株式会社V、zen氏を講師に迎えたオンライン講座を開講
株式会社V（本社：東京都品川区、代表取締役兼CEO：藤原光汰）は、3DCG制作ソフトウェア「Blender」の基本操作を学ぶオンライン講座「Blender完全入門 ゼロから始める3Dモデリング」を2025年12月2日より開講いたします。
講師には、わかりやすいBlender講座動画で多くの方々から支持を集めるzen氏をお招きし、初心者でも安心して学べる実践的なカリキュラムを提供します。
zen先生といっしょに、はじめてのアバター制作を学ぼう！
本講座のコンセプトは「今から、ゼロから、Blenderを始めたいあなたに！」。
全8回の講義を通して、「3Dモデルをひとつ完成させ、VRChatにアバターをアップロードする」ことを目標に、Blenderの基本操作やテクニックを体系的に学びます。
3Dモデリングを始めたいけれど踏み出せなかった方や、独学が難しかった方におすすめの内容です。
会場は専用のDiscordサーバーで、講座配信だけでなくアーカイブ映像や質疑応答チャンネルも用意されており、途中参加や欠席回があっても安心して受講できます。
こんな人におすすめ！
・Blenderをまったく触ったことがない初心者
・基本的なPC操作ができる方
・Blender（ver4.4.3）のインストールが完了している方
・教材だけでは理解が難しく、実践的に学びたい方
「Blender完全入門 ゼロから始める3Dモデリング」開催概要
日程：2025年12月2日（火）～12月27日（土）
（毎週火曜・土曜の週2回、全8回開催／各回約1時間を予定）
スケジュール
第1回：12月2日（火）20:00～
第2回：12月6日（土）20:00～
第3回：12月9日（火）20:00～
第4回：12月13日（土）20:00～
第5回：12月16日（火）20:00～
第6回：12月20日（土）20:00～
第7回：12月23日（火）20:00～
第8回：12月27日（土）20:00～
開催形式：オンライン（専用Discordサーバーにて）
講座アーカイブ：あり（動画視聴可）
参加費用：3,500円（税込・全8回受講分）
チケット購入ページ：
https://page.theapps.jp/charge/discord/G8hv3G40M25l09y5
※チケット販売にはDiscord内決済アプリの「Apps」を利用しています。購入にはDiscordアカウントが必要です。
※開始時間に来られない場合でも、アーカイブ映像をご視聴いただけます。
メタバースの未来を共に創りましょう
株式会社Vでは、メタバースの未来をともに創るパートナーを募集しています。
メタバースでやってみたいこと・メタバースの現状を知りたい方など。
教育プログラムのご相談についても下記のフォームからお問い合わせください。
無料相談・お問い合わせ：
https://v-inc.jp/contact
会社名：株式会社V
所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎三丁目2－1 目黒センタービル 8階
代表者：代表取締役兼CEO 藤原光汰
事業内容：メタバース／VR／XR等先端技術領域における事業支援・開発、自社サービスの開発・運営