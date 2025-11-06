高精度測位が支える次世代インフラ―GNSS補正サービス市場、2031年までに9.61億ドル規模へ拡大
GNSS補正サービスは、GNSS信号を受信、処理、分析することで、位置精度と信頼性を向上させるために設計されたサービス。通常、地上受信ステーション、データ処理センター、通信ネットワークなどのインフラを使用し、GNSS衛星信号を受信、リアルタイムまたは後処理でデータ分析を行い、補正パラメータや修正された位置情報をユーザーに提供する。
GNSS補正サービスの主な目的は、信号伝播誤差、多重経路効果、大気干渉などによる位置決定誤差を減少または排除し、GNSS位置決定システムの精度と信頼性を向上させること。このようなサービスは、測量や農業など、高精度な位置決定が必要な分野において重要な応用価値を持っている。
GNSS補正サービス産業は、測位精度と信頼性の向上を目的に急速に発展している。特に農業、自動運転、測量、建設分野において、センチメートル級の高精度な位置情報のニーズが高まり、それに応えるための補正技術が注目されている。リアルタイムキネマティック（RTK）やネットワークRTK（NRTK）、PPP（精密単独測位）などの手法が導入され、各種アプリケーションでの実用化が進んでいる。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルGNSS補正サービス市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/89934/gnss-correction-service）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが8.0%で、2031年までにグローバルGNSS補正サービス市場規模は9.61億米ドルに達すると予測されている。
図. GNSS補正サービス世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333562&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333562&id=bodyimage2】
図. 世界のGNSS補正サービス市場におけるトップ9企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、GNSS補正サービスの世界的な主要製造業者には、Hexagon、Fugro、Oceaneeringなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約41.0%の市場シェアを持っていた。
市場の主な推進力には、自動運転技術の進展やスマート農業の普及がある。これらの領域では数センチの誤差も許容されないため、高精度なGNSS補正サービスが不可欠となる。また、政府によるスマートインフラ整備や衛星測位システムの多様化（GPS、GLONASS、Galileo、BeiDouなど）も、補正サービスの高度化と普及を後押ししている。加えて、通信インフラの発展により、リアルタイム補正データの配信がスムーズに行える環境が整ってきた点も重要である。
企業の発展性に関しては、単なる補正データ提供にとどまらず、統合型の測位ソリューションやクラウドベースの位置情報サービスとの連携が求められる傾向にある。これにより、差別化されたサービス提供が可能となり、各産業分野の細分化されたニーズに応じたソリューション開発が進む。将来的には、都市部だけでなく山間部や海上など通信環境が不安定な地域への対応能力も、競争力を左右する重要な要素となる見込み。
【 GNSS補正サービス 報告書の章の要約：全14章】
第1章では、GNSS補正サービスレポートの範囲を紹介するために、製品の定義、統計年、調査目的と方法、調査プロセスとデータソース、経済指標、政策要因の影響を含まれています
