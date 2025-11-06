～今年で就任3度目！～　リラックマが「サンタパレード東京・大阪」スペシャルアンバサダーに就任！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区、以下サンエックス）は、病気とたたかう子どもたちにクリスマスプレゼントを贈るチャリティーイベント「サンタパレード東京・大阪」において、リラックマが3度目の「スペシャルアンバサダー」に就任したことをお知らせします。

リラックマは2022年から2年連続でスペシャルアンバサダーを務め、昨年は20周年を迎えたコリラックマが就任しました。そして今年は、2026年4月にショートアニメ「リラックマ」の放送が決定していることからも再びリラックマがスペシャルアンバサダーとして登場します。

「サンタパレード」は、2025年11月16日（日）に東京・代々木公園イベント広場で、12月7日（日）に大阪城公園で開催予定。当日は、サンタ衣装をまとったリラックマが登場します。

サンタパレードとは

サンタクロースの衣装を着て、楽しくウォーキングをすることで、その参加費を活用して病気とたたかう子どもたちにクリスマスプレゼントを贈るチャリティーイベントです。世界各地で開催されています。

過去にはサンタの衣装を着たリラックマやコリラックマが登場！

これまでリラックマとコリラックマがスペシャルアンバサダーに就任し、サンタの衣装姿で登場しました。ステージ上では、同じくスペシャルアンバサダーを務める方々や子どもたちと一緒に会場を盛り上げ、参加者の皆さまと楽しいひと時を過ごしました。

＜一昨年のイベントの様子＞＜昨年のステージの様子＞

【サンタパレード2025開催概要】

＜東京＞

開催日：2025年11月16日（日）

会場：代々木公園イベント広場

参加方法・チケットについてはこちら

サンタパレード東京公式HP：https://santarun.jp/

＜大阪＞

開催日：2025年12月7日（日）

会場：大阪城公園 太陽の広場

参加方法・チケットについてはこちら

サンタパレード大阪公式HP：https://santa-run.com/

サンエックスは、パーパスに基づいた活動として、3年前より本イベントに参加しています。

今年も会場にはサンエックスブースが登場し、缶バッチ制作体験の実施を予定しています。

ぜひお立ちよりください。

サンエックスのパーパスについてはこちらから▼

https://www.san-x.co.jp/company/purpose_message/

■リラックマとは

着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/

▼リラックマごゆるりサイト（San-X ネット）

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/

▼リラックマ公式X

https://twitter.com/rilakkuma_gyr

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

