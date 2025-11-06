IPマーケティングプラットフォーム「Skettt」が「住友不動産ベンチャーサミット2025」で優勝！

株式会社Wunderbar

IPマーケティングプラットフォーム「Skettt（スケット）(https://skettt.com/)」を運営する株式会社Wunderbar（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：長尾慶人）は、2025年10月29日（水）に東京都で開催されたピッチイベント「住友不動産ベンチャーサミット2025」の「Expansion Stage（エクスパンション・ステージ）」にて優勝いたしました。

「住友不動産ベンチャーサミット」とは

「住友不動産ベンチャーサミット」とは、住友不動産が主催するメガビジネスマッチングイベントです。イベントでは、トークセッションや交流会、そして選ばれたスタートアップ企業によるピッチコンテストなどが開催されました。

ピッチコンテストは、出場企業の規模に応じて「Ignition Stage（イグニッション・ステージ）」と「Expansion Stage（エクスパンション・ステージ）」の2部門に分かれており、Wunderbarは「Expansion Stage」に出場しました。

公式サイト：https://office-b.sumitomo-rd.co.jp/venturesummit/2025.html

「Skettt」とは

「Skettt」は、タレントの宣伝素材をデータ化することで、効率的かつ効果的なタレント起用を実現するタレントサブスクサービスです。

これまで高コストで大企業にしか手の届かなかったタレント起用を、地方・中小企業・スタートアップにも幅広く提供しています。

「Skettt」の仕組み「Skettt」の詳細を見る :https://skettt.com/download

今後の展望

「Skettt」は、リリースから約3年半で150社以上の芸能事務所と提携し、累計10,000件を超えるご相談をお寄せいただくまでに成長してまいりました。

今後は、「Skettt」で培った仕組みやノウハウをタレント領域にとどまらず、さまざまなIPへと横展開していくことを目指します。

企業とIPホルダーの双方に新たな市場機会を創出し、IPの価値最大化と企業の成長支援を実現することで、より持続的なIPエコシステムの構築に貢献してまいります。

代表取締役 CEO 長尾慶人より

このたび、「住友不動産ベンチャーサミット2025」Expansion Stageにて、錚々たる起業家の皆さまの中から優勝という栄誉をいただきました。

日々、事業成長のために尽力してくれているメンバーをはじめ、日頃よりご支援くださっている取引先の皆さま、VCの皆さま、そして応援してくださるすべての方々に、心より感謝申し上げます。

今回の受賞は、私たちへの大きな「期待」の表れだと受け止めています。

その期待に応えられるよう、引き続き事業の成長とスケールに一層注力してまいります。

今後はタレント領域にとどまらず、さまざまなIPの横展開を進めながら、企業・IPホルダー双方にとって不可欠な存在となることを目指します。

＜プロフィール＞

15歳の頃にジュノンボーイコンテストにて上位入賞後、某大手芸能事務所に所属。 その後、家庭の事情で高校を中退し、札幌と福岡で光通信系の会社を立ち上げる。 GMOインターネット株式会社、株式会社ディーエヌエー、Recustomer株式会社（旧ANVIE共同創業）を経て、株式会社Wunderbarを創業。2025年、「IVS LAUNCHPAD」ではファイナリストに選出され、「スタートアップワールドカップ」では東北予選に出場。

株式会社Wunderbarについて

株式会社Wunderbarは、渋谷を拠点とするIPテック・スタートアップです。

世界有数のIP（知的財産）大国である日本。

デジタル技術の進化により、IPはさらにその存在感と価値を増しています。

IPは、人々の日常に彩りを添え、人生を豊かにするかけがえのない存在です。

Wunderbarは、「次世代のIPエコシステムを創る」というミッションを掲げ、その価値を支えることで、IPを取り巻くすべての人に笑顔を届けます。

会社名：株式会社Wunderbar

本社：東京都渋谷区宇田川町3-5 Spark SHIBUYA 10階

代表者：代表取締役 長尾 慶人

会社URL：https://wunderbar.co.jp/

Skettt：https://skettt.com/

Skettt Column：https://skettt.com/column

JAPAN SKETTT. PROJECT：https://japan-project.skettt.com/

TEL：03-6824-0597