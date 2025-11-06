11月23日（日）RB大宮アルディージャ「アイダ設計プレゼンツマッチ」を開催

株式会社アイダ設計

この度、株式会社アイダ設計（本社：埼玉県上尾市、代表取締役社長：會田 貞光）は、2025年11月23日（日）に開催されるRB大宮アルディージャvs徳島ヴォルティスにおいて、プレゼンツマッチパートナーとして協賛いたします。

アイダ設計は、プロサッカークラブ RB大宮アルディージャのオフィシャルパートナーとして、今年もNACK5スタジアム大宮にて「アイダ設計プレゼンツマッチ」を記念した特別キャンペーンを実施します。

当日は、スタジアム内に特設ブースを設置し、先着999名様に、RB大宮アルディージャのNEWERAキャップやタオルマフラーなどが当たる抽選会を実施します。さらに、入場時に配布されるチラシからご応募いただいた方の中から抽選で2名様に、試合当日のスターティングメンバ―のサイン入り公式試合球とレプリカユニフォームのセットをプレゼントいたします。

アイダ設計は今後もRB大宮アルディージャとともに、地域に根ざした活動を通じて、より良い街づくりと地域社会の発展に貢献してまいります。

■「アイダ設計プレゼンツマッチ」開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10879/table/322_1_9cc13d4e6e02d2558cea9028d0b91274.jpg?v=202511060359 ]999名様限定抽選会クイズに答えて応募しよう！

