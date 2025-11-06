MITSUI OCEAN CRUISES 2026Ç¯¤Ë½¢¹Ò¤òÍ½Äê¤¹¤ëMITSUI OCEAN SAKURA ¤Î29ËÜ¤Î¥Ç¥Ó¥åー¥¯¥ëー¥º¤ÈÁ¥Æâ»ÜÀß¤òÈ¯É½
¥¯¥ëー¥º¥Ö¥é¥ó¥É MITSUI OCEAN CRUISES ¡Ê°Ê²¼¡¢»°°æ¥ªー¥·¥ã¥ó¥¯¥ëー¥º¡Ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¾¦Á¥»°°æ¥¯¥ëー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§¸þ°æ¹±Æ»¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë½¢¹Ò¤òÍ½Äê¤¹¤ë¿·¥¯¥ëー¥ºÁ¥¡ÖMITSUI OCEAN SAKURA ¡Ê°Ê²¼¡¢»°°æ¥ªー¥·¥ã¥ó¥µ¥¯¥é¡Ë¡×¤Î29ËÜ¤Î¥Ç¥Ó¥åー¥¯¥ëー¥º¤ÈÁ¥Æâ»ÜÀß¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»°°æ¥ªー¥·¥ã¥ó¥µ¥¯¥é¤Ï2026Ç¯9·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢12·î¤Þ¤Ç¤Î3¤«·î´Ö¤Ç1Çñ～3Çñ¤Î¥¯¥ëー¥º¤òÊ£¿ô´Þ¤à29ËÜ¤Î¥Ç¥Ó¥åー¥¯¥ëー¥º¤òÍ½Äê¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯5·î¤Ë°úÂà¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤Ã¤Ý¤ó´Ý¤Ç¤â¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¿½©¤ÎÀä·Ê¥¯¥ëー¥º¡¢Ê£¿ôËÜ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¯¥ëー¥º¤ä¥µ¥ó¥¿¥¯¥ëー¥º¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»°°æ¥ªー¥·¥ã¥ó¥¯¥ëー¥º¤ÎÄ¹¤¤¥¯¥ëー¥ºÁ¥±¿¹Ò¤ÎÃæ¤Ç¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë´ó¹ÁÃÏ¤Ë¤âÂ¿¤¯´ó¹Á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2Çñ3Æü¤ä3Çñ4Æü¤ÎÃ»´ü¥¯¥ëー¥º¤â¼Â»Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¹¤¤Êý¤Ë¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´¾èÁ¥¤¤¤¿¤À¤±¤ëÎ¹Äø¤òÂ¿¤¯´ë²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ê£¿ô¤Î´ó¹ÁÃÏ¤ÇÄÉ²ÃÂå¶â¤Ê¤·¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÈ¾Æü¤Î´ó¹ÁÃÏ´Ñ¸÷¥Ä¥¢ー¤Î´ë²è¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á¥Æâ»ÜÀß¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅö¼Ò±¿¹ÒÁ¥¤«¤é¤ÎÅÁÅý¤äÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢»ÜÀßÌ¾¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î³µÍ×¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥óºù(¤µ¤¯¤é)¡×¤Ç¤Ï¡¢Í¼¿©¤ÏÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¥·¥§¥Õ¤¬ÏÓ¤Ë¤è¤ê¤ò¤«¤±¤¿ÏÂ¿©¡¦ÍÎ¿©¤Î¥³ー¥¹»ÅÎ©¤Æ¤ò¡¢Ä«¿©¤Ë¤ÏÏÂ¿©¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£±Ä¶È»þ´ÖÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤É¤Î»þ´Ö¤Ë¤â¼«Í³¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Õ¥êー¥·ー¥Æ¥£¥ó¥°À©¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í½Äê¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿»þ´Ö¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈËèÆüÄÌ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡É¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¿´°Â¤é¤°¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Æ¥é¥¹¥ì¥¹¥È¥é¥óÈ¬½Å(¤ä¤¨)¡×¤Ç¤Ïµ¨Àá¤ä´ó¹ÁÃÏ¤Î¿©ºà¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ªÎÁÍý¤ò¡¢¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¢¨1¡£ÏÂ¿©¤Ë²Ã¤¨¡¢ÍÎ¿©¤ä¥¢¥¸¥¢ÎÁÍý¤Ê¤É¡¢ÃÏµå¤ò²¿¼þ¤â¹Ò³¤¤·¤Æ¤¤¿¥·¥§¥Õ¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤ß½Ð¤»¤ë¡¢Ë¤«¤Ê¥á¥Ë¥åー¤Î¿ô¡¹¤òÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¹¥¤¤ÊÎÌ¤ò¤ª¹¥¤¤ÊÌ£¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÄ´Íý¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