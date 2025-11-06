【11月7日（金）0:00予約販売開始！】先着50名限定！VTuber「猫元パト」主演・主役のノベルゲーム『パト猫クエストII 珍猫はつれえよなあ「あなただけセット」』予約販売開始！
サイバーステップ株式会社のノベルゲームブランド「ラビットフット」は、VTuber「猫元パト」が主演・主役を務める新作ノベルゲーム『パト猫クエストII 珍猫はつれえよなあ』の数量限定版、「あなただけセット」の販売を2025年11月7日（金）0:00に開始することをお知らせします。
先着50名の数量限定となりますので、販売からすぐ売り切れることが予想されます。
是非、あなたのためだけに猫元パトが名前を呼んでくれる「あなただけセット」をお見逃しなく！
BOOTH予約受付ページ :
https://rabbitfoot.booth.pm/items/7587710
公式サイト :
https://patoneko-quest2.cyberstep.com/
【あなただけセット】2025年11月7日（金）よりあなたの名前を呼んでくれるオーダーメイド版の予約開始！
先着50名限定の特典付き【あなただけセット】
2025年11月7日（金）0:00より予約開始する『あなただけセット』は、購入者であるあなたの名前を猫元パトが特別に収録し呼んでくれるオーダーメイド版のゲーム本編が収録された先着50名限定の商品です。
オーダーメイド版のゲーム本編に加え『特典付き珍猫セット』に付属する全てのオリジナルグッズも同梱されたパッケージ商品となります。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/113626/table/228_1_8ab22b24a81e5aa3aab632164acdf1da.jpg?v=202511060459 ]
VTuber「猫元パト」主演ノベルゲーム『パト猫クエストII 珍猫はつれえよなあ』！2026年2月26日（木）発売予定！
『パト猫クエストII 珍猫はつれえよなあ』はVTuber「猫元パト」が本人役かつ主役を務め、全編フルボイスでお楽しみいただけるノベルゲーム作品です。発売日は2026年2月26日（木）を予定しています。
11月4日（火）には、プロモーションビデオも公開していますので、是日御覧ください。
◆プロモーションビデオ
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=x-WP8GsHwa0 ]
◆あらすじ
「なぜ吾輩のゲームが発売されてるのだ……？」
大学で意気投合した『猫元パト』と、
路地裏の怪しいゲームショップで奇妙なゲームソフトを発見。
プレイしてみると、ふたりの出会いから今までの出来事が再現されていた。
もしかして、このゲームの中で起きたことが現実に……？
突然発生する理不尽展開――執拗な課金誘導――
この謎のクソゲーを、ふたりは攻略することができるのか！？
※画像は開発中のものです
※画像は開発中のものです
◆登場人物
猫元パト（CV：猫元パト）
主人公が通う大学の特等席（自称）を占拠していた不審人物。
ゲーム好きの友達として主人公と意気投合する。
頭についているパトランプが本体らしい。
◆ゲーム概要
発売日：2026年2月26日（木）予定
対応プラットフォーム：Windows(R)（Steam / DLsite） / Nintendo Switch(TM)
対応予定プラットフォーム：iOS / Android / PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5
対応言語：日本語 / 英語 / 中国語（簡体字 / 繁体字） / 他
公式サイト：https://patoneko-quest2.cyberstep.com/
◆クレジット
主演主役：猫元パト
イラスト：株式会社サーチフィールド
シナリオ構成・監修：星野彼方（Re,AER）
シナリオ：藤谷ある（Re,AER）
VTuber「猫元パト」とは
個人勢 無所属・野良猫VTuber。
またの名をクソゲーパトロール猫。
本体は頭部のパトランプとされており着脱可能。
パトランプを取り付けた対象のコントロールをエンドフェイズまで得ることができる。
公式YouTube :
https://www.youtube.com/@Patoneko_Ch
公式X :
https://twitter.com/KusogePatrol
ノベルゲームブランド「ラビットフット」とは
ノベルゲームブランド「ラビットフット」は、インターネット上で活躍するVTuberやゲーム配信者といったインフルエンサーが本人キャラクターとして登場するノベルゲームをPC、家庭用ゲーム機、スマートフォン向けに開発し、全世界に向けてリリースし、「推しが登場するノベルゲーム」というこれまでにない新しいコンテンツをファンの皆様をはじめ、全世界に向けてお届けします。
公式X :
https://twitter.com/Rabbitfoot_PR
