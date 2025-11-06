【スポーツジム広告】2026年2月枠の募集を開始！【JOYFIT24×アドボックス】

株式会社エニアド

株式会社エニアド（本社：東京都文京区、代表取締役：古澤伸一、以下「エニアド」）が展開するデジタルサイネージ広告「xAdbox（アドボックス）」は、効率的な広告投資をお考えの広告主様に向けて、フィットネスジム広告「GYM xAdbox（ジムアドボックス）」の2026年2月枠の募集を開始しました。

本プロモーションは、全国に300店舗以上を展開する24時間会員制フィットネスジム「JOYFIT24」の個室トイレや更衣室に設置されたデジタルサイネージで広告を配信。健康や自己投資への意識が高い会員に対し、プライベートな空間で繰り返しアプローチすることで、特に医療・健康増進・美容関連商材との高い親和性を発揮し、ブランド認知の向上と購買意欲の醸成に貢献します。

■健康志向ユーザーへの効果的なリーチで予算を最大化

資料を確認する :https://any-ad.co.jp/download/gym-xadbox-materials

今回の「2026年2月枠プロモーション広告」は、24時間会員制フィットネスジム「JOYFIT24」の個室トイレや更衣室に設置されたデジタルサイネージで配信されます。

動画広告は、医療・健康増進・美容関連商材と非常に相性が良く、健康意識の高いジム会員のプライベート空間に直接アプローチできる広告媒体です。

予算を有効活用し、ターゲット層への確実な影響を実現しませんか？

■GYM xAdboxが実現する、高効率な広告体験

多忙な日常の中で、人々が最もパーソナルな時間を過ごす場所。それがフィットネスジムの個室トイレや更衣室です。「GYM xAdbox」は、このユニークな環境を最大限に活用し、広告効果を飛躍的に高めます。

平均1～2時間という滞在時間の中で、ほぼ100%の視認率を誇るプライベート空間での広告接触は、ブランドメッセージを深く、確実にターゲットに届けます。

トレーニング前後のリラックスした心理状態は、広告への抵抗感を自然に和らげ、ポジティブなブランドイメージの構築を強力に後押しします。静止画だけでなく動画も活用できるため、製品やサービスの魅力を感情に訴えかけ、より深い理解を促すことが可能です。

■舞台は、アクティブな層が集う「JOYFIT24」

JOYFIT24とは、スポーツクラブジョイフィットからマシントレーニングのみを抽出した、

24時間年中無休のマシンジム特化型のフィットネスクラブです。有酸素マシンからフリーウェイトまで、器具は全て使い放題。圧倒的なマシンラインナップにこだわることに加え、快適に使えるシャワールームからレディースエリアまでをリーズナブルな価格で利用可能です。

今回広告が配信される「JOYFIT24」は、単なる24時間ジムではありません。全国47都道府県に展開し、多様なライフスタイルを持つ人々の健康を支える、日本最大級のフィットネスインフラです。

全国のビジネスパーソンをカバーする圧倒的なネットワーク

「どこでもJOY」サービスにより、会員は追加料金なしで全国のJOYFIT24を利用可能です。出張や外出が多いビジネスパーソンにとって、日常のトレーニング習慣を維持できるこのサービスは絶大な支持を得ています。広告主にとっては、特定のエリアに縛られず、全国規模でアクティブな消費者層にリーチできる大きなチャンスを意味します。

初心者から上級者まで、多様なニーズに応える充実の設備

JOYFIT24は、有酸素マシンからフリーウェイトまで、国内外のトップブランドマシンを豊富に取り揃えています 。初心者向けの丁寧なオリエンテーションから、上級者のハードなトレーニングまで対応できる懐の深さが、幅広い層の会員から支持される理由です。女性専用の「レディースエリア」も完備しており、女性会員も安心して利用できる環境が整っています。

ライフスタイルに寄り添う24時間営業と万全のセキュリティ

24時間365日、好きな時に好きなだけ利用できる利便性は、多忙な現代人のライフスタイルに完全にマッチしています。早朝や深夜の利用も多く、セコムと連携した万全のセキュリティ体制が、特に女性会員の安心感を高めています 。

「健康」への投資を惜しまない、質の高い会員層

JOYFIT24の会員は、自身の健康や自己成長に対する意識が非常に高いという特徴があります。月会費を払い、時間を投資して身体を鍛える人々は、健康食品、サプリメント、美容サービス、ウェアラブルデバイスといった関連商材への関心も高く、購買意欲の高い優良なターゲット層と言えます。

■健康意識の高いターゲット層へのダイレクトアプローチ

「2026年2月枠プロモーション広告」は、JOYFIT24の個室トイレおよび更衣室に設置された大型デジタルサイネージで配信されます。

健康意識の高いジム会員のプライベート空間に直接アプローチできる広告媒体です。

予算を有効活用し、ターゲット層への確実な影響を実現しませんか？

■まずは無料で媒体資料をダウンロード

ご興味をお持ちいただけましたら、まずは詳細な媒体資料をご覧ください。設置施設リスト、料金プラン、導入事例、広告効果データなど、ジムアドボックスの全てがわかる最新資料を無料でダウンロードいただけます。

または、貴社の商材に合わせた最適な広告プランのご提案や、ご質問・ご相談は、下記のお問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

