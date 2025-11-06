経営者の悩みにLINEで気軽に相談できる新サービス「社長の経営コンシェルジュ」を2025年10月1日にリリース

株式会社TRAVEL LIKE

株式会社TRAVEL LIKE(本社:兵庫県神戸市、代表取締役:瀬戸口駿介)は、中小企業経営者向けの新サービス「社長の経営コンシェルジュ(https://talent-partner.jp/concierge/)」を2025年10月1日にリリースいたしました。

日常業務に追われる経営者が、LINEを通じて気軽に経営相談ができ、最適な専門家や情報にアクセスできる新しい経営支援サービスです。

https://talent-partner.jp/concierge/

◆サービス開発の背景

中小企業の経営者は、日々の業務に追われながらも、経営戦略、財務、人事、マーケティング、IT、法務など、多岐にわたる分野で的確な判断を求められます。

しかし、多くの経営者が以下のような課題に直面しています。

◆経営者が抱える5つの課題- 時間的制約日常業務に追われ、情報収集や業者選定に十分な時間を確保できない- 情報過多数多くの専門家・業者から最適な選択をするのは困難- 選択ミスのリスク不適切な外注先選定による時間とコストの損失への不安- 精神的負担判断への不安やストレスが健全な意思決定を妨げる- 専門的知見の不足専門分野のアドバイスを得られる存在が少ない



このような課題を解決し、経営者が本業に集中できる環境を提供するために、「社長の経営コンシェルジュ(https://talent-partner.jp/concierge/)」を開発いたしました。

◆「社長の経営コンシェルジュ」の特徴- LINEで気軽に相談できる手軽さ日常的に使用しているLINEを通じて、時間や場所を問わず経営相談が可能。わざわざアポイントを取る必要がなく、思いついた時に相談できます。- 経営に役立つ情報を定期配信補助金・助成金情報、経営トレンド、税務・労務の最新情報など、経営者に必要な情報をタイムリーに配信します。- 最適な専門家・業者とのマッチング経営者の課題に応じて、信頼できる専門家や業者をご紹介。選定の手間を大幅に削減します。- 低価格で始められる月額15,000円(税抜)で利用可能。高額なコンサルティング契約を結ぶ前に、気軽に経営支援を受けられます。- 既存サービス「社長の経営参謀」との連携もっとサポートしてほしいという方は、より深い伴走型支援が必要な場合は、オーダーメイド型の「社長の経営参謀」へのスムーズな移行も可能です。https://talent-partner.jp/sanbo/





◆料金プラン

月額15,000円(税抜)

※LINE登録無料

※詳細は公式HPまたは公式LINEにてお問い合わせください

公式LINEでお友達登録できます。◆こんな経営者におすすめ- 経営の悩みを気軽に相談したい- 忙しくて専門家を探す時間がない- 補助金や助成金の最新情報が欲しい- 信頼できる業者を紹介してほしい- まずは低コストで経営支援を試してみたい- ちょっとした疑問をすぐに解決したい◆今後の展望

「社長の経営コンシェルジュ(https://talent-partner.jp/concierge/)」を通じて、より多くの経営者に気軽に経営支援を受けられる環境を提供してまいります。将来的には、AI機能の実装による24時間対応や、経営者同士のコミュニティ形成なども視野に入れ、サービスを拡充してまいります。

また、既存サービス「社長の経営参謀(https://talent-partner.jp/sanbo/)」との相乗効果により、経営者の課題やニーズに応じた最適な支援体制を構築し、日本の中小企業の成長に貢献してまいります。

◆「社長の経営コンシェルジュ」サービス概要



サービス名: 社長の経営コンシェルジュ

サービス開始日: 2025年10月1日

料金: 月額15,000円(税抜)

対象: 中小企業経営者

提供エリア: 全国

株式会社TRAVEL LIKE Talent Partner

会社名: 株式会社TRAVEL LIKE

代表者: 代表取締役 瀬戸口駿介

設立: 2022年2月10日

資本金: 100万円

所在地: 〒650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通一丁目22-23 藤正ファインクラフト203

電話: 078-797-5168

FAX: 078-797-5617

事業内容: 経営コンサルティング、戦略総務支援、補助金申請支援

公式サイト: https://talent-partner.jp/

サービスサイト: https://talent-partner.jp/concierge/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社TRAVEL LIKE Talent Partner

「社長の経営コンシェルジュ」担当 まで

【無料LINE登録はこちら(https://liff.line.me/2007835002-r5v1oPKo/landing?follow=%40708pirzz&lp=Rsrl2j&liff_id=2007835002-r5v1oPKo)】

下記LINE公式アカウントより、まずはお気軽にご登録ください。

LINEお友だち登録できます。