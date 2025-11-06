【１巻目が14か国から翻訳オファー！】全世界が注目のあやかし商店街シリーズ最新刊『夕闇通り商店街　夢見パン工房』11月６日発売

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、栗栖ひよ子さんによる小説『夕闇通り商店街　夢見パン工房』を11月6日（木）に発売いたします。


あやかしたちの商店街「夕闇通り商店街」シリーズ最新刊はレトロなパン屋が舞台。食べれば夢の中で願いが叶う不思議なパン屋に迷いこんだお客たちのドラマが描かれます。


「夕闇通り商店街」シリーズは国内のほかに海外でも大人気で、シリーズ１巻目の『夕闇通り商店街　コハク妖菓子店』は１４か国から翻訳オファーが届いています。





あらすじ



神社の境内の先に、突然現れるのは「夕闇通り商店街」。そこは現世と幽世の境目にある、あやかしたちの商店街。現世との境界があいまいになったときに、心が不安定な人間が導かれるのだという。


唯一のパン屋さんを営むのは、ツートンカラーの髪をした少年。このお店のパンを食べると、夢の中で「願いごと」が叶うらしいが、それで幸せになれるとは限らなくて……。


ふかふかパンが人生の選択を肯定してくれる、優しい連作短編集。



海外から翻訳オファーが続々



「夕闇通り商店街」シリーズ１巻目の『夕闇通り商店街　コハク妖菓子店』は、１４か国から翻訳オファーが届いています。


商店街のオリエンタルな風情と、心温まる物語。魅力たっぷりな世界観に全世界が注目しています。



箔押し加工の魅力



「夕闇通り商店街」の特徴は、各巻のカバーに「箔押し印刷加工」が施されていること。


箔押しの色は各巻ごとで異なり、１巻目は赤色、２巻目は水色、３巻目は緑色。そして今作は紫色。


メタリックな輝きが妖しい光を放ち、書店店頭で目を惹きつけます。



著者プロフィール



栗栖ひよ子（くりす・ひよこ）


2018年『菓子先輩のおいしいレシピ』で小説家になろう×スターツ出版文庫大賞の特別賞を受賞し、書籍化デビュー。


著者に『恋する金曜日のおつまみごはん~心ときめく三色餃子~』、『天狗町のあやかしかけこみ食堂』『仕立屋王子の謎解きデザイン帖』『カフェどんぐりで幸せ朝ごはん』、「こころ食堂のおもいで御飯」シリーズ、「夕闇通り商店街」シリーズなどがある。



書籍情報




タイトル：『夕闇通り商店街　夢見パン工房』


著者：栗栖ひよ子


本体：869円（税込）


発売：2025年11月6日


書誌ページ＞＞https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8101526.html


Amazon＞＞https://amzn.to/3JjN9bE