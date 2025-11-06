【PARCELLE JEWELRY 横浜店】11月の新作とイベントを発表

株式会社 PARCELLEパーセル ジュエリー横浜店(横浜高島屋 1階 アクセサリー売場)

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、日本の職人が一つひとつ丁寧に仕立てた一点物をお届けしております。





直営店パーセル ジュエリー横浜店（横浜高島屋 1階 アクセサリー売場）では、11月も多彩なイベントと新作コレクションを通して、ブランドの世界観をお届けいたします。限定フォークリング「Comet」のご紹介と、ホリデーシーズン限定リボンのラッピングをご用意いたしました。POP UP SHOPで好評をいただいているコメットを横浜店にてご覧いただけるほか、シャンパンゴールドのオーガンジーにロゴをあしらったリボンで装いを整えてさせていただけます。

あわせて、細やかな造形が特徴の「Nature」に3型が加わったほか、色合わせが1点ずつ異なる「Lien（リアン）」ピアス、角度で光り方が変わる「Mix Chain」など、装いに変化を加えられる新作も届いております。

また、11月も多彩なイベントをご用意しております。6日(木)・7日(金)の「TRUNK SHOW」、15日(土)・16日(日)の「STONE marche」をはじめ、21日(金)の「成澤DAY」、26日(水)～12月2日(火)のPOP UP SHOP、27日(木)の「Caravan」と、ブランドの魅力を体感していただける催しを開催いたします。



秋から冬へと移ろう季節にふさわしい、多彩な表情のジュエリーが店頭を彩ります。

※ パーセルのジュエリーはすべて一点ものとなっており、使用する天然石やダイヤモンドの配置や種類は一つずつ異なります。本リリースに掲載する画像は商品の一例です。

※ 各アイテムは数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※ 本リリースの内容は発表時点のものであり、商品情報や価格は予告なく変更する場合がございます。

TOPICS

■ Comet Collection ― 11月3日(月・祝)より13日(木)まで

11月3日(月)より13日(木)まで、POP UP SHOPでのみご紹介している限定フォークリング「Comet（コメット）」を、パーセル ジュエリー横浜店にて特別にお取り扱いいたします。



大小異なる真珠や珊瑚をグラデーション状に並べ、間に小さなダイヤモンドを添えた愛らしいデザインが特徴です。メインの湖水真珠やガンビエ産黒蝶真珠のほか、ライトブラウンダイヤをアクセントに配したタイプなど、光の角度によって豊かな表情を見せる一点物のリングが並びます。黒蝶真珠はグレーやブルーのニュアンスを含み、自然が生み出した神秘的な色彩をご覧いただけます。

リングの真珠サイズはおおよそ1.5mm～6mm。整った真円ではなく、自然な丸みを活かしたフォルムが魅力で、指に寄り添うような優しい存在感を放ちます。普段使いにも華やかな席にも映えるお仕立てとなっております。

コメット：税込83,600円より（K10YG・湖水真珠・ガンビエ産黒蝶真珠・ライトブラウンダイヤ）■ Holiday Season Limited Ribbon ― 11月1日(金)～12月25日(水)

ホリデーシーズン限定のブランドリボンが、11月1日(金)より横浜店にも登場いたしました。

シャンパンの泡のようにきらめくゴールドの光沢をまとい、透け感のあるオーガンジー素材にブランドロゴをあしらった特別仕様。街があたたかな光に包まれるこの季節にふさわしい、上品で華やかな印象を添えます。

一年の感謝を込めて、スタッフが一つひとつ丁寧にお包みいたします。大切な方への贈り物にも、ご自身へのご褒美にも。この季節だけの特別なラッピングを、どうぞお楽しみください。

限定リボンでのラッピングは、12月25日(水)までのご対応となります。

NEW ARRIVALS

心を込めてお包みしています■ Nature ― 日常の中のささやかな美をかたちに

野辺に咲く花や、風に揺れる布のように――日常の風景にあるささやかな美しさをかたちにした「Nature（ナチュール）」シリーズ。

全21型の中でも人気の高いこのシリーズに、新たに3つのデザインが加わりました。ロープのようなシルエットを一周にあしらったデザイン、小粒の石を一列に並べたタイプ、そしてしなやかに伸びるツタをモチーフにしたリング。それぞれがさりげない個性を宿しながら、指先を繊細に彩ります。

