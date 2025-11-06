ヤマダ・モビリティ・ビジネス・プラットフォーム（YMBP）にて「ヤマダのマネくる」取り扱い開始

株式会社 ヤマダホールディングス

株式会社ヤマダホールディングス（本社：群馬県高崎市、代表取締役会長 兼 CEO：山田 昇）は、お客様のカーライフをまるごとサポートするモビリティサービス事業、「ヤマダ・モビリティ・ビジネス・プラットフォーム（以下、YMBP）」において、2025年11月6日（木）より、GeNiE株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：齊藤 雄一郎、以下、GeNiE）が提供する、レンディング（貸付）機能に特化した組み込み型金融サービス「ヤマダのマネくる」の取り扱いを開始しました。

■「ヤマダのマネくる」とは

「ヤマダのマネくる」は、ヤマダマイくる会員様およびYAMADA会員様に提供される、GeNiEによる貸付サービスです。1,000円から借入可能で、借入の申し込みから審査完了までは最短15分※。車検や愛車の修理・部品購入といった急な出費に対応するための資金調達手段として、便利にお使いいただけます。

※お申込時間帯や審査によりご希望に添えない場合がございます。

■スマホアプリ「ヤマダマイくる」について

スマホアプリ「ヤマダマイくる」にお車情報を登録いただくと、お車に合わせたさまざまなサービスの情報を入手でき、必要なサービスに簡単にお申込みいただけます。お申込み内容に応じてお住まいの地域のYMBPパートナー事業者と連携し、サービスを提供します。また、YAMADAデジタル会員アプリと連携することで、従来のYAMADA会員様も「ヤマダマイくる」のサービスをより便利にお使いいただけます。

「ヤマダマイくる」https://ymbp.net/introduction/

アプリのダウンロード：App Store(https://ymbp.net/introduction/) / Google play(https://play.google.com/store/search?q=%E3%83%A4%E3%83%9E%E3%83%80%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%81%8F%E3%82%8B&c=apps)

「ヤマダマイくる」サービスメニュー

（※サービスメニューは随時、追加・変更を行ってまいります）

※ 当社で自動車をご購入いただいたお客様だけでなく、自動車関連サービスを必要とするすべてのお客様にご利用いただけます

※ 対応できないご要望の場合は、自動車アフターサービスのプロが専用のコンタクトセンターにて対応します

※ ヤマダマイくるでの取引に安心の取引保証を付帯することで、万が一お客様とYMBPパートナーの取引に情報の非対称性に起因するトラブルが発生した場合は、お客様の立場から責任を持って解決まで寄り添います

このたびの「ヤマダのマネくる」の取り扱い開始により、YMBPのサービスがさらに充実しました。これからもお客様のより豊かなカーライフを実現するため、クルマを起点としたサービスの拡充に努めてまいります。

【サービス提供企業様向け】YMBPへのご参加申し込みはこちらから

URL：https://ymbp.net/

■GeNiE株式会社について

GeNiEは、レンディング（貸付）領域におけるエンベデッド・ファイナンスを推進するべく設立された、三菱UFJフィナンシャル・グループのアコム株式会社の子会社です。エンベデッド・ファイナンスとは「事業会社が、自社のサービスに金融サービスを組み込んで提供する」ことを指します。GeNiEは、2024年6月より、Webやアプリを通じてサービスを提供する事業会社が既存事業にレンディング機能をプラスするための組み込み型金融サービス「マネーのランプ」を提供しています。

■「マネーのランプ」の特長

１.初期費用・貸金業ライセンス不要で早期に収益化可能

２.最短2週間で事業会社によるレンディング機能の提供開始を実現

３.アコム100％出資のフィンテック企業だから提供できる高精度の与信システム

サービスページ：https://genie-ml.com/money-lamp/

【会社概要】

会社名：GeNiE株式会社

代表者：代表取締役社長 齊藤 雄一郎

所在地：東京都中央区八丁堀二丁目10番9号

設立日：2022年4月1日

ホームページ：https://genie-ml.com/

【サービス導入に関するお問い合わせ】

https://genie-ml.com/money-lamp/contact/