³ー¥Êー¤âÀßÃÖ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Á¥¤ÎºÇ¤â¸åÊý¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ç¡¢°Ü¤ê¤æ¤¯³¤¤È¶õ¤È¤È¤â¤Ë¤ª¿©»ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢Á¥Æâ¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿ーÀÊ¤È¥Æー¥Ö¥ëÀÊ¤ÎÁÐÊý¤òÈ÷¤¨¡¢¤ª¼÷»Ê¤ä¾®»®ÎÁÍý¡¢ÆüËÜ¼ò¤ò¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¼÷»Ê¥ÐーÄ¬ºÌ(¤·¤ª¤µ¤¤)¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¢¨2¡£¿ô´Ó¤Î¤ª¼÷»Ê¤òµ¤·Ú¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤â¡¢¥·¥§¥Õ¤È¤Î²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Í¼¿©¸å¤Ï¥Ðー¤È¤·¤Æ¤â±Ä¶È¤·¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥ªー¥·¥ã¥ó¥¯¥é¥Ö¡õ¥Ðー¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¤ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ËÆüËÜ¼ò¤ä¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ç²Ú¤ä¤®¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Ã¥8¤ÎÃæ±û¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥×ー¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÁ¥¾å¤Î¥ê¥¾ー¥È¶õ´Ö¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£MITSUI OCEAN FUJI¡Ê°Ê²¼¡¢»°°æ¥ªー¥·¥ã¥ó¥Õ¥¸¡Ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢2¤Ä¤Î²¹¿å¥ïー¥ë¥×ー¥ë¤ä¼þ°Ï¤Ë¥Ç¥Ã¥¥Á¥§¥¢¡¢¥Æー¥Ö¥ë¤ò´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»°°æ¥ªー¥·¥ã¥ó¥µ¥¯¥é¤Î¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥×ー¥ë¡×¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ËÂÅò¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ÂÅò¤ÎºÂÀÊ¤Ë¤Ï¤ª°û¤ßÊª¤ä¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾®¤µ¤Ê¥Æー¥Ö¥ë¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÎÉþ¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¿¤á¡¢´Ñ¸÷¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Î¹ç´Ö¤Î¤´ÍøÍÑ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ÍÎ¾å¤ÇÉ÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤Î»Íµ¨¤ä·Ê¿§¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥°¥é¥ó¥É¥×ー¥ë¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë²°³°¤Î¡Ö¥×ー¥ë¥µ¥¤¥É¥Æ¥é¥¹¡¿¥×ー¥ë¥µ¥¤¥É¥Ðー¡×¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ªÎÁÍý¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ðー¤Ë¤Ï¡ÖÈþ¤È·ò¹¯¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢µ¨Àá¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤äÌîºÚ¤òÁª¤ó¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥àー¥¸ー¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥³ー¥Êー¤òÀßÃÖÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ðー³¤(¤¦¤ß)¡×¤Ï¥Ç¥Ã¥10¤ÎÁ¥¼ó¤Ë°ÌÃÖ¤·Àä·Ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ðー¤Ç¤¹¡£Âç³¤¸¶¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ó¥åー¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢Ä«¾Æ¤±¤«¤éÍ¼Êë¤ì¡¢¤½¤·¤ÆËþÅ·¤ÎÀ±¶õ¤Þ¤Ç¡¢»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¼«Á³¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Ä«¤Ï¥Ñ¥ó¤ä¥Ú¥¹¥È¥êー¤Ê¤É¤Î·Ú¤á¤Î¤ª¿©»ö¤ò¥«¥Õ¥§¤È¶¦¤Ë¡¢Ìë¤Ï²»³Ú¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥«¥¯¥Æ¥ë¤ä¥Óー¥ë¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤ä¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¼ïÎà¤Î¤ª°û¤ßÊª¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨1 Í¼¿©¤Î¤ßÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éÎÁÍý¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¥Ð¥¤¥ªー¥ÀーÀ©¡ÊÏÂ¿©¤ÈÍÎ¿©¤ÎÆüÂØ¤ï¤ê¡Ë¤Î¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