単品ではもちろん、同じナチュールシリーズとの重ね着けや、細身の「Milgrain（ミルグレイン）」リングとのコーディネートもおすすめです。ボリュームとデザインのバランスが生まれ、手もとをより印象的に引き立てます。「Cent Couleur（サンクルール）」のようなカラーストーンリングと合わせれば、アシンメトリーのデザインが際立ち、洗練された印象に。

さりげなく、けれど確かな存在感を放つ3つの新デザイン。

ナチュール：価格はスタッフまでお尋ねください(K10YG)サンクルールとの重ねづけミルグレインとの重ねづけ■ Lien Pierced Earrings ― 色がつながる、世界にひとつの組み合わせ

横浜店に「Lien（リアン）」シリーズのピアスが新たに入荷いたしました。



一つとして同じ色合いの組み合わせが存在しない、石と石の繋がりを感じられるジュエリーです。柔らかに揺れ、耳元で光を反射するたびに、それぞれの個性が際立ちます。

今回入荷したピアスはすべて仕上がり品として店頭に並び、実際にお試しいただきながら、お顔映りや揺れ感を確かめてお選びいただけます。アパタイトや翡翠など、普段は店頭に並ぶ機会の少ない天然石も登場。各石の配置や色のつながりは、本部スタッフが一点ずつ感性で組み上げ、すべての端を職人が丁寧に溶接して仕立てています。

思いや感性が重なり合って生まれた、唯一無二のリアンピアス。色とりどりに揺れる輝きを、ぜひ店頭でご覧ください。

リアン：税込44,000円より(K10YG・天然石・真珠)揺れるたびに出会う、新しい色■ Mix Chain Collection ― 新作チェーンシリーズ登場

チェーンそのものの美しさを主役にした新作「ミックスチェーン」が登場いたしました。

1本のチェーンに2種から3種のデザインを組み合わせ、角度によって異なる光の反射が楽しめる独自の構成。繊細な輝きをまとうスクリューチェーンや、面で光を返すプラムチェーンなど、表情豊かなチェーンを組み合わせています。

ペンダントとの重ね着けにも対応するよう、長さは45cm・50cm・60cmの3タイプをご用意。ネックレスとブレスレットで展開し、ジュエリーをより自由に楽しむコーディネートをご提案いたします。

店頭では、実際にお試しいただきながら、お好みのデザインをお選びください。

JEWELRY EVENTS

ミックスチェーンネックレス＆ブレスレット：税込23,100円より(K10YG・K10WG)光と質感のリズムをまとう

横浜店では11月も、多彩なイベントを通してジュエリーの魅力をご紹介いたします。

序盤は、常設店ではご覧いただけない限定ジュエリー「Comet（コメット）」の登場からスタート。続いて、4mmの「Pomponne Mosaic（ポンポネ モザイク）」やテーパーカットサファイアの新作リングが並ぶ「TRUNK SHOW（トランクショー）」を開催いたします。

中旬には、約100石のルースが集まる「STONE marche（ストーンマルシェ）」や、デザイナー成澤 泰介が来店する「成澤 DAY」を実施。

月末には、創業メンバーが来店し、お仕立てやリフォームのご相談を承る「Caravan（キャラバン）」、そして年に数回開催される「POP UP SHOP（ポップアップショップ）」も同時開催いたします。

秋から冬へと移ろう季節に、さまざまな表情のジュエリーと出会える11月を、ぜひパーセル ジュエリー横浜店でお楽しみください。

いずれのイベントも混み合う場合など、お待たせすることがございますので、ご予約をおすすめしております。ご予約はお電話（045-594-8851）、または店頭スタッフまでお気軽にお問い合わせください。なお、メールでのご対応は承っておりません。あらかじめご了承くださいませ。

■ TRUNK SHOW ― 11月6日(木)・7日(金)

