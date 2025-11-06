ÂçÃíÌÜ¤Î¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¹¥¿ー¡¢¥Á¥ç¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¤¬Îø¤Î¤¿¤á¤ËÂçË½Áö!? ¶»¥¥å¥óÉ¬»ê¤ÎÀÄ½Õ¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡¦¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥º¡×Âè5¡¦6ÏÃ¤¬Lemino¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï!¡ãºÇ¿·¥¹¥Áー¥ë¼Ì¿¿¸ø³«¡ä
Àè½µ10·î29Æü(¿å)¤è¤ê¡¢±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖLemino(R)¡×(¥ì¥ß¥Î)¤Ë¤Æ¡¢Æü´ÚÆ±»þ¡õÆüËÜÆÈÀêÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡¦¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥º¡×¤Ï¡¢Æâµ¤¤Ç¼«Ê¬¤ËÁ´¤¯¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿½÷»Ò¹â¹»À¸¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÉ÷ÊÑ¤ê¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸¤Þ¤ë³¨²è¥µー¥¯¥ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¿´²¹¤Þ¤ë¥Òー¥ê¥ó¥°¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¹¡£Âè5¡¦6ÏÃ¤ÎÇÛ¿®³«»Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ºÇ¿·¥¹¥Áー¥ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡¦¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥º¡×¡§»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é(https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDNmZWM=?pit_git_type=SERIES)
¡ü¥Ô¥å¥¢¤¹¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¶õ²ó¤ê!?Å·Á³·Ï¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÂçË½Áö¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥¨¥Ô¥½ー¥É5¡¦6ÏÃ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¡¢¥Î¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥£¤Û¤«º£ÂçÃíÌÜ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¿Ø¤¬½¸·ë¤·¤¿¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡Ö¥Ð¥Ëー¤È¤ª·»¤µ¤ó¤¿¤Á¡×¤Ë¤Æ°ìÌö¤½¤ÎÌ¾¤ò¹¤á¤¿¡¢SM¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÎý½¬À¸½Ð¿È¤Î¥Á¥ç¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÂç¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡ÈN.Flying¡É¤Î¥¤¡¦¥¹¥ó¥Ò¥ç¥×¤â½Ð±é¤¹¤ë¡Ö»Íµ¨¤Î½Õ～Îø¤á¤°¤ëËÍ¤é¤Îµ¨Àá～¡×¤Û¤«¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Õ¡¢K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×Golden Child½Ð¿È¤Î¥Á¥§¡¦¥Ü¥ß¥ó¤ä´Ú¥É¥é¹¥¤¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¡Ö»ä¤ÎID¤Ï¥«¥ó¥Ê¥àÈþ¿Í¡×¤ä¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ç¥ëー¥Ê¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥æ¥Ê¡£
¤½¤ó¤Êï£¡¹¤¿¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤¬¡¢³¨¤ò°¦¤¹¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËÊ±¤·À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡¦¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥º¡×¤¬¡¢10·î29Æü(¿å)¤è¤ê¡¢±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹Lemino(¥ì¥ß¥Î)¤Ë¤ÆÆü´ÚÆ±»þ¡¦ÆüËÜÆÈÀêÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£
(C)2025 Number Three Pictures, MI Corp.