»°°æ¥ªー¥·¥ã¥ó¥µ¥¯¥é¤ÎµÒ¼¼¤Ï¡¢Á´Éô²°¤¬¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ó¥åー¤«¤Ä¥¹¥¤ー¥È»ÅÍÍ¤Ç¡¢Ìó9³ä¤ÎµÒ¼¼¤Ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ù¥é¥ó¥À¤ò´°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´7¥«¥Æ¥´¥êー¤Î¤ªÉô²°¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ª¹¥¤ß¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤ªÉô²°¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
»°°æ¥ªー¥·¥ã¥ó¥µ¥¯¥é¤Ï¡¢¾¦Á¥»°°æ¥¯¥ëー¥º¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¿´¤ò¹þ¤á¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢²÷Å¬¤ÊÁ¥Î¹¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¥¯¥ëー¥ºÁ¥¤Ç¤¹¡£Á´Ä¹200m°Ê²¼¤Ç¾®²ó¤ê¤ÎÍø¤¯Á¥ÂÎ¥µ¥¤¥º¤ò³è¤«¤·¡¢¾®¤µ¤Ê¹Á¤äÎ¥Åç¡¢ÏÑÆâ¤Ê¤É¤Ë¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÈþ¤·¤¤³¤´ßÀþ¤ä¡¢Îò»Ë¤¢¤ë¹ÁÄ®¡¢¼«Á³Ë¤«¤ÊÈë¶¤Ø³¤¤«¤é¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¶á¤Å¤¯»þ´Ö¤Ï¡¢Á¥Î¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£¤Ë¤Ã¤Ý¤ó´Ý¤Ç35Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤ÎÌ£¤Ï»°°æ¥ªー¥·¥ã¥ó¥µ¥¯¥é¤Ë¤â·Ñ¾µ¤·¡¢ÍÎ¾å¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥·¥§¥Õ¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤¬Î¹¤òË¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£»°°æ¥ªー¥·¥ã¥ó¥µ¥¯¥é¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤È´ó¹ÁÃÏ¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¡¢¾èÁÈ°÷¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë½Ð²ñ¤¤¤ÈÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»°°æ¥ªー¥·¥ã¥ó¥µ¥¯¥é ¥Ç¥Ó¥åー¥¯¥ëー¥º Í½Ìó °ìÈÌ³«»ÏÆü¡Û
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë
Î¹Äø¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¾å¤È¤ª¼è¤ê°·¤¤Î¹¹Ô²ñ¼ÒÍÍ¤Ø²þ¤á¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
MITSUI OCEAN CRUISES ¡Ê»°°æ¥ªー¥·¥ã¥ó¥¯¥ëー¥º¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
»°°æ¥ªー¥·¥ã¥ó¥¯¥ëー¥º¤Ï¡¢¾¦Á¥»°°æ¥°¥ëー¥×¤Î¾¦Á¥»°°æ¥¯¥ëー¥º(³ô)¤¬·Ç¤²¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£2026Ç¯5·î¤Ë°úÂà¤ò·Þ¤¨¤ë¥¯¥ëー¥ºÁ¥¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤ó´Ý¡×¤È2024Ç¯12·î¤Ë±¿¹Ò³«»Ï¤·¤¿¡ÖMITSUI OCEAN FUJI¡Ê»°°æ¥ªー¥·¥ã¥ó¥Õ¥¸¡Ë¡×¤Î2ÀÉ¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯9·î¤Ë¤µ¤é¤Ë¿·¤·¤¤¥¯¥ëー¥ºÁ¥¡ÖMITSUI OCEAN SAKURA¡Ê»°°æ¥ªー¥·¥ã¥ó¥µ¥¯¥é¡Ë¡×¤Î±¿¹Ò³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MITSUI OCEAN CRUISES¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥Óー¡§https://youtu.be/FHU6LJE65Hk
¡ÖMITSUI OCEAN CRUISES¡×¤Î¥í¥´¡¢¤½¤·¤Æ²º¤ä¤«¤ÊÇÈ¤ÈÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²»Éä¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡Ö£³ËÜ¤Î¶ÊÀþ¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿ÀÄ¤¤±ß¤Ï¡¢MITSUI OCEAN CRUISES¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þー¥¯¤Ç¤¹¡£