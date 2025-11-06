新作モバイル向け放置系RPG『MapleStory: Idle RPG』のグローバル配信を開始

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン（本社：東京都港区、代表取締役社長：李 政憲／イ・ジョンホン、東証：3659、以下 ネクソン）は本日、モバイル向け放置系RPG『MapleStory: Idle RPG』のグローバル配信[1]を開始したことを発表いたしました。

『MapleStory: Idle RPG』は、長年愛されるメイプルストーリーIPを全く新しい放置系RPGの冒険として描いた作品です。操作性を高めたオフライン中も進行する自動戦闘と自動成長に加えて、仲間システムや様々なダンジョン、PvPアリーナ、キュートな装飾アイテムなど、クラシックな『メイプルストーリー』の魅力と、やりがいのあるゲームプレイをカジュアルにお楽しみいただけます。

詳細は、下記の公式ウェブサイトをご覧ください（英語のみ）。

公式サイト：https://maplestoryidle.nexon.com/en

株式会社ネクソン https://www.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン（本社所在地：東京都港区）は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されています。現在、代表作である『メイプルストーリー』、『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2024年には、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長、またネクソンのIPポートフォリオに次の柱を創出する水平方向の成長の二軸で構成されるIP成長戦略を策定しました。

[1] 日本、中国、ベトナム、スロバキア、ベルギーを含む一部の国は、対象外となります。