ラジオNIKKEI・オトバンク・日本の人事部が送るラジオ番組「人事リーダーの羅針盤」 11月ゲストはYKK AP株式会社CHRO西田政之氏

株式会社オトバンク

社員の自律学習を促進するオーディオブック聴き放題プラン「audiobook.jp 法人版」を提供する株式会社オトバンク（本社：東京都文京区、代表取締役社長：久保田裕也、以下「オトバンク」）が、ラジオNIKKEIと共同で送るラジオ番組『人事リーダーの羅針盤』。「日本の人事部」協力の下、人事リーダーや専門家を迎え、注目の人事戦略や組織変革の最前線についてお届けしています。11月の放送は、YKK AP株式会社 専務執行役員CHRO 西田政之氏をマンスリーゲストとしてお迎えします。

■11月のゲストはYKK AP株式会社 専務執行役員CHRO 西田政之氏

「人事リーダーの羅針盤」は、ビジネスの現場で活躍する人事リーダーや専門家をマンスリーゲストとしてお招きし、４週にわたって注目の人事戦略や組織改革について伺いながら、これからの人事の在り方に迫るラジオ番組です。

11月は、YKK AP株式会社 専務執行役員CHRO 西田政之氏をマンスリーゲストとしてお迎えし、キャリアの歩みから組織改革の極意、社員の自律性を引き出す方法、さらにはちょっと気になる「老害」対策まで、人事の最前線を語ります。4週にわたり、人事担当者が今すぐ活かせる知見と実践のヒントが満載の内容です。

１週目の放送は11月7日（金）。radiko やApple Podcasts、Spotifyでもお聴きいただけます。

■ゲスト：西田政之氏プロフィール

YKK AP株式会社 専務執行役員CHRO。1987年に金融分野からキャリアをスタート。1993年米国社費留学を経て、内外の投資会社でファンドマネージャー、金融法人営業、事業開発担当ディレクター等を経験。2004年に人事コンサルティング会社マーサーへ転じたのを機に、人事・経営分野へキャリアを転換。2006年に同社取締役クライアントサービス代表を経て、2013年同社取締役COOに就任。その後、2015年にライフネット生命保険株式会社へ移籍し、同社取締役副社長兼CHROに就任。2021年6月に株式会社カインズへ転じ、執行役員CHRO兼CAINZアカデミア学長に就任。2023年に株式会社ブレインパッド常務執行役員CHROを経て、2025年6月より現職。日本の人事部「ＨＲアワード2025」企業人事部門 最優秀個人賞 受賞。

■番組概要

- 番組名： 人事リーダーの羅針盤- 放送日時： 毎週金曜日7:30～7:45（再放送：毎週月曜日 7:30～7:45）- 放送メディア： ラジオ NIKKEI 第 1・radiko、ポッドキャスト、audiobook.jp※radikoのタイムフリーで放送後１週間の聴取が可能です- 制作： ラジオNIKKEI、オトバンク- 制作協力： 日本の人事部- パーソナリティ： 上田 渉（株式会社オトバンク代表取締役会長）- 番組HP： https://www.radionikkei.jp/rashinban/

【11月の放送日】

1週目： 11月7日 radikoで聴く→ https://radiko.jp/#!/ts/RN1/20251107073000

2週目： 11月14日 radikoで聴く→ https://radiko.jp/#!/ts/RN1/20251114073000

3週目： 11月21日 radikoで聴く→ https://radiko.jp/#!/ts/RN1/20251121073000

4週目： 11月28日 radikoで聴く→ https://radiko.jp/#!/ts/RN1/20251128073000

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社オトバンク 広報室 メール： pr@otobank.co.jp

その他お問い合わせはこちらまで： https://www.otobank.co.jp/contact/

■audiobook.jp 法人版

audiobook.jp 法人版は、ビジネス書や自己啓発書を中心に15,000点以上のタイトルを好きなだけ聴ける法人向けのオーディオブック聴き放題プランです。通勤中や家事中、就寝前など、耳のスキマ時間に音声を再生するだけで読書ができるため、自律学習のハードルがぐっと下がります。人材教育や、学びにも楽しみにも使える新しい福利厚生として活用いただいています。

【audiobook.jp 法人版に関するお問い合わせ】

お問い合わせフォーム： https://business.audiobook.jp/cta_contact

「audiobook.jp 法人版」特設サイト： https://business.audiobook.jp/

■audiobook.jp（オーディオブックジェイピー）

株式会社オトバンクが運営する、日本最大級のオーディオブック配信サービスです。

2007年より配信を開始した「FeBe」からリニューアルし、2018年3月よりサービスを開始。オーディオブックのカテゴリー普及に向けてプラットフォームの拡大を目指します。 2024年2月に会員数が300万人を突破。 https://audiobook.jp/

【サービス概要】

・サービス名称：「audiobook.jp」

・サイトURL：https://audiobook.jp/

・App Storeページ：https://app.audiobook.jp/ios

・Google Playページ：https://app.audiobook.jp/android



・料金体系：

聴き放題プランは、月額1,330円(税込)。入会から2週間は無料でご利用いただけます。

個別購入は作品ごとの購入が可能。（※単行本書籍とおよそ同価格帯（1,200円～1,500円）での配信が中心。）

■株式会社オトバンク（本社：東京都文京区、代表取締役社長：久保田裕也）

音声コンテンツを中心とした事業を展開し、「聞き入る文化の創造」「目が不自由な人へのバリアフリー」「出版文化の振興」の達成を目指している、日本最大級の配信数を誇るオーディオブックカンパニーです。500社以上の出版社様と提携し、主な事業として、日本最大級のオーディオブック配信サービス「audiobook.jp」でのオーディオブック販売をはじめ、オンラインブックガイド「新刊JP」(https://sinkan.jp/)を中心とした書籍プロモーション事業も行っています。https://www.otobank.co.jp/(https://sinkan.jp/)%E3%82%92%E4%B8%AD%E5%BF%83%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E6%9B%B8%E7%B1%8D%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%82%82%E8%A1%8C%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82https://www.otobank.co.jp/)