まだ一般販売前の新作ジュエリーや、限定コレクションをいち早くご覧いただける2日間「TRUNK SHOW（トランクショー）」を11月も開催いたします。月内でもっとも多くのジュエリーに出会える機会となっております。



各店舗を順に巡回しながら実施するイベント「トランクショー」、今月は横浜店がトップバッターとして登場いたします。

今回のトランクショーでは、人気シリーズ「Pomponne Mosaic（ポンポネ モザイク）」から、初の4mmサイズリングをお披露目いたします。従来の6mmタイプに比べ、より軽やかで日常に取り入れやすく、重ね着けの幅が広がるお仕立てです。

また、テーパーカットのサファイアを5石並べた新作リング「Tapered Cut Sapphire Ring」や、プリンセスカットダイヤモンドのみで構成されたデザインリングなど、多彩な新型・新色ジュエリーも揃います。いずれも数量限定でのご紹介となり、初日には特に多くの現品が並びます。



普段の店頭では出会えないジュエリーが並ぶ2日間を、どうぞお見逃しなく。

【NEW ARRIVAL】ポンポネモザイク 4mmサイズ：SV925/PT950/K10YG・天然石・ダイヤモンド【NEW ARRIVAL】テーパーカットサファイア リング：K10YG・K10WG・天然石【NEW ARRIVAL】プリンセスカットダイヤモンド リング：K10YG・ダイヤモンド■ STONE marche ― 11月15日(土)・16日(日)

約100石もの個性豊かな宝石と出会える、月に一度の人気イベント「STONE marche（ストーンマルシェ）」を、11月も横浜店にて開催いたします。お仕立てやリフォームのご相談はもちろん、ルースのままお選びいただくこともできる2日間です。会期中は、すべてのルースを通常の約半額にてご案内いたします。

空気が澄み、光の粒がいっそう美しく映える季節。11月のSTONE marcheでは、冬の訪れを感じさせる透明感と、あたたかな色彩を宿したルースを豊富に取り揃えました。

深いブラウンの輝きが印象的なスモーキークォーツは12mmの大粒サイズ。やわらかな光を内に閉じ込めるような奥行きが魅力です。希少なアンデシンは、赤と緑が溶け合う幻想的な色調で、ひとつとして同じもののない表情を見せてくれます。



今月の誕生石・トパーズは、ローズカットのロンドンブルートパーズや淡いピンクのインペリアルトパーズなど、秋冬の装いに寄り添う色合いを中心にラインアップいたしました。

さらに、ルビーインゾイサイトやスペサタイトガーネット、マロンカットのイエローベリル、チェスカットのラブラドライトなど、多彩なカットと個性が際立つルースをご用意しております。

この2日間でしか出会えない、一粒とのめぐり逢いをぜひ横浜店でお楽しみください。

11月の誕生石：ロンドントパーズ■ 成澤DAY ― 11月21日(金) ― メインデザイナーがあなたのジュエリーを

PARCELLE JEWELRY 創業者であり、現在もメインデザイナーの成澤泰介（@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)）が横浜店に来店し、お客様へ直接ジュエリーの魅力をお伝えいたします。前回は「エイトファセット」の宝石が大好評をいただきました。今回も、成澤自身が選び抜いた新たな宝石をご用意しております。



成澤DAYでは、お一人お一人と丁寧にお話ししながらご案内いたしますため、ご予約のお客様を最優先にご案内しております。混雑状況により、ご予約されてもお待ちいただく場合もございます。恐れ入りますが、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

成澤DAY at PARCELLE JEWELRY 横浜店

○ 開催日：2025年11月21日(金)

○ 会場：PARCELLE JEWELRY 横浜店

○ ご予約・お問い合わせ：045-594-8851(直通) （直通）または 店頭スタッフへ

選び抜かれた宝石たちは貴重なものばかり成澤泰介■ POP UP SHOP ― 11月26日(水)より12月2日(火)まで

パーセル ジュエリーが横浜高島屋で、年に1回もしくは2回開催しているイベント「POP UP SHOP」を同館1階イベントスペースにて実施いたします。期間は11月26日(水)から12月2日(火)までの7日間です。

