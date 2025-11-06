【ペッパーランチ】「鬼痺ペッパーライス」が11月12日(水)から期間限定で販売

株式会社ホットパレット

株式会社ホットパレット（本社：東京都江東区、代表取締役社長：池野隆）が展開するペッパーランチは、大好評につき“やりすぎメニュー”の第3弾「鬼痺（オニシビ）ペッパーライス」を2025年11月12日（水）より期間限定で販売いたします。

今年の9月から始まった“やりすぎメニュー“「コーン500％ペッパーライス」「マッスルチキンペッパーライス」に次ぐ、第3弾のテーマは“痺れる辛さ”。

花椒（ホアジャオ）をふんだんに使用した痺れるオイルの“麻（マー）”、ガーリックチップが入った赤唐辛子の“辣（ラー）”。

それぞれの辛味が肉のコクを引き立て、ただ辛いだけではない“辛いけど旨い”という絶妙な味のバランスを実現いたしました。ライスに突き刺さる赤い唐辛子は、痺れ度合を鬼の角の本数で表現しています。

水を飲むことも深呼吸することも刺激となる痺れる辛さはまるで鬼退治さながら。一角（イッカク）・二角（ニカク）と、選べる二段階の痺れで、悶絶すること間違えなし！

痺れと辛さの鬼、ここに現わる！あなたは退治できるのか！？挑戦者求む！

《商品概要》

◆商品名：鬼痺ペッパーライス（一角） 900円（税込み990円）

鬼痺ペッパーライス（二角） 1,082円（税込み1,190円）

※ライスは全てMサイズです。 ※一部店舗では価格が異なります。

※テイクアウト、デリバリーでは販売いたしません。

◆販売期間：2025年11月12日（水）～2月8日（日）

※在庫がなくなり次第、販売終了します。

◆実施店舗：ペッパーランチ、ペッパーランチ・ダイナー、ペッパーランチPLUSの全店舗

※東京競馬場店、清水PA店を除きます。

鬼痺ペッパーライス（一角）鬼痺ペッパーライス（二角）◆「ペッパーランチ」について

ペッパーランチは今年で創業31年！

立ち込める湯気、ジュージュー音を立てながら鉄皿で踊るお肉、朝挽きブラックペッパーのスパイシーな香り、豪快にかき混ぜて自分好みに調理を仕上げる達成感、最後までアツアツをふうふうしながら食べる幸せ、五感全てで感じる「おいしさ」と「楽しさ」がペッパーランチの醍醐味です。

“あつあつ”の鉄皿にのったステーキ、ハンバーグ、ペッパーライス！

ジュージューと音を立てながらお肉が焼き上がる“あつあつ”をお楽しみください。

公式サイト：https://www.pepperlunch.com/

X（旧Twitter）：https://x.com/pepperlunch_JP

Instagram：https://www.instagram.com/pepperlunch_pr/

Facebook：https://www.facebook.com/pepperlunch_pr/(https://www.facebook.com/profile.php?id=61578557947174)

公式モバイルアプリ：https://pepperlunch.com/app

◆「株式会社ホットパレット」について

―ここにしかない「食」を通して、世界を笑顔に―

株式会社ホットパレットは、生活の中で欠かすことのできない「食」を通して、世界を笑顔にしたいという想いから2020年に創業しました。ペッパーランチをはじめとするブランドが提供する料理を「ファストパワーフード」と名付け、空腹を満たすだけでなく活力を生み出す「食」を素早く、すべての人に届けたいという価値観を大切にしています。レストラン事業・フランチャイズ事業・食材卸事業を通して、ホットパレットはチャレンジすることを恐れず、フードビジネスの新たな可能性を拓いてまいります。

会社名：株式会社ホットパレット

本社所在地：東京都江東区亀戸2-27-7 FORECAST亀戸5F

コーポレートサイト：https://hotpalette.co.jp/