◇袋井市は、市内に立地するGR Garage袋井の専用スタジオでの愛車撮影サービスを新たに返礼品に登録した。

◇専用の撮影ブースでは、プロ仕様のライティング・背景を使い、愛車を美しく撮影、　ターンテーブルを使用した360度動画撮影も可能。データはその場でSDカードにてお渡しする。所定のエリア内であれば寄付者様ご自身のスマホやカメラでの撮影も可能。

◇車撮影専用スタジオでの愛車撮影サービスのふるさと納税登録は、GR Garageとして全国初の取組み。全国のモーターファンに広くこの取り組みをPRする。

◇本サービスは、袋井市の魅力の発信およびSDGs活動の一環としてGR Garage袋井が、

企画した袋井市ならではの返礼品。

 

概要                          

　返礼品事業者：GR Garage袋井店

　掲載サイト： 楽天、ふるなび、ふるさとチョイス　など　19サイト

　寄付受付開始日時：2025年（令和７年）11月１日（土）

    寄付金額：19,000円

  