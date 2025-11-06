【楽天イーグルス】2026シーズンも一軍公式戦を東北6県で開催！

株式会社楽天野球団

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、2026シーズンの一軍公式戦主催試合を、本拠地楽天モバイルパーク宮城に加え、青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県の東北6県すべてで開催することとなりましたので、お知らせいたします。

東北6県での一軍公式戦開催決定は3年連続4回目となります。2025シーズンには雨天等での試合中止がなく、初めて東北全県での開催を達成することができました。2026シーズンは東北全県での勝利を目指して闘います。プロ野球の迫力ある勝負やスタジアムの熱気はもちろん、試合前のイベントや飲食店舗の楽しみもお届けします。

チケット販売等は、概要が決まり次第球団WEBサイト等でご案内いたします。

＜2026シーズン 東北各県での一軍公式戦 開催概要＞

■青森県

・開催日：5月12日（火）オリックス・バファローズ戦

・開催場所：はるか夢球場（弘前市運動公園野球場）［青森県弘前市豊田2-3-1］

■山形県

・開催日：6月23日（火）埼玉西武ライオンズ戦

・開催場所：きらやかスタジアム（山形市総合スポーツセンター野球場）［山形県山形市落合町1］

■福島県

・開催日：7月1日（水）千葉ロッテマリーンズ戦

・開催場所：ヨーク開成山スタジアム（開成山野球場）［福島県郡山市開成1-5-12］

■秋田県

・開催日：9月1日（火）オリックス・バファローズ戦

・開催場所：こまちスタジアム（秋田県立野球場）［秋田県秋田市新屋町字砂奴寄4-6］

■岩手県

・開催日：9月2日（水）オリックス・バファローズ戦

・開催場所：きたぎんボールパーク（いわて盛岡ボールパーク）［岩手県盛岡市永井7地割16-2］

＜参考＞

各県での主催試合実績［試合日/対戦相手/試合結果/開催場所/動員数］

※各チーム名・各開催場所の名称は開催当時の名称を表記

■青森県（6試合）

※2020年はコロナ禍で中止

2017/6/28 オリックス・バファローズ ○3-2 はるか夢球場（弘前市）13,227人

2018/7/3 福岡ソフトバンクホークス ●2-5 はるか夢球場（弘前市）13,304人

2019/5/29 埼玉西武ライオンズ ●1-4 はるか夢球場（弘前市）13,326人

2022/7/5 福岡ソフトバンクホークス ●2-6 はるか夢球場（弘前市）10,191人

2024/7/2 オリックス・バファローズ ●1-4 はるか夢球場（弘前市）11,525人

2025/8/26 福岡ソフトバンクホークス 〇10-3 はるか夢球場（弘前市）13,263人

■山形県（12試合）

2005/4/26 オリックス・バファローズ ●5-6 山形県野球場（中山町）6,053人

2005/4/27 オリックス・バファローズ ●4-8 山形県野球場（中山町）6,362人

2013/8/20 北海道日本ハムファイターズ ●5-9荘内銀行・日新製薬スタジアムやまがた（中山町）13,407人

2014/7/30 福岡ソフトバンクホークス ●0-3 荘内銀行・日新製薬スタジアムやまがた（中山町）17,170人

2015/6/24 オリックス・バファローズ ●1-6 荘内銀行・日新製薬スタジアムやまがた（中山町）18,220人

2016/7/5 北海道日本ハムファイターズ ●3-8荘内銀行・日新製薬スタジアムやまがた（中山町）17,065人

2017/6/6 横浜DeNAベイスターズ ●1-9 荘内銀行・日新製薬スタジアムやまがた（中山町）13,841人

2018/7/10 オリックス・バファローズ ○3-2 きらやかスタジアム（山形市）10,056人

2019/7/8 オリックス・バファローズ ●0-2 きらやかスタジアム（山形市）9,857人

2023/5/17 福岡ソフトバンクホークス ●1-10 きらやかスタジアム（山形市）9,912人

2024/6/28 埼玉西武ライオンズ ●0-4 きらやかスタジアム（山形市）10,013人

2025/6/10 中日ドラゴンズ ●1-3 きらやかスタジアム（山形市）9,806人

■福島県（16試合）

※2011年は開催球場変更、2017、2018年は雨天中止

2005/4/5 北海道日本ハムファイターズ ●4-5福島県営あづま球場（福島市）17,132人

2005/4/6 北海道日本ハムファイターズ ●1-10 いわきグリーンスタジアム（いわき市）18,794人

2006/6/27 西武ライオンズ ●3-7 いわきグリーンスタジアム（いわき市）4,298人

2006/6/28 西武ライオンズ ○4-1 福島県営あづま球場（福島市）9,226人

2007/8/14 オリックス・バファローズ ○8-2 福島県営あづま球場（福島市）10,308人

