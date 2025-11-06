中小企業経営者の「右腕」として伴走する「社長の経営参謀」、業績拡大に伴い新規顧客募集を開始

株式会社TRAVEL LIKE中小企業のための伴走型サービス「社長の経営参謀」

株式会社TRAVEL LIKE(本社:兵庫県神戸市、代表取締役:瀬戸口駿介)が運営する地域密着型コンサルティングサービス「Talent Partner」は、2022年2月のサービス開始以来、中小企業経営者の経営課題解決を支援する「社長の経営参謀(https://talent-partner.jp/sanbo/)」において、多数の企業様から好評を頂いてまいりました。

この度、業績拡大に伴い、新規顧客の募集を開始いたします。

https://talent-partner.jp/sanbo/

◆サービス立ち上げの背景

日本の中小企業の多くは、優れた商品やサービスを提供しているにもかかわらず、経営戦略の立案や実行に課題を抱えています。経営者は日々の業務に追われ、「会社を成長させるために本当にやるべきこと」を可視化し、優先順位をつけて実行することが難しい状況にあります。

また、財務、労務、人材育成、補助金活用など、経営に必要な専門知識は多岐にわたり、経営者一人ですべてをカバーすることは困難です。

このような課題を解決するため、当社は「経営者の右腕(https://talent-partner.jp/sanbo/)」として企業の変革・改革をサポートする「戦略総務」のプロフェッショナルサービス「社長の経営参謀」を2022年2月に開始いたしました。

◆「社長の経営参謀」の特徴- 泥臭く、とことん寄り添う伴走型支援経営者が実現したい「夢」を形にするため、直接会社に足を運び、一社員として中身を理解することを重視。表面的なコンサルティングではなく、実行まで徹底的に伴走します。- 着眼大局、着手小局の実践10年先を見据えた経営ビジョンを描きながら、「今」やるべき小さな一歩を大切にする支援スタイル。理想の実現に向けた具体的なロードマップを策定し、月次の行動計画に落とし込みます。- オーダーメイド型の総合経営支援ビジョンメイキング策定支援経営戦略立案・実行支援財務・労務・人材に関する支援補助金・助成金の選定から申請まで一貫サポートバックオフィス業務の最適化- 「戦略総務」による攻めの経営改善一般的な総務業務にとどまらず、売上アップに必要な経営戦略立案の土台を構築し、経営者と同じ目線に立って伴走する「攻めの総務」を実践します。◆料金プラン

月額15万円(税抜)～

※初回無料相談を実施しております

※詳細は公式サイトまたはLINEにてお問い合わせください

無料公式LINE登録できます。◆こんな経営者におすすめ- 経営の悩みを相談できる相手がいない- 事業計画は立てたが、実行に移せていない- 補助金や助成金を活用したいが、何から始めればよいかわからない- バックオフィス業務を効率化したい- 会社を次のステージに成長させたい◆今後の展望

今回の新規顧客募集により、さらに多くの中小企業経営者の夢の実現を支援してまいります。また、2025年10月には、より気軽に経営相談ができる新サービス「社長の経営コンシェルジュ(https://talent-partner.jp/concierge/)」も開始しており、企業規模や課題に応じた最適な支援体制を整えてまいります。

◆「社長の経営参謀」サービス概要

サービス名: 社長の経営参謀

サービス開始日: 2022年2月

料金: 月額15万円(税抜)～

対象: 中小企業経営者

提供エリア: 全国(オンライン対応可)

サービスサイト: https://talent-partner.jp/sanbo/

無料相談申込: LINE公式アカウントより受付

［こちらからLINE登録できます(https://lin.ee/iuIzj4c)］

株式会社TRAVEL LIKE Talent Partner

会社名: 株式会社TRAVEL LIKE

代表者: 代表取締役 瀬戸口駿介

設立: 2022年2月10日

資本金: 100万円

所在地: 〒650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通一丁目22-23 藤正ファインクラフト203

電話: 078-797-5168

FAX: 078-797-5617

事業内容: 経営コンサルティング、戦略総務支援、補助金申請支援

公式サイト: https://talent-partner.jp/

サービスサイト: https://talent-partner.jp/concierge/