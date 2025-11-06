【渋谷から全国へ！メディア関係者限定開催】2月大阪オートメッセ開催を控え、首都・関東圏メディア向け”体験試乗会”を初開催！

スカイ・イノベーター株式会社

EV INNOVATOR（イーブイ イノベーター）（運営：スカイ・イノベーター株式会社／本社：東京都渋谷区、代表取締役：三浦 武郎）は、都市型3人乗りEVモビリティ『e-NEO』のプレス関係者限定試乗体験会を渋谷・松濤ガレージ（FINEALTA 松濤1F）にて初開催いたします。

開催期間は2025年11月17日(月)～11月21日(金)までの5日間限定となります。

本イベントは、2026年2月「大阪オートメッセ2026」の開催を前に、首都・関東圏メディアの皆さまにいち早く『e-NEO』を体験いただく特別な機会として実施するものです。報道・自動車・ライフスタイル・WEBメディア関係者を対象に、実際に“走る”“撮る”“感じる”ことを目的とした体験取材型イベントです。都市の移動を再定義する次世代モビリティとして注目を集める『e-NEO』のデザイン性・走行性能・生活親和性を、リアルな環境下でご体感いただけます。

『EV INNOVATOR』公式サイト :https://bsc-hd.com/ev/

■メディア限定 試乗体験会概要

名称：EV INNOVATOR メディア限定試乗・体験会

開催日：2025年11月17日(月)～21日(金) （事前予約時に開催時間はご相談いただけます）

会場：FINEALTA 松濤 1F（東京都渋谷区松濤1-8-15）

対象：報道関係者・新聞・雑誌・テレビ・WEBメディア・動画配信者など

内容：試乗体験／撮影取材／製品説明／個別対応

申込方法：事前予約制（下記よりお申し込みください）

Mail：ev-innovator@bsc-hd.com

申込内容：会社名／媒体名／電話番号／氏名／

※参加費無料。安全上、運転可能条件を満たす方のみご体験いただけます。

■渋谷で体験する、“都市に溶け込むEVモビリティ”

渋谷から発信する都市型EVモビリティ。側車付軽二輪区分に該当しながら、3人乗りが可能な設計とコンパクトで洗練されたデザインを両立しています。

最高速度は50km/h、航続距離は約100km。

自宅や商業施設でも利用できる100V/200V充電対応で、日常の移動にもちょうどよいパーソナルモビリティです。

試乗会では、EVならではのスムーズな加速感と静粛性、そして街並みに映えるデザイン性を、メディア関係者自身に体感していただけます。

■ プレス限定の“体験取材型イベント”として実施

『e-NEO』は、都市の移動をアップデートする3人乗りEVモビリティとして注目を集めています。

今回の試乗会は、来年2月に開催される「大阪オートメッセ2026」出展に向けたプレイベントとして、

特に首都圏・関東圏メディア関係者限定で実施されるものです。

展示会とは異なり、実際に“乗る・撮る・感じる”をテーマにした少人数制の体験型イベントとして、

報道関係者に向けたリアルな取材・撮影・インタビュー機会を提供します。

■新時代の都市型EVモビリティ『e-NEO』とは

e-NEOは「3人乗り小型EVモビリティ」「普通免許で運転可能」「車検・車庫証明不要」という都市生活に最適な特徴を備えています。利便性・安全性・経済性を兼ね備え、日常の移動やレジャーなど多様なシーンで新しいモビリティ体験を提供します。

【NEO-ONE】

出力：3kW

最高速度：50km/h

航続距離：100km±*¹

充電方法：普通100v、200v

バッテリー寿命：充電回数約2000回±（5～6年）*²

充電時間：100v/6～7時間、200v/3～4時間*³

車両価格：979,000円（税込）

商品紹介：https://bsc-hd.com/ev/neo-one/

【NEO-Light】

出力：2kW

最高速度：50km/h

航続距離：100km±*¹

充電方法：普通100v、200v

バッテリー寿命：充電回数約2000回±（5～6年）*²

充電時間：100v/6～7時間、200v/3～4時間*³

車両価格：880,000円（税込）

商品紹介：https://bsc-hd.com/ev/neo-light/

*¹ 航続距離は乗車人数、坂道や渋滞といった道路状況など、お客様のご利用環境や、急発進等のお客様の運転方法等によって異なります。

*² バッテリーの寿命表記は、充電方法や充電頻度、走行距離、ご使用の環境等の影響を受けるため、おおよその目安となります。

*³ 充電時間は、残量0から満充電に至るまでのおおよその目安となります。

会社概要

社名：スカイ・イノベーター株式会社

屋号：EV INNOVATOR（イーブイ イノベーター）

所在地：東京都渋谷区松濤1-6-1ワイズ松濤B1F

TEL：03-6416-9379

公式サイト：https://bsc-hd.com/ev/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@EVINNOVATOR

公式instagram：https://www.instagram.com/evinnovator/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/InnovatorE26056

公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@ev_innovator