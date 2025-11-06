アツアツのポップコーンに後がけパウダーでおいしさアップ！前田農産食品「北海道十勝ポップコーン バターしょうゆ味」を全国販売
前田農産食品株式会社（本社：北海道中川郡本別町、代表取締役：前田茂雄）は、十勝産とうもろこしを使用した新商品「北海道十勝ポップコーン バターしょうゆ味 ～黄金のとうもろこし畑から～」を、10月1日（水）より全国で発売開始しました。
自社農場で栽培したとうもろこしを原料に、加工から販売までを一貫して行う六次産業化の取り組みの一環として開発された商品、電子レンジ専用「北海道 十勝ポップコーン」。北海道の地域ブランドの価値向上、農産物の高付加価値化と農業の持続可能な発展を目指しています。
商品概要
新商品は、電子レンジで加熱した北海道産ポップコーンに、北海道産バターを使った「バターしょうゆ」パウダーをふりかける新しいスタイル。パウダーを「振る」楽しさと地域を応援する声援「フレー」を重ねて「ご当地フレーフレー」シリーズとし、第1弾となる本商品は、子どもから大人まで親しみやすい味をセレクトしました。
前田農産食品は、GLOBAL G.A.P.認証を取得した自社農場で、栽培から製造までの品質管理を徹底。ポップコーン原料は大手映画館でも採用されています。
今後は全国各地の特産品を利用したフレーバー展開を予定しており、食による地域連携を実現させたいと考えています。
【商品の特徴】
特徴１：北海道十勝産の原料100％
GLOBAL G.A.P.認証の自社農場で一貫生産
特徴２：電子レンジで約2分！簡単！
できたてアツアツポップコーンにオリジナルパウダーをふりかける
特徴３：映画館にも選ばれた品質
ご自宅でのパーティーやお酒のお供にも
商品詳細
・商品名：北海道十勝ポップコーン バターしょうゆ味
～黄金のとうもろこし畑から～
・内容量：54g
・価格：オープン（想定価格 税込298円前後）
・発売日：2025年10月1日（水）
・販売店：イトーヨーカドーなどスーパーマーケット・
北海道どさんこプラザ・北海道四季マルシェなど
・WEBショップ：前田農産WEBショップ・Amazon
※一部取り扱いの無い店舗があります。店舗により販売時期が異なる場合があります。
【お問い合わせ先】
前田農産食品株式会社 / 販売部
所在地：北海道中川郡本別町弥生町27-1
TEL：0156-22-8680
Mail：info@co-mugi.jp
URL：https://www.co-mugi.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/maedanousan/
Amazon：バターしょうゆ味【10袋セット】電子レンジ専用北海道
十勝ポップコーン
https://00m.in/hwZjq