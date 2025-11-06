「第14回中日韓文化コンテンツコンテスト」で優秀賞を受賞

株式会社Funkit

ITを通じて社会課題を解決する株式会社Funkit（代表取締役：吉村勇作、本社：東京都豊島区）は、このたび中国・成都で開催された「第14回中国革新創業コンテスト国際協力交流コンテストおよびゴールデンパンダグローバル革新創業コンテスト中日韓文化コンテンツコンテスト」において、自社開発の保育管理システム「CURIO（キュリオ）」が優秀賞を受賞いたしました。

【受賞の概要：「CURIO」の評価されたポイント】

本コンテストは、中国・日本・韓国のスタートアップ企業を対象に、デジタルコンテンツ、AI、MR/VR、著作権技術などの先進分野で革新性を競う国際的な舞台です。

Funkitは日本代表として国内予選を通過し、2025年11月に成都で行われた決勝大会にて高い評価を受けました。

1. 「現場」生まれの実用性

「CURIO」はFunkitが保育園運営事業も手掛けるからこそ実現した、「保育園が作った」現場目線の設計です。保育士の日々の記録やお知らせを効率よく管理できるよう、登降園管理、連絡帳、給食記録、写真共有などの機能を一元化。現場の「本当に必要な機能」に磨きをかけ、実用性重視の設計が高く評価されました。



2. 「誰でも使える」シンプルな操作性

シンプルで直感的な操作性を追求し、「ITが苦手な先生でも使える」システムとして多くの保育施設に導入が進んでいます。保護者とのスムーズな情報共有を実現し、保育者の負担軽減と、子どもと向き合う時間の増加に貢献しています。



3. エデュテイメント（知育）分野への広がり

保育記録・保護者連携ツールに加え、「CURIO SCREEN（知育プロジェクター）」や「CURIO SCOPE（園内ARアプリ）」など、先進のITを活用した知育ソリューションも展開。保育の質の向上とIT技術の融合における先進性が評価されました。

CURIOのHP：https://curio.ed.jp/

【今後の展望：保育現場から世界へ】

今回の受賞を国際展開への大きな一歩と捉え、Funkitは「CURIO」の機能拡充と保育支援のさらなる高度化を進めます。

・データ連携の強化： 園務管理だけでなく、自治体や保護者とのデータ連携を強化し、保育現場のデジタル化を推進します。

・国内外への展開： 「保育現場から生まれるデジタルソリューション」として、日本国内に留まらず、国内外への事業展開を視野に入れ、グローバルな社会課題の解決を目指します。

【株式会社Funkitについて】

「おもしろがりながら未来をつくる」を理念に、テクノロジーとクリエイティブの力で新しい価値を創造するITソリューション企業です。Webサービス、アプリ、業務システム、クラウドインフラなど幅広い領域で、企業・自治体・教育機関のデジタル変革を支援しています。

商号：株式会社Funkit

代表者：代表取締役 吉村 勇作

本社所在地：東京都豊島区南池袋3-13-8 ホウエイビル9F

事業内容：ITソリューション事業、クリエイティブ事業、エデュテイメント事業（「CURIO」の開発・運営）、保育園運営事業

URL：https://funkit.co.jp(https://funkit.co.jp/)

【コンテスト概要】

名称：第14回 中国イノベーション創業コンテスト 国際協力交流コンテスト 兼 ゴールデンパンダグローバルイノベーション創業コンテスト 中日韓文化コンテンツコンテスト

主催：成都ハイテク区管理委員会

実施期間：2025年11月（決勝）

分野：MR/VR・スマートデバイス・AIGC・デジタル資産・著作権管理 など





【お問合せ先】

株式会社Funkit（ファンキット）

HP：https://funkit.co.jp/

広報担当：吉川 遥（よしかわ はるか）

住所：東京都豊島区南池袋3-13-8 ホウエイビル9F

電話：03-5956-5035

Mail： jimu@funkit.co.jp