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Î¥¦¥è¥ó(¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Õ)¤¬¡¢¼«¿È¤Î»Ð¤ÎÍÄÆëÀ÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¡È¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡¦¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥º¡É¤ÎÉû²ñÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ë¥½¥Î(¥Á¥§¡¦¥Ü¥ß¥ó)¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¼»ÅÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¥®¥¸¥ç¥ó(¥Á¥ç¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó)¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Ï¡¢¡È¥¦¥è¥ó¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤«¤é¥½¥Î¤ò¾Ã¤·µî¤ëºîÀï¡É¤òÎ©¤Æ¡¢À«Ì¾È½ÃÇ¤Ç¼«Ê¬¤È¥¦¥è¥ó¤ÎÁêÀ¤òÀê¤¤¹âÆÀÅÀ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î·×»»´Ö°ã¤¤¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì38ÅÀ¤È¤¤¤¦Èá»´¤Ê·ë²Ì¤Ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¦¥è¥ó¤ò¥Çー¥È¤ËÍ¶¤¦¤¿¤á¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¥®¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯·è¤á¤è¤¦¤È¥«¥ó¥Ú¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥»¥ê¥Õ°Ê³°¤Î»Ø¼¨ÉôÊ¬¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤µ¤ÈÅ·Á³¤µ¤¬ßÚÎö¤¹¤ë¥·ー¥ó¤â¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤È¤Î»×¤¤¤Ç¥Çー¥È¤ÎÌóÂ«¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤ë¤â¡¢³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤Æ3Æü´ÖÅ°Ìë¤·¡¢¥¢¥éー¥à¤Î¥»¥Ã¥È»þ´Ö¤ò´Ö°ã¤¨¿²Ë·¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ºÂÖ¤ò¤ª¤«¤¹¤Ê¤É¡¢¥¦¥è¥ó¤ò¹¥¤¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤êÂçË½Áö¤¹¤ë»Ñ¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¡ü¡È¥¹¥Èー¥«ー¤Ï»ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡ÉÆâµ¤¤À¤Ã¤¿¥¦¥è¥ó¤¬ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¸À¤¤¤¬¤«¤ê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦
¤È¤¢¤ë¥µー¥¯¥ë¤ÎÆü¡¢¥®¥¸¥ç¥ó¤È2¿Í¤ÇÇã¤¤½Ð¤·¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥è¥ó¡£²ñ·×Ãæ¤Î¥®¥¸¥ç¥ó¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì½÷À2¿ÍÁÈ¤¬¥®¥¸¥ç¥ó¤ò¥¤¥±¥á¥ó¤À¤ÈË«¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¡È²£¤Ë¤¤¤¿½÷»Ò¤ÏÉÔºÙ¹©¤À¤«¤é¤¤Ã¤È¥¹¥Èー¥«ー¤À¡É¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¥¹¥Èー¥«ー¤À¤È·è¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ËÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥è¥ó¤Ï¡¢¿´ÇÛ¤·¤Æ¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¥®¥¸¥ç¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡È»ä¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¡©¡É¡¢¡È¥¹¥Èー¥«ー¤Ï»ä¡©¤½¤ì¤È¤â¥®¥¸¥ç¥ó¡©¡É¤È¶¯µ¤¤Ç¿Ò¤Í¡¢ÉÕ¤¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥®¥¸¥ç¥ó¤Î¤Û¤¦¤À¤È¾ÚÌÀ¤·¡¢½÷ÀÃ£¤ò¸À¤¤Éé¤«¤¹¤³¤È¤Ë¡£
¼«¿®¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¦¥è¥ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆ²¡¹¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê»Ñ¤â¸«¤É¤³¤í¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÈà½÷¤òÈá¤·¤Þ¤»¤¿ÅÛ¤Ï°ìÂÎÃ¯¤À!?¹¥¤¤Ê»Ò¤ÎÎÞ¤Ë»×¤ï¤º¡Ä
ÆÍÇ¡Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥è¥ó¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¡¢²È¤ÎÁ°¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥®¥¸¥ç¥ó¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¥¦¥è¥ó¤ÎÌÜ¤¬¼ð¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢Ã¯¤«¤Ë²¥¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡¢Ã¯¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤È¿´ÇÛ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤¬¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÊì¿Æ¤ËÁ´ÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¡£Èá¤·¤½¤¦¤ËÎÞ¤òÎ®¤¹¥¦¥è¥ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¥®¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢»×¤ï¤ºÈà½÷¤ÎÌÜ¸µ¤Ë¥¥¹¤ò¤·¤Æ¡Ä¡©
µÞÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤¿2¿Í¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤Ê¤É¡¢¸«¤É¤³¤í¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡¦¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥º¡×¤ò¡¢¤¼¤ÒLemino¤Ë¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=0p60AMdZcLs ]
¡Ø¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡¦¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥º¡ÙLemino¤ÇÆü´ÚÆ±»þ¡¦ÆüËÜÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡ª
¢¨Ëè½µ¿åÍËÆü16»þ¤Ë½µ2ÏÃ¤º¤Ä¹¹¿·Í½Äê(Á´12ÏÃ)
¢£Í½¹ðÊÔ¡§https://www.youtube.com/watch?v=0p60AMdZcLs
»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é :
https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDNmZWM=?pit_git_type=SERIES
¡ü¥¹¥Áー¥ë¼Ì¿¿¸ø³«
¡üºîÉÊ³µÍ×
(C)2025 Number Three Pictures, MI Corp.
