサービスビジネスユニット プレジデントの入佐孝宏は以下のように述べています。
「ワークプレイスの変革とコラボレーションに対するビジョンを持つNeat社と、このグローバルパートナーシップを開始できることを嬉しく思います。働き方が多様化・進化する中、今回のパートナーシップは、働く人の創造性を高め、仕事を通じた充実感を拡大するとともに、当社のワークプレイスエクスペリエンス事業を進化させるうえで重要な一歩となります。この協業によって、より高品質なデバイスを求めるお客様に価値をお届けできるようになります。私たちは、Neat社と密に連携できることを楽しみにしています。」
【リコーデジタルサービスビジネスユニット 入佐孝宏プレジデントとNeat社CTO兼共同創業者Ivar Johnsurd 氏による調印式の様子（2025年11月4日）】
＊社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
| Neatについて |
Neat は、独自のAIを活用したモジュラーアーキテクチャに基づいて構築されたインテリジェントでシンプルなビデオデバイスで人と人をつなげます迅速な設置と柔軟な拡張性を実現するように設計されたNeat のデバイスは、あらゆる規模や用途スペースにビデオ会議とコラボレーションをスムーズに実現しますNeatは、エンタープライズレベルの高い品質と管理性を、コンシューマー製品ような使いやすさと柔軟性で融合させています。Neatの革新的なラインナップは、Zoom、Microsoft Teams、Google Meet (2025 年第 4 四半期に予定)、およびBYOD環境で、れたオーディオおよびビデオ品質を提供します。Neatは、世界中のチームがつながり、協働し、お客様が最高のパフォーマンスを発揮できるように支援します。Neatはオスロに拠点を置き、世界各地の情熱的なチームによって構成されています。詳細については、https://neat-japan.com をご覧ください。
| リコーグループについて |
リコーグループは、お客様のDXを支援し、そのビジネスを成功に導くデジタルサービス、印刷および画像ソリューションなどを世界約200の国と地域で提供しています（2025年3月期グループ連結売上高2兆5,278億円）。
“はたらく”に歓びを 創業以来85年以上にわたり、お客様の“はたらく”に寄り添ってきた私たちは、これからもリーディングカンパニーとして、“はたらく”の未来を想像し、ワークプレイスの変革を通じて、人ならではの創造力の発揮を支え、さらには持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
詳しい情報は、こちらをご覧ください。
https://jp.ricoh.com/
本件に関するお問合わせ先
【報道関係のお問い合わせ先】
Neat日本法人 Neatframe株式会社
広報担当 棟高 TEL：050-1783-0220 E-mail: satoru.munetaka@neat.no
株式会社リコー
広報室 TEL：050-3814-2806 (直通) E-mail：koho@ricoh.co.jp
