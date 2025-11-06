【ゴルフ場広告】2026年2月枠の募集を開始！【ローズゴルフクラブ×アドボックス】

株式会社エニアド

株式会社エニアド（本社：東京都文京区、代表取締役：古澤伸一、以下「エニアド」）が展開するデジタルサイネージ広告「xAdbox（アドボックス）」は、効率的な広告投資をお考えの広告主様に向けて、ゴルフ場サイネージ広告「GOLF xAdbox（ゴルフアドボックス）」の2026年2月枠の募集を開始しました。

本プロモーションは、滋賀県甲賀市の名門「ローズゴルフクラブ」の個室トイレおよびクラブハウス内に設置されたデジタルサイネージで広告を配信。企業の意思決定権を持つ経営者や富裕層に対し、リラックスした特別な環境で繰り返しアプローチすることで、BtoB商材やプレミアムサービスの認知度向上とブランドリフトに大きく貢献します。

■GOLF xAdboxが実現する、他にはない広告体験

資料を確認する :https://any-ad.co.jp/download/golf-xadbox

平均4～5時間にも及ぶ滞在時間と、日常から解放されたリラックスした心理状態。ゴルフ場は、広告メッセージを深く、効果的に浸透させるための理想的な環境です。「GOLF xAdbox」は、この特殊な環境を最大限に活用し、広告効果を最大化します。

圧倒的な接触時間と高い視認性を実現するため、特にプライベートな空間である個室トイレに設置されたサイネージは、1日に複数回、ほぼ100%の視認率を誇ります。これにより、ブランドメッセージを確実に、そして繰り返しターゲットに届けることが可能です。

プレーの合間のリラックスした心理状態は、広告への心理的抵抗感を下げ、ポジティブなブランドイメージの醸成を促進します。多忙な経営者層にも、情報が自然に届く環境が整っています。また、静止画だけでなく動画も活用することで、製品やサービスの魅力をより深く、感情的に訴求することができます。

■舞台はエグゼクティブが集う「ローズゴルフクラブ」

ローズゴルフクラブとは、滋賀県甲賀市信楽町にある、アートとリゾートをテーマに異国風の香り漂うゴルフ場です。

なだらかな丘陵に展開する高低差が少なくフェアウェイの広いコースで、600ヤードを超えるホールを2ホール有する本格派のゴルフコースがあります。

アートとリゾートをテーマに、数々の写真映えするスポットが多数あるゴルフ場のため、富裕層・経営者層からも多大な人気を博しています。

今回広告が配信される「ローズゴルフクラブ」は、単なるゴルフ場ではありません。アートとリゾートをテーマに、訪れる人々に非日常的な体験を提供するプレミアムな空間です。

アートとリゾートが融合した、唯一無二の空間

異国情緒あふれるクラブハウスを抜けると、コースの至る所に配されたアート作品やオブジェがゲストを迎えます。これらは絶好のフォトスポットとなり、SNSでの拡散も期待できるため、情報感度の高い層や女性ゴルファーにも強い影響力を持ちます。利用者からは「コースのあちらこちらに置いてあるアート作品が可愛らしくて楽しい」といった声が寄せられており、従来のゴルフ場のイメージを覆す楽しさに満ちています。

戦略性に富んだ本格チャンピオンコース

なだらかな丘陵に展開するコースは、高低差が少なくフェアウェイが広い一方で、600ヤードを超える超ロングホールを2つ（OUT7番、IN13番）有するなど、本格派ゴルファーの挑戦意欲を掻き立てる戦略的な設計となっています [2]。コース設計は名匠・富沢誠造氏が手掛けており、初心者から上級者まで、あらゆるレベルのゴルファーが楽しめる懐の深さも魅力です。GDOの口コミ評価でも総合4.4点（5点満点中）と高い評価を得ており、特に「コースメンテナンスの良さ」は4.1点と、そのクオリティの高さが証明されています。

ゴルフだけではない、多彩なリゾート体験

ローズゴルフクラブの魅力は、プレーだけにとどまりません。

- 滋賀県初の18Hナイトゴルフ: LED照明がコースを幻想的に照らし出すナイトゴルフは、日中とは全く異なるロマンチックな雰囲気でプレーを楽しめます。ビジネス後の利用や、夏の涼しい時間帯でのプレーなど、新たな需要を創出しています。- 手ぶらで楽しめるBBQ: プレー後には、開放的な空間で手軽にBBQを楽しむことができます。ゴルフ仲間との交流を深める場として最適です。- 隣接するグランピング施設「THE ROSE VILLAGE」: 満天の星空の下で過ごす贅沢なアウトドア体験は、ゴルフプレーと組み合わせることで、滞在価値をさらに高めます。家族連れやグループでの利用も多く、幅広い層の意思決定者にアプローチする機会を提供します。京阪神・中京圏からのアクセスも良好

新名神高速道路・信楽ICから約7分という抜群のアクセスも強みです。大阪・京都・名古屋といった主要都市圏から1時間～1時間半程度で到着でき、多忙なビジネスパーソンにとっても利用しやすい環境が整っています。

■高所得層・経営層へのダイレクトアプローチ

「2026年2月枠プロモーション広告」は、ローズゴルフクラブの個室トイレおよび施設内に設置された大型デジタルサイネージで配信されます。

利用者の多くが部長以上の会社役員や意思決定者であり、高所得層・経営層に直接リーチできる理想的な広告媒体です。

貴社の広告予算を有効に活用し、確実にターゲット層へアプローチしませんか？

■まずは無料で媒体資料をダウンロード

ご興味をお持ちいただけましたら、まずは詳細な媒体資料をご覧ください。設置ゴルフ場リスト、料金プラン、導入事例、広告効果データなど、ゴルフアドボックスの全てがわかる最新資料を無料でダウンロードいただけます。

または、貴社の商材に合わせた最適な広告プランのご提案や、ご質問・ご相談は、下記のお問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

