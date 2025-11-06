【神戸ポートピアホテル】 カカオ香る、冬の贅沢スイーツ。「ショコラのバウムクーヘン」が新登場（11月20日より販売開始）
株式会社神戸ポートピアホテル
ポートピアホテルは、カカオの香りがふんわりと広がる「ショコラのバウムクーヘン」を新発売いたします。しっとりとやわらかな口当たりに、ほどよいビター感を重ねた上品な味わいのバウムクーヘンです。冬のくつろぎの時間を豊かに彩るショコラの風味をお楽しみください。
株式会社神戸ポートピアホテル（神戸市中央区、総支配人 伊藤 剛）は、2025年11月20日（木）より、季節限定スイーツ「ショコラのバウムクーヘン」を販売いたします。ふんわりとカカオが香る生地を丁寧に重ね、しっとりとやわらかな食感に仕上げました。ほどよい甘さで、珈琲や紅茶にもよく合う上品な味わいです。
焼き上げを担うのは、職人の焼成技術を機械学習した＜バウムクーヘンAI職人「THEO（テオ）」＞。香りと食感のバランス、生地の温度や焼き加減を細やかに調整することで、均一な火通りとしっとりとした口どけを実現しました。濃厚でありながらも軽やかに楽しめるカカオの風味は、これからの季節のティータイムや贈りものにもおすすめです。やさしい甘さが心まで温める、冬の期間限定「ショコラのバウムクーヘン」を、ぜひこの機会にご賞味ください。
『ショコラのバウムクーヘン』
https://www.portopia.co.jp/restaurant/detail/alamaison/fair/#!fair-93
販売期間
2025年11月20日（木）～2026年2月28日（土）
販売場所
- デリカテス アラメゾン（本館1F）11:00～18:30 ※土・日曜日、祝日は 10:00～
- ホテル公式オンラインショップ https://onlineshop.portopia.co.jp/
販売価格
- リングバウム 1,728円
- ひとくちバウム（4個入り）583円
※表記の料金はテイクアウト時の税込料金（税率8%）です
※写真はイメージです
※商品および料金は都合により変更する場合がございます
※オンラインショップで購入される場合は別途送料がかかります
デリカテス アラメゾン（ホテル本館1F）