株式会社中央組

株式会社中央組（本社：愛知県名古屋市）は、2025年11月より、退職自衛官・任期制自衛官経験者を対象とした「自衛隊出身者向け専門求人窓口」を設置いたします。

本取り組みは、建設・設備工事業界において、自衛隊で培った「計画性」「責任感」「状況判断力」を活かし、現場事務・安全管理・人員調整などの管理系業務へのスムーズなキャリア移行を支援するものです。

防衛省の発表によると、任期制・若年定年退職を迎える自衛官は年間約7,600人にのぼり、再就職支援の重要性が増しています。当社では、こうした方々が持つ組織運営・安全管理の経験を、現場を支える「司令塔」として活かせるよう、教育体制とメンター制度を整備していく予定です。

1967年の創業以来、当社は名古屋を拠点に中部圏のランドマーク建築を支えてきた建設・設備工事専門企業です。セントレア（中部国際空港）、IGアリーナ、ジブリパークなどのプロジェクトで培ったノウハウを活かして活動しております。

また、社員の健康維持とリフレッシュを目的に、社内のジムを社員は無料で利用可能。自衛隊経験者が日々のトレーニング習慣を続けながら働ける環境を整えています。

今後は、自衛隊OB・OGを対象とした転職相談会の実施や、防衛省・自衛隊の再就職支援機関との連携を強化し、建設業界における新たなキャリア形成の場を広げてまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社中央組

所在地：〒453-0856 愛知県名古屋市中村区並木1丁目53番地

設立：1967年（昭和42年）

事業内容：建築・設備工事における重量物・大型設備の搬入、据付、撤去

主要施工実績：中日ビル、セントレア（中部国際空港）、IGアリーナ、ジブリパーク ほか

企業理念：「安全は目配り・気配り・心配りから」

従業員数：37名

代表者：吉川 誠

担当者：自衛隊採用担当窓口・岸本

担当者電話番号：07037928385

メール：kishimoto.chuogumi@gmail.com