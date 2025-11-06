マギー、“超高難易度”のドリフト駐車成功で喜び爆発「今日イチ嬉しい」「プライベートで教えてほしい（笑）」マギー、プロドリフトドライバー・下田紗弥加に弟子入り志願！？

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、YouTube公式チャンネル「ABEMAスポーツ【公式】」にて、ABEMAモータースポーツアンバサダーを務めるマギーが出演するラリージャパン2025 YouTube限定企画・第3弾を、2025年11月5日（水）に公開いたしました。

第3弾では、マギーが「ドリフト駐車」に挑戦。講師を務めるプロドリフトドライバーの下田紗弥加さんは、「1回目の『定常円ドリフト5周』も、2回目の『8の字ドリフト3周』もスムーズに終わっちゃったんですよ…そんなに簡単にできないんですよ。今回もうまくいっちゃいそう」「今回は新しい武器を使います」と語り、純正のブレーキより強力でドリフトのきっかけづくりやサイドターンがしやすくなる「油圧サイドブレーキ」を使用することを明かしました。マギーは「絶対に成功させてみせます」と意気込みを口にします。

今回は、第1弾で習得した「定常円ドリフト」から始め、第2弾で学んだ「振り返し」を活かし、最後に「ドリフトで駐車する」という、これまでの学びの集大成ともいえる挑戦に臨みました。はじめにマギーは助手席に座り、下田さんのテクニックを間近で学びます。その難易度を体感したマギーは、「（この企画で）初めて『できるかな…』って気持ちが芽生えちゃいました」と本音を漏らしますが、「やります！」と気持ちを奮い立たせ、いざ運転席へ。

まずはゆっくりと動きの確認を行い、「油圧サイドブレーキ」を引くタイミングをチェック。1回目の挑戦では、最後の「ドリフト駐車」でパイロン（目印）に直撃してしまいますが、動きの形は掴めており、下田さんからは「赤いパイロン（目印）に対して車の左側を合わせる」など、より具体的なアドバイスが送られました。そのアドバイスの効果は絶大で、マギーの動きはどんどん洗練されていき、あと一歩で成功という状態に。そして迎えた9回目のチャレンジでコツを掴んだマギーは、見事「ドリフト駐車」を成功させました。

これには下田さんとマギーがハイタッチを交わし、大喜び。マギーは「今日イチ嬉しい」と笑顔を見せながら、「リアルに弟子入りしてプライベートで教えて欲しい（笑）」と語りました。

「フォーラムエイト・ラリージャパン2025」をより身近に楽しんでもらうためのYouTube限定企画第3弾は、「ABEMAスポーツ【公式】」YouTubeチャンネルにて公開中です。ぜひご覧ください。

■配信概要

ABEMAモータースポーツアンバサダー"マギーさんがドリフト駐車に挑戦!1日の集大成、無事成功なるか!? [ラリージャパン2025応援企画 -第3弾- ]

配信URL：https://www.youtube.com/watch?v=Kp2TUpGB78A

■配信スケジュール

◇ABEMAラリージャパン応援隊長・長田庄平出演YouTube特別企画

・第1弾：10月17日（金）

・第2弾：10月27日（月）

・第3弾：10月29日（水）

・第4弾：10月31日（金）

◇ABEMAモータースポーツアンバサダー・マギー出演YouTube特別企画

・第1弾：11月1日（土）

・第2弾：11月3日（月） ※「MAGGY's Beauty and the Speed」にて公開

・第3弾：11月5日（水）

「ABEMAスポーツ【公式】」YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Sports_ABEMA

■ABEMA 『ラリージャパンチャンネル』 概要

配信期間：2025年11月3日（月）～11月9日（日）

シリーズページ：https://abema.tv/video/title/16-90

公式LP：https://abema.tv/lp/rallyjapan-onair

PR映像：https://abema.tv/video/episode/16-90_s130_p900

※放送日時・内容および放送形態は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※掲載・ご使用いただく画像には、必ず【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。