株式会社V、zen氏を講師に迎えたオンライン講座を開講

株式会社V

株式会社V（本社：東京都品川区、代表取締役兼CEO：藤原光汰）は、3DCG制作ソフトウェア「Blender」の基本操作を学ぶオンライン講座「Blender完全入門 ゼロから始める3Dモデリング」を2025年12月2日より開講いたします。

講師には、わかりやすいBlender講座動画で多くの方々から支持を集めるzen氏をお招きし、初心者でも安心して学べる実践的なカリキュラムを提供します。

zen先生といっしょに、はじめてのアバター制作を学ぼう！

本講座のコンセプトは「今から、ゼロから、Blenderを始めたいあなたに！」。

全8回の講義を通して、「3Dモデルをひとつ完成させ、VRChatにアバターをアップロードする」ことを目標に、Blenderの基本操作やテクニックを体系的に学びます。

3Dモデリングを始めたいけれど踏み出せなかった方や、独学が難しかった方におすすめの内容です。

会場は専用のDiscordサーバーで、講座配信だけでなくアーカイブ映像や質疑応答チャンネルも用意されており、途中参加や欠席回があっても安心して受講できます。

こんな人におすすめ！

・Blenderをまったく触ったことがない初心者

・基本的なPC操作ができる方

・Blender（ver4.4.3）のインストールが完了している方

・教材だけでは理解が難しく、実践的に学びたい方

「Blender完全入門 ゼロから始める3Dモデリング」開催概要

日程：2025年12月2日（火）～12月27日（土）

（毎週火曜・土曜の週2回、全8回開催／各回約1時間を予定）

スケジュール

第1回：12月2日（火）20:00～

第2回：12月6日（土）20:00～

第3回：12月9日（火）20:00～

第4回：12月13日（土）20:00～

第5回：12月16日（火）20:00～

第6回：12月20日（土）20:00～

第7回：12月23日（火）20:00～

第8回：12月27日（土）20:00～

開催形式：オンライン（専用Discordサーバーにて）

講座アーカイブ：あり（動画視聴可）

参加費用：3,500円（税込・全8回受講分）

チケット購入ページ：

https://page.theapps.jp/charge/discord/G8hv3G40M25l09y5

※チケット販売にはDiscord内決済アプリの「Apps」を利用しています。購入にはDiscordアカウントが必要です。

※開始時間に来られない場合でも、アーカイブ映像をご視聴いただけます。

メタバースの未来を共に創りましょう

株式会社Vでは、メタバースの未来をともに創るパートナーを募集しています。

メタバースでやってみたいこと・メタバースの現状を知りたい方など。

教育プログラムのご相談についても下記のフォームからお問い合わせください。

無料相談・お問い合わせ：

https://v-inc.jp/contact



会社名：株式会社V

所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎三丁目2－1 目黒センタービル 8階

代表者：代表取締役兼CEO 藤原光汰

事業内容：メタバース／VR／XR等先端技術領域における事業支援・開発、自社サービスの開発・運営