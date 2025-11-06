日野市在住の高齢者に対して、スマートフォンの購入費を最大3万円補助します！

日野市役所






日野市にお住まいの65歳以上の方を対象に、スマートフォン購入費を補助することにより、デジタルに不慣れな高齢者のデジタルデバイド解消の取り組みを推進します。



1.補助対象者（下記のすべての要件を満たす方）

- 申請日時点で日野市に住民登録がある方
- 令和8年3月31日時点で満65歳以上の方
- ご自身が使用する目的で、初めてスマホを購入する方
（従来型携帯電話やNFC認証機能※1のない古いOS※2のスマホからの機種変更契約を行う方も対象)
- 令和7年11月10日～令和8年3月31日の期間内に指定店舗（添付案内参照）にて購入から申請までを　　
原則購入日当日中に実施した方
- 「東京都公式アプリ」の新規登録、「東京都LINE公式アカウント」および「日野市LINE公式アカウ　　　
ント」の友だち登録をした方

※1　NFC認証機能 … マイナンバーカードを読み取るような、スマホを近づけるだけで通信ができる機能


※2　古いOS … iOS15以下またはAndroid8以下のOS



２．補助金の額

1人上限3万円（スマホ本体代金、充電器購入費、契約事務手数料、アカウント設定料が対象）※通信費は補助対象外



３．補助金申請期間

令和7年11月10日～令和8年3月31日


※上記申請期間内であっても、予算額に達した場合、受付終了



４．手続きの流れ

１.指定店舗でスマホを購入　※指定店舗は添付案内の通り


２.スマホ教室を受講


３.指定店舗で補助金の申請


４.本人へ補助金振込（振込までの目安：申請から1～2か月程度）



５．申請時の必要書類

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など）


・本人名義の通帳またはキャッシュカード