今回のPOP UP SHOPでは、常設店「パーセル ジュエリー横浜店」のとは異なる限定デザインや仕様のコレクションを中心にご紹介いたします。通常はご覧いただけない一点もののジュエリーも多数登場し、ブランドの多彩な世界観を一度にご堪能いただける機会となっております。

同じフロアのパーセル ジュエリー横浜店とあわせてご覧いただくことで、日常使いから特別な日の装いまで、幅広いラインアップをご体感いただけます。どのジュエリーが並ぶかは、店頭スタッフまでお尋ねください。

横浜高島屋 POP UP SHOP

期間：2025年11月26日(水)より12月2日(火)まで

会場：高島屋横浜店 1階 イベントスペース

電話：03-6805-1681(株式会社PARCELLE)

メール：info@parcelle.jp

Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_event/

POP UP SHOP 限定ジュエリー(一部)前回のPOP UP SHOP(2025年5月撮影■ Caravan ― 11月27日(木) ― パーセルの創業メンバーたちが特別相談会を開催

11月27日(木)、パーセル ジュエリーの創業デザイナーの成澤 泰介、代表の品田 琴恵、バイヤーの宮本 陽子らが来店し、買い付けたルースの魅力やお仕立てのご相談を承るスペシャルイベント「Caravan（キャラバン）」を開催いたします。今回はPOP UP SHOPと同時開催となり、ブランドの世界観をより深く体感いただける1日です。

当日は、ジュエリーのプロフェッショナルである創業メンバーが店頭に立ち、お客様一人ひとりのご希望に合わせたご提案をいたします。お好みの宝石を選びながら、デザインを描いたり、石を並べたりしながら仕立てを検討できる時間をご用意しております。

また、眠っていたジュエリーを新しいかたちに生まれ変わらせるリフォームや、サイズ直し、メンテナンスのご相談も承ります。

※お品物の状態や内容によってはご対応いたしかねる場合がございます。

パーセル ジュエリー横浜店

その場でルースを並べ、イラスト画でイメージしながらある日のキャラバン

横浜高島屋1階にあるパーセル ジュエリー横浜店は、地元・横浜に根ざした、温かな雰囲気が特徴です。近隣にお住まいのお客様が日々立ち寄り、スタッフと何気ない会話を交わしながら、お気に入りのジュエリーを探される姿が日常的に見られます。店内には、一点もののカラーストーンジュエリーをはじめ、普段使いにも取り入れやすいアイテムや、大切な記念日にふさわしい一品まで、多彩なラインナップをご用意。石の魅力を引き出す繊細なデザインと、手仕事の温もりを間近にご体感いただけます。お近くにお越しの際は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。ジュエリーとの出会いはもちろん、スタッフとの会話を通じて、パーセルならではの空気感をお楽しみいただければ幸いです。

○ 店長：貝瀬（@haruka__parcelle(https://www.instagram.com/haruka__parcelle/)）

○ 店舗：〒220-8601 神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 高島屋横浜店 1階 アクセサリー売場

○ 電話：045-594-8851(直通)

○ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_yokohama/

◯ 営業時間：10:00より20:00まで

◯ 定休日：百貨店の休館日に準じます

※ 営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店およびPOP UP SHOPでご案内しております。

○ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

○ 代表取締役：品田 琴恵（しなだ ことえ）

○ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

○ 本社：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-13 大崎ビル5階

○ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

○ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

○ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

○ 小红书：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

■ パーセル ジュエリー公式LINE 発信中

パーセル ジュエリーでは、LINE公式アカウントでも、ジュエリーの世界をお楽しみいただいております。新作やイベント情報をいち早くお届けするほか、宝石やジュエリーにまつわるコラム「パーセルジュエリーこと綴り」、「毎月届くジュエリー壁紙」など、日常に彩りを添えるコンテンツが揃っております。上記URLまたは左のQRコードからお越しください。お待ちしております。

毎月届くジュエリー壁紙(イメージ)毎月届くジュエリー壁紙(イメージ)