2008/5/13 オリックス・バファローズ ●2-8 福島県営あづま球場（福島市）7,041人

2009/7/7 千葉ロッテマリーンズ ●4-10 福島県営あづま球場（福島市）8,651人

2010/4/21 千葉ロッテマリーンズ ●0-6 開成山野球場（郡山市）12,793人

2012/6/22 千葉ロッテマリーンズ ○3-2 開成山野球場（郡山市）8,542人

2013/6/21 福岡ソフトバンクホークス ●2-13 開成山野球場（郡山市）11,214人

2014/7/29 福岡ソフトバンクホークス ●4-10 開成山野球場（郡山市）12,818人

2015/6/23 オリックス・バファローズ ●0-3開成山野球場（郡山市）13,574人

2016/6/7 東京ヤクルトスワローズ ○5-1 開成山野球場（郡山市）13,265人

2019/6/11 東京ヤクルトスワローズ ○3-1 ヨーク開成山スタジアム（郡山市）12,250人

2024/5/31 東京ヤクルトスワローズ ○5×-3 福島県営あづま球場（福島市）12,223人

2025/6/5 横浜DeNAベイスターズ ●0-5 ヨーク開成山スタジアム（郡山市）12,349人

■秋田県（13試合）

※2009年は雨天中止、2020年はコロナ禍で中止

2006/8/8 千葉ロッテマリーンズ ●2-5 こまちスタジアム（秋田市）7,069人

2006/8/9 千葉ロッテマリーンズ ●5-11 こまちスタジアム（秋田市）9,024人

2010/8/24 北海道日本ハムファイターズ ○4-1 こまちスタジアム（秋田市）10,212人

2011/8/30 埼玉西武ライオンズ ○2-1 こまちスタジアム（秋田市）10,130人

2012/8/1 福岡ソフトバンクホークス ●0-3 こまちスタジアム（秋田市）10,156人

2013/7/31 埼玉西武ライオンズ △2-2 こまちスタジアム（秋田市）12,759人

2014/5/17 埼玉西武ライオンズ ●0-7 こまちスタジアム（秋田市）13,522人

2015/7/28 福岡ソフトバンクホークス ●1-5 こまちスタジアム（秋田市）19,459人

2016/5/17 オリックス・バファローズ ●1-7 こまちスタジアム（秋田市）13,775人

2017/5/16 北海道日本ハムファイターズ ○6-4 こまちスタジアム（秋田市）12,512人

2022/6/21 北海道日本ハムファイターズ ○3-0 こまちスタジアム（秋田市）17,128人

2024/5/8 オリックス・バファローズ 〇4-1 こまちスタジアム（秋田市）14,047人

2025/8/27 福岡ソフトバンクホークス ●1-3 こまちスタジアム（秋田市）11,107人

■岩手県（18試合）

※2012年、2024年は雨天中止

2005/7/12 オリックス・バファローズ ○5-3 岩手県営野球場（盛岡市）7,794人

2006/4/21 西武ライオンズ ●1-11 岩手県営野球場（盛岡市）5,486人

2006/8/22 北海道日本ハムファイターズ ●3-10 岩手県営野球場（盛岡市）10,800人

2007/5/22 東京ヤクルトスワローズ ○4-2 岩手県営野球場（盛岡市）9,281人

2007/7/3 福岡ソフトバンクホークス ○8-6 岩手県営野球場（盛岡市）10,090人

2008/7/1 千葉ロッテマリーンズ ●2-7 岩手県営野球場（盛岡市）10,847人

2009/7/28 埼玉西武ライオンズ ○5-1 岩手県営野球場（盛岡市）14,748人

2010/8/25 北海道日本ハムファイターズ ●4-11 岩手県営野球場（盛岡市）10,880人

2011/8/31 埼玉西武ライオンズ ○4-3 岩手県営野球場（盛岡市）14,979人

2013/7/30 埼玉西武ライオンズ ○9-4 岩手県営野球場（盛岡市）15,043人

2014/5/18 埼玉西武ライオンズ ●2-12 岩手県営野球場（盛岡市）15,465人

2015/7/29 福岡ソフトバンクホークス ●2-9 岩手県営野球場（盛岡市）15,498人

2016/5/18 オリックス・バファローズ ●2-10 岩手県営野球場（盛岡市）15,017人

2017/5/17 北海道日本ハムファイターズ ○15-6 岩手県営野球場（盛岡市）15,608人

2019/5/28 埼玉西武ライオンズ ○7-2 岩手県営野球場（盛岡市）11,570人

2022/6/22 北海道日本ハムファイターズ ○6×-3 岩手県営野球場（盛岡市）15,585人

2023/5/16 福岡ソフトバンクホークス 〇3-0 きたぎんボールパーク（盛岡市）16,070人

2025/5/20 埼玉西武ライオンズ ●0-1 きたぎんボールパーク（盛岡市）12,509人

■2026シーズン パ・リーグ公式戦 試合日程はこちら

試合日程 :https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202500941603.html