¡ü¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡¦¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥º¡×
¡ü¤¢¤é¤¹¤¸¡§´éÌÌÊ¿ËÞ¡¢À®ÀÓÊ¿ËÞ¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÏÃÏ¤ÎÄì¡ª ¼«¿®¤â¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÉ¸¤â¸ÄÀ¤â¤Ê¤¤¡¢¥â¥Î¥¯¥í¤ÊÀ¤³¦¤Ë¤¤¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¤Î¥¦¥è¥ó(¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Õ)¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¤¢¤ëÆü¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤ë½¸ÃÄ ¡È¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡¦¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥º¡É¡£ ÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤ÇÍê¤ì¤ë¤ª»Ð¤µ¤óÅªÂ¸ºß¤Î¥°¥ê¥ó(¥Ñ¥¯¡¦¥æ¥Ê)¤ä¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤ÇÍ¥¤·¤µ¤¬°î¤ì½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¥½¥Î (¥Á¥§¡¦¥Ü¥ß¥ó)¡¢Ä¶¤¬ÉÕ¤¯¼«¿®²È¤Î¥®¥¸¥ç¥ó(¥Á¥ç¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó)¤Ê¤É¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥«¥éー¤ò»ý¤Ä¸ÄÀË¤«¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÈÂ²¡¦Í§¾ð¡¦Îø¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤ä¤¬¤Æ¡È¼«Ê¬¤À¤±¤Î¿§¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¿´²¹¤Þ¤ëÀ®Ä¹¥Òー¥ê¥ó¥°¥¹¥Èー¥êー¡ª
¡üÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹Lemino¡Ê¥ì¥ß¥Î¡Ë¤Ë¤ÆÆü´ÚÆ±»þ¡¦ÆüËÜÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ
¡üÇÛ¿®Æü¡§Ëè½µ¿åÍËÆü16»þ 2ÏÃ¤º¤Ä¹¹¿·(Í½Äê)
¢¨´Ú¹ñÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ËÈ¼¤¤ÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÏÃ¿ô¡§£±ÏÃ Ìó60Ê¬ Á´12ÏÃ
¡ü½Ð±é¼Ô¡§¥Á¥ç¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Õ¡¢¥Á¥§¡¦¥Ü¥ß¥ó¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥æ¥Ê ¤Û¤«
¡ü¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§(C)2025 Number Three Pictures, MI Corp.
ÆüËÜÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000148/
Lemino»ëÄ°¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDNmZWM=?pit_git_type=SERIES
¡ü¡Ú ¡ÖLemino¡×³µÍ× ¡Û
¥É¥³¥â¤Î±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡£
´¶¾ð¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëLemino¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¡Ç½¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÈÀêÇÛ¿®¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¢´ÚÎ®ºîÉÊ¤ä¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Þ¤ÇËÉÙ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
ÌµÎÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ê¹¹ðÉÕ¤¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢·î³Û990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨£±¤Î¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ò½é¤á¤Æ¤´·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢½é²ó½é·îÌµÎÁ¢¨2¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖLemino¡×¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È ¡§ https://lemino.docomo.ne.jp/
¢¨1 ¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊApp Store¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊGoogle Play¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¤Î·î³Û»ÈÍÑÎÁ¤Ï1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢¨2 ¡ã½é²ó½é·îÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ä
¡¦Lemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ë½é²ó¤ª¿½¹þ¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¡¢·î³Û»ÈÍÑÎÁ¤¬31Æü´ÖÌµÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦²áµî¤ËdTV¤Ç½é²ó½é·îÌµÎÁ¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ç¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÏÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊApp Store¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊGoogle Play¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à»ëÄ°ÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢Å¬ÍÑÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¡¦Â¾¤ÎÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È½ÅÊ£¤¹¤ë¤ÈËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò½ªÎ»¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¡Ö¥É¥³¥â¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡×¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ðÌµ¤¯ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖLemino¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄó¶¡·ÁÂÖ¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢ÈÖÁÈÆâÍÆ¤Ê¤É¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¤ÎÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸¢Íø¼Ô¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤´»ëÄ°¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£